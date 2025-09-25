БК Winline: розыгрыш фрибетов до 2500 рублей и скинов за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
БК Winline запускает новый розыгрыш в соцсетях. На этот раз он приурочен к старту 8 сезона WINLINE Insight CS2. Участникам предлагаются ценные скины для игры и фрибеты до 2500 рублей. Призы получат 30 пользователей.
Присоединиться к розыгрышу можно после выполнения нескольких действий:
1. Зарегистрируйтесь в Winline или авторизуйтесь в уже созданном аккаунте.
2. Вступите в официальный Telegram-канал WINLINE Insight Events.
3. Отметьте акционный пост лайком.
4. Нажмите кнопку «Участвую» под публикацией.
Победители конкурса станут известны 9 октября. Призеров определят случайным образом. Полный список наград представлен ниже.
Место
Приз
1
AWP | Азимов (WW)
2-3
AK-47 | Азимов (FT)
4-5
M4A1-S | Огонь Чантико (FT)
6-7
M4A4 | Неонуар (MW)
8-10
USP-S | Предатель (FT)
11-12
Glock-18 | Королева пуль (MW)
13-14
FAMAS | Дань уважения (MW)
15-17
M4A4 | Безлюдный космос (FT)
18-19
Фрибет 2500 ₽
20-23
Фрибет 1000 ₽
24-30
Фрибет 500 ₽
Использовать фрибет разрешено для ставок типа ординар или экспресс. Коэффициенты — любые. Срок действия бонуса — 1 месяц, после чего он аннулируется.
Подробности конкурса представлены в табличном формате
Максимальный размер бонуса
2500 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
09.10.2025 (13:59 МСК)
Одновременно в телеграм-канале Winline про киберспорт запущен розыгрыш новейшего iPhone 17 Pro.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Разнообразие призов — редкие скины для CS2 и фрибеты
|➖ Ограниченное количество подарков
|➕ Простое участие
Конкурс ориентирован в первую очередь на фанатов CS2. Уникальные скины станут для них отличных подарком. Любителей ставок ждет щедрый пул фрибетов.