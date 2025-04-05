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5 апреля 11:49ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Айлендерс — Вашингтон, 6 апреля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Овечкин побьет рекорд Гретцки в Нью-Йорке?
Руслан Ипполитов

 

6 апреля, когда на московских часах будет 19:30, будет произведено первое вбрасывание в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» - «Вашингтон». Лучшая команда Востока встречается с отчаянно нуждающимися в очках «Островитянами». Но все внимание зрителей в этой игре будет приковано к одному единственному игроку -  Александру Овечкину. Дубль в матче с «Чикаго» позволил капитану «Кэпиталз» догнать Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ всех времен. Теперь у Ови и великого канадца на счету по 894 гола. Следующая заброшенная шайба позволит россиянину единолично возглавить рейтинг самых метких снайперов лиги.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Нью-Йорк Айлендерс»

06.04.2025, Вс

19:30 МСК

«Вашингтон Кэпиталз»

П1 - 2.80

Х - 4.20

П2 - 2.18

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Ю-Би-Эс Арена» (Элмонт, США)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Айлендерс»3150209-234
«Вашингтон»5031234-209

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

05.04.2025«Вашингтон»

5:3

«Чикаго»

03.04.2025«Каролина»

5:1

«Вашингтон»

02.04.2025«Бостон»

3:4

«Вашингтон»

30.03.2025«Вашингтон»

5:8

«Баффало»

28.03.2025«Миннесота»

4:2

«Вашингтон»

Последние пять матчей «Айлендерс» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

05.04.2025«Айлендерс»

3:1

«Миннесота»

02.04.2025«Айлендерс»

1:4

«Тампа-Бэй»

31.03.2025«Каролина»

6:4

«Айлендерс»

29.03.2025«Тампа-Бэй»

5:3

«Айлендерс»

27.03.2025«Айлендерс»

2:5

«Ванкувер»

Последние пять матчей «Айлендерс» и «Вашингтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

29.11.2024«Вашингтон»

5:4 ОТ

«Айлендерс»

30.12.2023«Айлендерс»

5:1

«Вашингтон»

21.12.2023«Вашингтон»

3:2 ОТ

«Айлендерс»

12.11.2023«Айлендерс»

1:4

«Вашингтон»

03.11.2023«Вашингтон»

0:3

«Айлендерс»

Лидеры

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«Вашингтон»

Показатель

«Айлендерс»

Показатель

Бомбардир (очки)Строум75

Хорват

52

Снайпер (голы)Овечкин41

Ли

27

Ассистент (передачи)Строум50

Добсон

28

Вратарь (коэфф. надежности)Томпсон2.48

Сорокин

2.79

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон7642613618276-207107
2. Каролина7541502225246-20296
3. Торонто7538712225245-22196
4. Тампа-Бэй7538422326269-19893
5. Флорида7535450427237-20492
6. Нью-Джерси7635322529227-20187
7. Оттава7531812429215-21586
8. Монреаль7526823630227-24981
9. Рейнджерс7532310732229-22679
10. Коламбус7424461831245-25377
11. Детройт7527530733216-23777
12. Айлендерс7526522832206-23076
13. Питтсбург7620916634222-27972
14. Филадельфия7620653636216-26371
15. Баффало7426331536244-26370
16. Бостон7623701837197-25269

Потери

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«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)

«Айлендерс»: Варламов, Барзал (все - травма)

Прогноз на матч

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Александр Овечкин забивал в четырех последних матчах. Подобные серии  россиянину в текущем сезоне удавались не единожды, а вот превысить показатель в четыре игры Ови удавалось в этой регулярке лишь однажды. В ноябре минувшего года капитан «Вашингтона» забивал в пяти матчах подряд. Лидер «Столичных» обычно не подводит нас, когда мы ставим на его голы, но, судя по цифрам, в ближайшей встрече без пяти минут лучший снайпер НХЛ всех времен должен взять голевую паузу. Согласитесь, было бы уместно и символично, если бы рекорд Овечкина был установлен не в выездной игре, а на глазах столичной публики.

С исходом тоже не все просто. На бумаге гости выглядят явным фаворитом, но отсутствие турнирной мотивации, помноженное на отвлекающий фактор от рекорда Овечкина, делают «Вашингтон» уязвимым. Но все же пройти мимо кэфа выше двух на победу лучшей команды Востока довольно сложно. Добавим к выигрышу гостей прогноз на результативность. Соперники в своих последних пяти очных встречах лишь однажды не достигли показателя в пять голов на двоих. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET оценивают шансы «Айлендерс» на победу в основное время коэффициентом 2.80. Вероятность успеха гостей котируется за 2.18. На ничью можно заключить пари за 4.20.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

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Лидер «Столичных» в списке травмированных не значится, а, значит, непременно выйдет на лед. На счету форварда в текущем сезоне 68 (41+27) результативных баллов. В предыдущей встрече (с «Бостоном» - 5:3) лидер «Кэпиталз» забил два гола. 

Какие российские хоккеисты выступают за «Айлендерс»?

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Голкипер Семен Варламов травмирован и точно не сможет принять участие в матче. Место в воротах хозяев займет Илья Соколов. В защите «Островитян» зрители увидят Александра Романова, а в атаке - Максима Цыплакова.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит следующим образом:

«Даллас» - 6.00 

«Флорида» - 7.00

«Эдмонтон» - 9.00

На победу в плей-офф «Вашингтона» ставки принимаются по коэффициенту 10.00. На «Айлендерс» можно заключить пари за 250.00.

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