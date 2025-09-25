БК Winline: розыгрыш фрибетов до 2500 рублей и скинов за подписку на Telegram-канал

Ведомости
Выиграйте уникальные скины или фрибеты от Winline!

БК Winline запускает новый розыгрыш в соцсетях. На этот раз он приурочен к старту 8 сезона WINLINE Insight CS2. Участникам предлагаются ценные скины для игры и фрибеты до 2500 рублей. Призы получат 30 пользователей.

Как получить бонус Winline до 2500 рублей за участие в телеграм-розыгрыше

Свернуть

Присоединиться к розыгрышу можно после выполнения нескольких действий:

1. Зарегистрируйтесь в Winline или авторизуйтесь в уже созданном аккаунте.

2. Вступите в официальный Telegram-канал WINLINE Insight Events.

3. Отметьте акционный пост лайком.

4. Нажмите кнопку «Участвую» под публикацией.

Победители конкурса станут известны 9 октября. Призеров определят случайным образом. Полный список наград представлен ниже.

Место

Приз

1

AWP | Азимов (WW)

2-3

AK-47 | Азимов (FT)

4-5

M4A1-S | Огонь Чантико (FT)

6-7

M4A4 | Неонуар (MW)

8-10

USP-S | Предатель (FT)

11-12

Glock-18 | Королева пуль (MW)

13-14

FAMAS | Дань уважения (MW)

15-17

M4A4 | Безлюдный космос (FT)

18-19

Фрибет 2500 ₽

20-23

Фрибет 1000 ₽

24-30

Фрибет 500 ₽

Как отыграть бонус Winline до 2500 рублей за подписку на Telegram

Свернуть

Использовать фрибет разрешено для ставок типа ординар или экспресс. Коэффициенты — любые. Срок действия бонуса — 1 месяц, после чего он аннулируется.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Winline

Свернуть

Подробности конкурса представлены в табличном формате

Максимальный размер бонуса

2500 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

09.10.2025 (13:59 МСК)

Одновременно в телеграм-канале Winline про киберспорт запущен розыгрыш новейшего iPhone 17 Pro.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Разнообразие призов — редкие скины для CS2 и фрибеты➖ Ограниченное количество подарков
➕ Простое участие 

Заключение

Свернуть

Конкурс ориентирован в первую очередь на фанатов CS2. Уникальные скины станут для них отличных подарком. Любителей ставок ждет щедрый пул фрибетов.

Валентин Васильев

