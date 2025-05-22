Швеция — Канада, прогноз на 20 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2025 по хоккею

Партнерский проект
Во вторник, 20 мая, сборные Швеции и Канады по хоккею в очной встрече оспорят первое место по итогам группового этапа чемпионата мира 2025 года. Сумеют ли скандинавы сохранить стопроцентный результат на домашнем льду?
Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа А, седьмой тур
Стадион: «Авичи Арена» (Стокгольм, Швеция)
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|Швеция
52
8
59
351-407
|Канада
59
8
52
407-351
Последние игры сборной Швеции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2025
|Франция
0:4
Швеция
Чемпионат мира
|16.05.2025
|Швеция
4:0
Словения
Чемпионат мира
|14.05.2025
|Латвия
0:6
Швеция
Чемпионат мира
|12.05.2025
|Финляндия
1:2
Швеция
Чемпионат мира
|10.05.2025
|Швеция
4:2
Австрия
Чемпионат мира
Последние игры сборной Канады:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.05.2025
|Канада
1:2 Б
Финляндия
Чемпионат мира
|17.05.2025
|Канада
7:0
Словакия
Чемпионат мира
|15.05.2025
|Канада
5:1
Австрия
Чемпионат мира
|13.05.2025
|Канада
5:0
Франция
Чемпионат мира
|11.05.2025
|Латвия
1:7
Канада
Чемпионат мира
Положение после 19 мая
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Швеция
6
|6
|0
|0
|0
25-3
18
|2. Канада
6
|5
|0
|0
|1
29-4
16
|3. Финляндия
6
|3
|2
|1
|0
20-9
13
|4. Латвия
6
|3
|0
|3
|0
16-19
9
|5. Австрия
6
|1
|2
|2
|0
15-17
7
|6. Словакия
6
|2
|0
|3
|1
8-22
7
|7. Словения
7
|1
|0
|6
|0
9-29
4
|8. Франция
7
|0
|0
|6
|1
8-27
1
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Чехия
6
|5
|1
|0
|0
33-9
17
|2. Швейцария
6
|5
|0
|0
|1
30-8
16
|3. США
6
|4
|1
|1
|0
29-12
14
|4. Дания
6
|3
|0
|3
|0
23-23
9
|5. Германия
6
|3
|0
|3
|0
19-20
9
|6. Норвегия
7
|1
|0
|5
|1
13-24
4
|7. Венгрия
7
|1
|0
|6
|0
8-39
3
|8. Казахстан
6
|1
|0
|5
|0
8-28
3
Любопытно, что соперники подходят к очной встрече на разных полюсах в контексте календаря. У шведов было трое суток отдыха, тогда как канадцы только в понедельник провели трудовой матч с финнами. Кросби и компания дошли с «суоми» до серии буллитов и потерпели первое поражение на турнире. Теперь только победа над шведами в основное время даст канадцам первое место в группе.
Однако добыть необходимый результат «кленовым листьям» наверняка будет непросто. Не совсем понятен разрыв в коэффициентах, ведь шведы явно не уступают соперникам ни в одном компоненте. У скандинавов команда без очевидных слабых мест, которая выиграла в основное время все шесть прошлых матчей и идет без потерь. Четыре победы шведы добыли всухую, в том числе три последних. Вдобавок они выступают на домашнем льду, поэтому стараются показывать максимум при своих болельщиках.
Редко встретишь столь высокие коэффициенты на команду уровня Швеции. Видим все основания воспользоваться этим и заиграть, например, Ф1 (1). Но также можно рассмотреть и ставку на тоталы, так как на льду встретятся две лучшие обороны турнира: шведы пропустили три шайбы, канадцы — четыре (с учетом поражения по буллитам). Вряд ли нападение команд окажется настолько сильнее их обороны, что мы увидим высокую результативность.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Смотреть встречу Швеция — Канада на территории РФ можно будет на телеканале «Матч! Игра», где эфир начнется в 21:15 по московскому времени. Прямая трансляция на «Матч ТВ» стартует в 22:00 мск.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно, с 22:00 мск
|«Матч! Игра»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Вратари: Якуб Маркстрем («Нью-Джерси Девилз»), Самуэль Эрссон («Филадельфия Флайерз»), Арвид Сёдерблом («Чикаго Блэкхокс»);
Защитники: Эрик Густафссон, Симон Эдвинссон (оба — «Детройт Ред Уингз»), Адам Ларссон («Сиэтл Кракен»), Расмус Андерссон («Калгари Флеймз»), Юнас Бродин («Миннесота Уайлд»), Маркус Петтерссон («Ванкувер Кэнакс»);
Нападающие: Исак Лундестрём, Лео Карлссон (оба — «Анахайм Дакс»), Филип Форсберг («Нэшвилл Предаторз»), Александер Веннберг («Сан-Хосе Шаркс»), Лукас Рэймонд («Детройт Ред Уингз»), Элиас Линдхольм («Бостон Брюинз»), Антон Бенгтссон («Регле»), Эмиль Хейнеман («Монреаль Канадиенс»), Йеспер Фрёден («Цюрих Лайонс»), Маркус Юханссон («Миннесота Уайлд»), Мика Зибанеджад («Нью-Йорк Рейнджерс»;
Главный тренер: Сэм Халлам.
Вратари: Дилан Гаранд («Нью-Йорк Рейнджерс»), Марк-Андре Флёри («Миннесота Уайлд»), Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»);
Защитники: Райкер Эванс, Брэндон Монтур (оба — «Сиэтл Кракен»), Трэвис Сэнхайм («Филадельфия Флайерз»), Ноа Добсон («Нью-Йорк Айлендерс»), Маккензи Уигар («Калгари Флеймз»), Джаред Сперджен («Миннесота Уайлд»), Майк Мэтисон («Монреаль Канадиенс»);
Нападающие: Трэвис Конечны, Тайсон Форстер (оба — «Филадельфия Флайерз»), Адам Фантилли, Кент Джонсон (оба — «Коламбус Блю Джекетс»), Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс»), Бо Хорват («Нью-Йорк Айлендерс»), Барретт Хэйтон («Юта»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Уилл Кайлли («Нью-Йорк Рейнджерс»), Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Райан О’Райлли («Нэшвилл Предаторз»), Филлип Дано («Лос-Анджелес Кингз»), Брэйден Шенн («Сент-Луис Блюз»);
Главный тренер: Дин Эвасон.
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все три исхода основного времени. Поставить на победу Швеции можно с коэффициентом 3,00, на ничью — 4,20, на выигрыш Канады — 2,20.
Партнерский проект