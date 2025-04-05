Айлендерс — Вашингтон, 6 апреля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Александр Овечкин забивал в четырех последних матчах. Подобные серии россиянину в текущем сезоне удавались не единожды, а вот превысить показатель в четыре игры Ови удавалось в этой регулярке лишь однажды. В ноябре минувшего года капитан «Вашингтона» забивал в пяти матчах подряд. Лидер «Столичных» обычно не подводит нас, когда мы ставим на его голы, но, судя по цифрам, в ближайшей встрече без пяти минут лучший снайпер НХЛ всех времен должен взять голевую паузу. Согласитесь, было бы уместно и символично, если бы рекорд Овечкина был установлен не в выездной игре, а на глазах столичной публики.

С исходом тоже не все просто. На бумаге гости выглядят явным фаворитом, но отсутствие турнирной мотивации, помноженное на отвлекающий фактор от рекорда Овечкина, делают «Вашингтон» уязвимым. Но все же пройти мимо кэфа выше двух на победу лучшей команды Востока довольно сложно. Добавим к выигрышу гостей прогноз на результативность. Соперники в своих последних пяти очных встречах лишь однажды не достигли показателя в пять голов на двоих.