Клиенты PARI ставят на Синнера в полуфинале «Ролан Гаррос» против Джоковича

6 июня Янник Синнер сыграет с Новаком Джоковичем в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису. Игра пройдет на корте комплекса Roland Garros, начало поединка запланировано на 15:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитом Янника Синнера. Ставки на победу итальянца принимаются с коэффициентом 1.25, что соответствует 80% вероятности. Поставить на успех Новака Джоковича можно за 4.30, вероятность его триумфа составляет примерно 20%.

Практически все клиенты PARI ставят на победу фаворита. 92% от общего объема ставок на исход матча приходится на успех Синнера. Один из клиентов поставил 200 000 рублей на победу итальянца с коэффициентом 1.25 в составе экспресса из двух событий. Вторая ставка с коэффициентом 1.80 пришлась на победу Арины Соболенко в матче с Игой Швентек. Если оба пари с суммарным коэффициентом 2.25 сыграют, игрок получит выигрыш в размере 450 000 рублей.

По оценкам аналитиков, соперники сыграют как минимум 36 геймов. Поставить на тотал больше 35.5 можно с коэффициентом 1.75, а на тотал меньше 35.5 — с коэффициентом 1.95.

Наиболее вероятным исходов встречи считается победа Янника Синнера в трех сетах. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 2.50. Если же итальянец победит со счетом3:1, сыграет ставка за 3.65. Вероятность триумфа Джоковича со счетом 3:0 по сетам оценивается коэффициентом 11.00.

Новак Джокович трижды побеждал на «Ролан Гаррос». В последний раз ему удавалось выиграть Кубок Мушкетеров в 2023 году. PARI предлагает коэффициент 12.00 на то, что он сможет еще раз отпраздновать победу на Открытом чемпионате Франции.

В отличие от Джоковича, Янник Синнер еще ни разу не проходил дальше полуфинала на этом турнире. Тем не менее итальянец постоянно прогрессирует и уже сравнялся с сербом в личных встречах, победив его в трех прошлых матчах. Если Синнер сможет впервые выиграть «Ролан Гаррос», сыграет ставка за 2.35.