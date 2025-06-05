Янник Синнер — Новак Джокович, 6 июня: прогноз на полуфинал «Ролан Гаррос»

До четвертьфинала у Джоковича была довольно спокойная сетка, поэтому матч со Звериным стал глобальной проверкой. И серб её прекрасно прошел, доказав, что всё ещё способен не просто на равных играть с другими топами мирового рейтинга, но и заводить их в тупик и уверенно побеждать.

Впрочем, повторить такой сценарий с Синнером будет ещё сложнее. Итальянец невероятно стабилен и уверен в себе. Кажется, он способен тащить почти все мячи и регулярно обострять из самых неочевидных ситуаций. На нынешнем «Ролан Гаррос» лидер мирового рейтинга не отдал соперникам ни сета и суммарно уступил лишь 36 геймов. Феноменальные показатели.

Однако грандиозный опыт и образцовая ментальная устойчивость традиционно придут на помощь Джоковичу. После матча со Зверевым трудно представить, что Синнер и серба пройдет в трех сетах. Ждем, что легендарный чемпион всего как минимум заберет один из сетов.