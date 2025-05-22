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20 мая 7:22ГлавнаяПрогнозыХоккейЧемпионат мира по хоккею

Швеция — Канада, прогноз на 20 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2025 по хоккею

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Александр Бокулёв
Швеция - Канада
Швеция - Канада

Во вторник, 20 мая, сборные Швеции и Канады по хоккею в очной встрече оспорят первое место по итогам группового этапа чемпионата мира 2025 года. Сумеют ли скандинавы сохранить стопроцентный результат на домашнем льду?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Швеция

20.05.2025, Вт

21:20 МСК

Канада

П1 - 3,00

Х - 4,20

П2 - 2,20

Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа А, седьмой тур

Стадион: «Авичи Арена» (Стокгольм, Швеция)

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Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

Швеция

52

8

59

351-407

Канада

59

8

52

407-351

Последние игры сборной Швеции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.05.2025Франция

0:4

Швеция

Чемпионат мира

16.05.2025Швеция

4:0

Словения

Чемпионат мира

14.05.2025Латвия

0:6

Швеция

Чемпионат мира

12.05.2025Финляндия

1:2

Швеция

Чемпионат мира

10.05.2025Швеция

4:2

Австрия

Чемпионат мира

Последние игры сборной Канады:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.05.2025Канада

1:2 Б

Финляндия

Чемпионат мира

17.05.2025Канада

7:0

Словакия

Чемпионат мира

15.05.2025Канада

5:1

Австрия

Чемпионат мира

13.05.2025Канада

5:0

Франция

Чемпионат мира

11.05.2025Латвия

1:7

Канада

Чемпионат мира

Место в турнирной таблице

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Положение после 19 мая

Группа A

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Швеция

6

6000

25-3

18

2. Канада

6

5001

29-4

16

3. Финляндия

6

3210

20-9

13

4. Латвия

6

3030

16-19

9

5. Австрия

6

1220

15-17

7

6. Словакия

6

2031

8-22

7

7. Словения

7

1060

9-29

4

8. Франция

7

0061

8-27

1

Группа B

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Чехия

6

5100

33-9

17

2. Швейцария

6

5001

30-8

16

3. США

6

4110

29-12

14

4. Дания

6

3030

23-23

9

5. Германия

6

3030

19-20

9

6. Норвегия

7

1051

13-24

4

7. Венгрия

7

1060

8-39

3

8. Казахстан

6

1050

8-28

3

Прогноз на матч

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Любопытно, что соперники подходят к очной встрече на разных полюсах в контексте календаря. У шведов было трое суток отдыха, тогда как канадцы только в понедельник провели трудовой матч с финнами. Кросби и компания дошли с «суоми» до серии буллитов и потерпели первое поражение на турнире. Теперь только победа над шведами в основное время даст канадцам первое место в группе.

Однако добыть необходимый результат «кленовым листьям» наверняка будет непросто. Не совсем понятен разрыв в коэффициентах, ведь шведы явно не уступают соперникам ни в одном компоненте. У скандинавов команда без очевидных слабых мест, которая выиграла в основное время все шесть прошлых матчей и идет без потерь. Четыре победы шведы добыли всухую, в том числе три последних. Вдобавок они выступают на домашнем льду, поэтому стараются показывать максимум при своих болельщиках.

Редко встретишь столь высокие коэффициенты на команду уровня Швеции. Видим все основания воспользоваться этим и заиграть, например, Ф1 (1). Но также можно рассмотреть и ставку на тоталы, так как на льду встретятся две лучшие обороны турнира: шведы пропустили три шайбы, канадцы — четыре (с учетом поражения по буллитам). Вряд ли нападение команд окажется настолько сильнее их обороны, что мы увидим высокую результативность.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Смотреть встречу Швеция Канада на территории РФ можно будет на телеканале «Матч! Игра», где эфир начнется в 21:15 по московскому времени. Прямая трансляция на «Матч ТВ» стартует в 22:00 мск.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно, с 22:00 мск
«Матч! Игра»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
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Составы команд

Сборная Швеции

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Вратари: Якуб Маркстрем («Нью-Джерси Девилз»), Самуэль Эрссон («Филадельфия Флайерз»), Арвид Сёдерблом («Чикаго Блэкхокс»);

Защитники: Эрик Густафссон, Симон Эдвинссон (оба — «Детройт Ред Уингз»), Адам Ларссон («Сиэтл Кракен»), Расмус Андерссон («Калгари Флеймз»), Юнас Бродин («Миннесота Уайлд»), Маркус Петтерссон («Ванкувер Кэнакс»);

Нападающие: Исак Лундестрём, Лео Карлссон (оба — «Анахайм Дакс»), Филип Форсберг («Нэшвилл Предаторз»), Александер Веннберг («Сан-Хосе Шаркс»), Лукас Рэймонд («Детройт Ред Уингз»), Элиас Линдхольм («Бостон Брюинз»), Антон Бенгтссон («Регле»), Эмиль Хейнеман («Монреаль Канадиенс»), Йеспер Фрёден («Цюрих Лайонс»), Маркус Юханссон («Миннесота Уайлд»), Мика Зибанеджад («Нью-Йорк Рейнджерс»;

Главный тренер: Сэм Халлам.

Сборная Канады

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Вратари: Дилан Гаранд («Нью-Йорк Рейнджерс»), Марк-Андре Флёри («Миннесота Уайлд»), Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»);

Защитники: Райкер Эванс, Брэндон Монтур (оба — «Сиэтл Кракен»), Трэвис Сэнхайм («Филадельфия Флайерз»), Ноа Добсон («Нью-Йорк Айлендерс»), Маккензи Уигар («Калгари Флеймз»), Джаред Сперджен («Миннесота Уайлд»), Майк Мэтисон («Монреаль Канадиенс»);

Нападающие: Трэвис Конечны, Тайсон Форстер (оба — «Филадельфия Флайерз»), Адам Фантилли, Кент Джонсон (оба — «Коламбус Блю Джекетс»), Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс»), Бо Хорват («Нью-Йорк Айлендерс»), Барретт Хэйтон («Юта»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Уилл Кайлли («Нью-Йорк Рейнджерс»), Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Райан О’Райлли («Нэшвилл Предаторз»), Филлип Дано («Лос-Анджелес Кингз»), Брэйден Шенн («Сент-Луис Блюз»);

Главный тренер: Дин Эвасон.

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все три исхода основного времени. Поставить на победу Швеции можно с коэффициентом 3,00, на ничью — 4,20, на выигрыш Канады — 2,20.

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127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных