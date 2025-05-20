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20 мая 14:58ГлавнаяНовости

Канада нанесет первое поражение Швеции на ЧМ-2025, считают клиенты PARI

Матч за итоговое лидерство в группе
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

20 мая состоится матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Швеции и Канады. Начало встречи — в 21:20 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящей встречи сборную Кленовых листьев. Коэффициент на успех гостей площадки в основное время игры — 2.10, что составляет 45% вероятности. Спрогнозировать победу скандинавов можно по коэффициенту 2.85 (или 33%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.40 (15%). Победа Канады с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.70 (56%). Поставить на итоговый успех сборной Швеции можно за 2.17 (44%).

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Клиенты PARI верят в успех североамериканской команды. На победу сборной Канады приходится 86% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 12% сделано в пользу шведов, еще приблизительно 2% — на ничью. На рынке победы с учетом возможного овертайма соотношение 81% на 19% в пользу канадцев.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.20. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 11.50. Если канадцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 4.70.

Предыдущая игра между Канадой и Швецией в рамках Турнира четырех наций закончилась победой первых — 4:3. Аналитики PARI считают, что противостояние этих сборных на групповом этапе ЧМ получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.48. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.55.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ШВЕЦИЯ — КАНАДА

Сборная Канады стартовала на чемпионате мира-2025 с побед подряд в пяти первых матчах, но затем уступила Финляндии со счетом 1:2 по буллитам. У Швеции за тот же отрезок шесть побед в Группе А.

Если хоккеисты сборной Канады станут обладателями главного трофея чемпионата мира, сыграет ставка за 2.00. Кленовые листья — главные фавориты в этом турнире. Победа национальной команды Швеции котируется за 4.20.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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