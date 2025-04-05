Айлендерс — Вашингтон, 6 апреля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

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6 апреля, когда на московских часах будет 19:30, будет произведено первое вбрасывание в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» - «Вашингтон». Лучшая команда Востока встречается с отчаянно нуждающимися в очках «Островитянами». Но все внимание зрителей в этой игре будет приковано к одному единственному игроку - Александру Овечкину. Дубль в матче с «Чикаго» позволил капитану «Кэпиталз» догнать Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ всех времен. Теперь у Ови и великого канадца на счету по 894 гола. Следующая заброшенная шайба позволит россиянину единолично возглавить рейтинг самых метких снайперов лиги.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Нью-Йорк Айлендерс»
06.04.2025, Вс
19:30 МСК
«Вашингтон Кэпиталз»
|П1 - 2.80
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Ю-Би-Эс Арена» (Элмонт, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Айлендерс»
|31
|50
|209-234
|«Вашингтон»
|50
|31
|234-209
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|05.04.2025
|«Вашингтон»
5:3
«Чикаго»
|03.04.2025
|«Каролина»
5:1
«Вашингтон»
|02.04.2025
|«Бостон»
3:4
«Вашингтон»
|30.03.2025
|«Вашингтон»
5:8
«Баффало»
|28.03.2025
|«Миннесота»
4:2
«Вашингтон»
Последние пять матчей «Айлендерс» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|05.04.2025
|«Айлендерс»
3:1
«Миннесота»
|02.04.2025
|«Айлендерс»
1:4
«Тампа-Бэй»
|31.03.2025
|«Каролина»
6:4
«Айлендерс»
|29.03.2025
|«Тампа-Бэй»
5:3
«Айлендерс»
|27.03.2025
|«Айлендерс»
2:5
«Ванкувер»
Последние пять матчей «Айлендерс» и «Вашингтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|29.11.2024
|«Вашингтон»
5:4 ОТ
«Айлендерс»
|30.12.2023
|«Айлендерс»
5:1
«Вашингтон»
|21.12.2023
|«Вашингтон»
3:2 ОТ
«Айлендерс»
|12.11.2023
|«Айлендерс»
1:4
«Вашингтон»
|03.11.2023
|«Вашингтон»
0:3
«Айлендерс»
«Вашингтон»
|Показатель
«Айлендерс»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Строум
|75
Хорват
52
|Снайпер (голы)
|Овечкин
|41
Ли
27
|Ассистент (передачи)
|Строум
|50
Добсон
28
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Томпсон
|2.48
Сорокин
2.79
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|76
|42
|6
|1
|3
|6
|18
|276-207
|107
|2. Каролина
|75
|41
|5
|0
|2
|2
|25
|246-202
|96
|3. Торонто
|75
|38
|7
|1
|2
|2
|25
|245-221
|96
|4. Тампа-Бэй
|75
|38
|4
|2
|2
|3
|26
|269-198
|93
|5. Флорида
|75
|35
|4
|5
|0
|4
|27
|237-204
|92
|6. Нью-Джерси
|76
|35
|3
|2
|2
|5
|29
|227-201
|87
|7. Оттава
|75
|31
|8
|1
|2
|4
|29
|215-215
|86
|8. Монреаль
|75
|26
|8
|2
|3
|6
|30
|227-249
|81
|9. Рейнджерс
|75
|32
|3
|1
|0
|7
|32
|229-226
|79
|10. Коламбус
|74
|24
|4
|6
|1
|8
|31
|245-253
|77
|11. Детройт
|75
|27
|5
|3
|0
|7
|33
|216-237
|77
|12. Айлендерс
|75
|26
|5
|2
|2
|8
|32
|206-230
|76
|13. Питтсбург
|76
|20
|9
|1
|6
|6
|34
|222-279
|72
|14. Филадельфия
|76
|20
|6
|5
|3
|6
|36
|216-263
|71
|15. Баффало
|74
|26
|3
|3
|1
|5
|36
|244-263
|70
|16. Бостон
|76
|23
|7
|0
|1
|8
|37
|197-252
|69
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)
«Айлендерс»: Варламов, Барзал (все - травма)
Александр Овечкин забивал в четырех последних матчах. Подобные серии россиянину в текущем сезоне удавались не единожды, а вот превысить показатель в четыре игры Ови удавалось в этой регулярке лишь однажды. В ноябре минувшего года капитан «Вашингтона» забивал в пяти матчах подряд. Лидер «Столичных» обычно не подводит нас, когда мы ставим на его голы, но, судя по цифрам, в ближайшей встрече без пяти минут лучший снайпер НХЛ всех времен должен взять голевую паузу. Согласитесь, было бы уместно и символично, если бы рекорд Овечкина был установлен не в выездной игре, а на глазах столичной публики.
С исходом тоже не все просто. На бумаге гости выглядят явным фаворитом, но отсутствие турнирной мотивации, помноженное на отвлекающий фактор от рекорда Овечкина, делают «Вашингтон» уязвимым. Но все же пройти мимо кэфа выше двух на победу лучшей команды Востока довольно сложно. Добавим к выигрышу гостей прогноз на результативность. Соперники в своих последних пяти очных встречах лишь однажды не достигли показателя в пять голов на двоих.
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Лидер «Столичных» в списке травмированных не значится, а, значит, непременно выйдет на лед. На счету форварда в текущем сезоне 68 (41+27) результативных баллов. В предыдущей встрече (с «Бостоном» - 5:3) лидер «Кэпиталз» забил два гола.
Голкипер Семен Варламов травмирован и точно не сможет принять участие в матче. Место в воротах хозяев займет Илья Соколов. В защите «Островитян» зрители увидят Александра Романова, а в атаке - Максима Цыплакова.
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