Канада нанесет первое поражение Швеции на ЧМ-2025, считают клиенты PARI

20 мая состоится матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Швеции и Канады. Начало встречи — в 21:20 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящей встречи сборную Кленовых листьев. Коэффициент на успех гостей площадки в основное время игры — 2.10, что составляет 45% вероятности. Спрогнозировать победу скандинавов можно по коэффициенту 2.85 (или 33%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.40 (15%). Победа Канады с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.70 (56%). Поставить на итоговый успех сборной Швеции можно за 2.17 (44%).

Клиенты PARI верят в успех североамериканской команды. На победу сборной Канады приходится 86% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 12% сделано в пользу шведов, еще приблизительно 2% — на ничью. На рынке победы с учетом возможного овертайма соотношение 81% на 19% в пользу канадцев.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.20. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 11.50. Если канадцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 4.70.

Предыдущая игра между Канадой и Швецией в рамках Турнира четырех наций закончилась победой первых — 4:3. Аналитики PARI считают, что противостояние этих сборных на групповом этапе ЧМ получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.48. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.55.

Сборная Канады стартовала на чемпионате мира-2025 с побед подряд в пяти первых матчах, но затем уступила Финляндии со счетом 1:2 по буллитам. У Швеции за тот же отрезок шесть побед в Группе А.

Если хоккеисты сборной Канады станут обладателями главного трофея чемпионата мира, сыграет ставка за 2.00. Кленовые листья — главные фавориты в этом турнире. Победа национальной команды Швеции котируется за 4.20.