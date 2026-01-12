Ведомости
БК Winline: фрибеты за подписку на Telegram-канал

Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
Мин. депозит
Получить бонус
Winline раздает 55 фрибетов своим подписчикам!

Букмекер «Винлайн» запустил специальный конкурс для подписчиков Telegram-канала WINLINE Dota 2. В рамках промо разыгрывается 55 фрибетов среди случайно выбранных пользователей. Для участия достаточно быть подписанным на канал и кликнуть кнопку участия.

Как получить фрибет от БК Винлайн за подписку на Telegram

Чтобы попасть в число претендентов на приз, игрокам нужно выполнить несколько базовых требований:

1. Иметь действующий аккаунт в БК «Винлайн» или создать его перед участием.

2. Стать подписчиком Telegram-канала WINLINE Dota 2.

3. Поставить реакцию под записью с информацией о розыгрыше.

4. Нажать кнопку подтверждения участия.

Розыгрыш завершится 15 января. В этот день «Винлайн» объявит 55 участников, отобранных случайным образом. Всем призерам будут начислены фрибеты, номинал которых станет известен после завершения акции.

Как отыграть фрибет от Винлайн за подписку на Telegram-канал

Подробные правила использования фрибета букмекер доведет до сведения победителей после подведения итогов. Обычно подобные бонусы активны в течение 1 месяца и могут применяться в ординарных или экспресс-ставках без ограничений по коэффициентам. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Винлайн

Ключевая информация о промоакции представлена в таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

Индивидуально

Минимальный депозит

— 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

15.01.2026 (18:30 МСК)

В новогодней акции от БК «Балтбет» участникам доступны призы разных категорий — от техники до бесплатных ставок и брендированных сувениров.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Минимальные условия и быстрая регистрация в акции➖ Размер фрибета заранее не раскрывается
➕ Призы распределяются случайным образом без субъективного отбора 

Заключение

Перед праздниками БК Winline предложила подписчикам Telegram освободить Призрачного короля из льдины. Задание выполнено, теперь начинается раздача фрибетов. Прошлая активность не учитывается, поэтому всем участникам нужно выполнить обязательные условия.

Валентин Васильев

Смотреть всё