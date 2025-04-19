Садриддин Ахмедов — Элиас Эспадас, 20 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

У обоих боксеров высокий нокаутирующий потенциал, но базово Ахмедов — спортсмен высокого уровня. Он продолжает прогрессировать и не дает повода сомневаться в своих силах на данном этапе карьеры. Учитывая, что Эспадас не выглядит явным повышением оппозиции, ожидаем очередную уверенную победу от казахстанца.

Мексиканца уже пробивали, отправляли в нокдауны и нокауты. Полагаем, финиширует его и Ахмедов. Коэффициенты вынуждают выбрать более рискованный тотал, и мы остановимся на варианте ТМ (7,5).