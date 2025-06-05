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5 июня 8:36ГлавнаяПрогнозыТеннисРолан Гаррос

Янник Синнер — Новак Джокович, 6 июня: прогноз на полуфинал «Ролан Гаррос»

Нас ждет теннис высочайшего качества
Александр Бокулёв

В пятницу, 6 июня, в полуфинале Открытого чемпионата Франции 2025 года встретятся итальянец Янник Синнер и серб Новак Джокович. Чем завершится противостояние действующей и бывшей первых ракеток мира?

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Дата / Время: 06.06.2025, не ранее 14:00 по московскому времени

Арена: «Roland Garros», Корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline 

Турнирная сетка

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Янник Синнер (23 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: Артур Риндеркнеш (Франция) — 6:4, 6:3, 7:5
  • 2-й круг: Ришар Гаске (Франция) — 6:3, 6:0, 6:4
  • 3-й круг: Иржи Легечка (Чехия) — 6:0, 6:1, 6:2
  • 4-й круг: Андрей Рублёв (Россия, 17) — 6:1, 6:3, 6:4
  • 1/4 финала: Александр Бублик (Казахстан) — 6:1, 7:5, 6:0

Новак Джокович (38 лет, 6-я ракетка мира, 6-й номер посева)

  • 1-й круг: Маккензи Макдональд (США) — 6:3, 6:3, 6:3
  • 2-й круг: Корентен Муте (Франция) — 6:3, 6:2, 7:6 (7:1)
  • 3-й круг: Филип Мисолич (Австрия) — 6:3, 6:4, 6:2
  • 4-й круг: Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:2, 6:3, 6:2
  • 1/4 финала: Александр Зверев (Германия, 3) — 4:6, 6:3, 6:2, 6:4

Победитель этого матча встретится в финале с сильнейшим из пары Лоренцо Музетти (Италия, 8) — Карлос Алькарас (Испания, 2)

Янник Синнер

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Бывший бойфренд российской теннисистки Анны Калинской. Победитель 16 турниров ATP, в том числе одного грунтового. Также выиграл три мэйджора — два последних Australian Open и прошлый US Open. В нынешнем сезоне получил трехмесячную дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы. Помимо Australian Open, выступил только на грунте в Риме, где дошел до финала. Всего в 2025 году одержал 17 побед при одном поражении. На «Ролан Гаррос» уже повторил лучший результат, ранее показанный в прошлом сезоне.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Новак Джокович

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Бывшая первая ракетка мира, обладатель 100 титулов на уровне ATP, победитель Олимпиады-2024 и бронзовый призер Олимпиады-2008 в одиночном разряде. Обладатель рекорда среди мужчин по числу титулов на турнирах Большого шлема (24). В нынешнем сезоне стал победителем на грунте в Женеве. На Australian Open дошел до полуфинала, но по ходу матча снялся из-за травмы, а в Майами уступил в финале. Всего в 2025 году одержал 20 побед при семи поражениях. Чемпионом «Ролан Гаррос» становился трижды (2016, 2021, 2023), в прошлом сезоне вылетел в четвертьфинале.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники провели восемь официальных очных матчей. На харде Синнер выиграл четыре раза, Джокович — однажды. Кроме того, серб дважды победил на траве и один раз — на грунте.

Ставки на исход

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Букмекеры считают итальянца фаворитом матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,24 на его победу и 4,50 на успех серба.

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Ставки на тоталы

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Все очные матчи спортсменов продлились минимум 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,91 на ТБ (36,5) и 1,93 на ТМ (36,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа СиннераПобеда ДжоковичаТБ (36,5)ТМ (36,5)
WINLINE1,244,501,911,93

Прогноз и ставка

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До четвертьфинала у Джоковича была довольно спокойная сетка, поэтому матч со Звериным стал глобальной проверкой. И серб её прекрасно прошел, доказав, что всё ещё способен не просто на равных играть с другими топами мирового рейтинга, но и заводить их в тупик и уверенно побеждать.

Впрочем, повторить такой сценарий с Синнером будет ещё сложнее. Итальянец невероятно стабилен и уверен в себе. Кажется, он способен тащить почти все мячи и регулярно обострять из самых неочевидных ситуаций. На нынешнем «Ролан Гаррос» лидер мирового рейтинга не отдал соперникам ни сета и суммарно уступил лишь 36 геймов. Феноменальные показатели.

Однако грандиозный опыт и образцовая ментальная устойчивость традиционно придут на помощь Джоковичу. После матча со Зверевым трудно представить, что Синнер и серба пройдет в трех сетах. Ждем, что легендарный чемпион всего как минимум заберет один из сетов.

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