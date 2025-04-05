Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Айлендерс»? Ставки на главное событие НХЛ

В воскресенье, 6 апреля, «Вашингтон Кэпиталз» проведет очередной матч регулярного чемпионата НХЛ. На выезде столичная команда встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». Высочайшее внимание к игре обеспечила погоня Александра Овечкина за снайперским рекордом.

Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» в прошлом матче с «Чикаго Блэкхокс» оформил дубль и не только помог своей команде победить (5:3), но и догнал Уэйна Гретцки. Теперь и Овечкин, и именитый канадец имеют на счету по 894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, одна заброшенная шайба позволит россиянину установить абсолютный рекорд.

Матч с «Айлендерс» — первая возможность для такого достижения. Букмекерская компания FONBET предлагает коэффициент 1,60 на то, что история будет переписана именно в этой встрече.

Примечательно, что Овечкин не хочет забросить рекордную шайбу в пустые ворота. Если всё пойдет по плану, то сыграет ставка в FONBET с коэффициентом 1,13. А вот на то, что форвард всё-таки забьет 895-й гол в пустые ворота, котировка кратно выше — 8,00.

В линии можно выбрать даже период, в котором рекорд будет побит: в первом — с коэффициентом 4,00, во втором или третьем — 3,00, в овертайме — 20,00. Справедливости ради, нельзя отбрасывать и вероятность того, что Овечкин всё же не обновит рекорд до конца регулярного чемпионата. Такой исход оценивается котировкой 11,50, а у «Кэпиталз» после игры с «Айлендерс» еще пять матчей до плей-офф.

К слову, до конца регулярки столичные дважды выступят на домашнем льду, а четыре раза — на выезде. Если Овечкин побьет рекорд в гостях, сыграет ставка с коэффициентом 1,60. Если дома — 2,45.

Но пока, разумеется, фокус на одном матче — ближайшем. Стоит отметить, что начнется игра «Кэпиталз» и «Айлендерс» в удобное для многих российских болельщиков время «Кэпиталз» в 19:30 по московскому часовому поясу. Легальных прямых трансляций НХЛ в России нет, но тематические группы в социальных сетях регулярно организуют эфиры.