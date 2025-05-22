Швеция — Канада, прогноз на 20 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2025 по хоккею

Любопытно, что соперники подходят к очной встрече на разных полюсах в контексте календаря. У шведов было трое суток отдыха, тогда как канадцы только в понедельник провели трудовой матч с финнами. Кросби и компания дошли с «суоми» до серии буллитов и потерпели первое поражение на турнире. Теперь только победа над шведами в основное время даст канадцам первое место в группе.

Однако добыть необходимый результат «кленовым листьям» наверняка будет непросто. Не совсем понятен разрыв в коэффициентах, ведь шведы явно не уступают соперникам ни в одном компоненте. У скандинавов команда без очевидных слабых мест, которая выиграла в основное время все шесть прошлых матчей и идет без потерь. Четыре победы шведы добыли всухую, в том числе три последних. Вдобавок они выступают на домашнем льду, поэтому стараются показывать максимум при своих болельщиках.

Редко встретишь столь высокие коэффициенты на команду уровня Швеции. Видим все основания воспользоваться этим и заиграть, например, Ф1 (1). Но также можно рассмотреть и ставку на тоталы, так как на льду встретятся две лучшие обороны турнира: шведы пропустили три шайбы, канадцы — четыре (с учетом поражения по буллитам). Вряд ли нападение команд окажется настолько сильнее их обороны, что мы увидим высокую результативность.