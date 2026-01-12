БК Winline: фрибеты за подписку на Telegram-канал

Чтобы попасть в число претендентов на приз, игрокам нужно выполнить несколько базовых требований:

1. Иметь действующий аккаунт в БК «Винлайн» или создать его перед участием.

2. Стать подписчиком Telegram-канала WINLINE Dota 2.

3. Поставить реакцию под записью с информацией о розыгрыше .

4. Нажать кнопку подтверждения участия.

Розыгрыш завершится 15 января. В этот день «Винлайн» объявит 55 участников, отобранных случайным образом. Всем призерам будут начислены фрибеты, номинал которых станет известен после завершения акции.