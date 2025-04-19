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18 апреля 14:54ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваРейтинговые бои по боксу

Садриддин Ахмедов — Элиас Эспадас, 20 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Казахстанец останется непобежденным?
Александр Бокулёв
Источник: 360 Promotions
Источник: 360 Promotions

В ночь на воскресенье, 20 апреля, в США пройдет боксерский турнир, который возглавит поединок между казахстанцем Садриддином Ахмедовым и мексиканцем Элиасом Эспадасом в первом среднем весе (до 69,85 кг). Кто окажется сильнее?

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Статистика

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Ахмедов

 

Эспадас

Казахстан

Страна

Мексика

27

Возраст

34

15

Бои

30

15 (13)

Победы (нокауты)

23 (16)

0

Поражения (нокауты)

6 (2)

0

Без результата

1

32

Место в рейтинге первого среднего дивизиона BoxRec

209

175

Рост (см)

178

175

Размах рук (см)

188

Правша

Стойка

Правша

Садриддин Ахмедов

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Уроженец города Жетысая Южно-Казахстанской области. На любительском уровне выиграл молодежный чемпионат мира. На профессиональном ринге выступает с 2018 года. Забирал пояса WBC Youth и WBC Asia в первом среднем весе. В последнем поединке в декабре нокаутировал Рафаэля Игбокве в седьмом раунде.

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Элиас Эспадас

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На профессиональном ринге выступает с 2012 года. Выигрывал пояс WBO Latino в среднем весе. В последнем поединке в декабре прервал серию из двух поражений и нокаутировал Рамона Барахаса во втором раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа АхмедоваПобеда ЭспадасаДосрочное завершениеПолный бой
FONBET1,0116,001,223,85

Прогноз на бой

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У обоих боксеров высокий нокаутирующий потенциал, но базово Ахмедов — спортсмен высокого уровня. Он продолжает прогрессировать и не дает повода сомневаться в своих силах на данном этапе карьеры. Учитывая, что Эспадас не выглядит явным повышением оппозиции, ожидаем очередную уверенную победу от казахстанца.

Мексиканца уже пробивали, отправляли в нокдауны и нокауты. Полагаем, финиширует его и Ахмедов. Коэффициенты вынуждают выбрать более рискованный тотал, и мы остановимся на варианте ТМ (7,5).

Где смотреть бой Ахмедов Эспадас

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Боксерский вечер пройдет на арене «Commerce Casino» в Коммерсе (штат Калифорния, США). Главный бой Ахмедов — Эспадас стоит ожидать не ранее 04:00 мск в воскресенье, 20 апреля.

Прямая трансляция в России будет доступна на сервисе UFC Fight Pass в рамках платной подписки.

Полный кард

  • Садриддин Ахмедов (Казахстан) — Элиас Эспадас (Мексика). Первый средний вес;
  • Умар Дзамбеков (Австрия) — Сонни Макьюин (США). Полутяжелый вес;
  • Адан Палма (США) — Альфредо Кастро (Мексика). Второй легчайший вес;
  • Айяна Вердузко (США) — Джессика Радтке Мальтес (США). Полулегкий вес;
  • Джейбрио Пе Бенито (США) — Себастьян Гутьеррес (США). Второй полулегкий вес;
  • Джейсон Робледо (США) — Несли Трезиле (Гаити). Легкий вес;
  • Николас Робледо (США) — Иван Паласиос (Никарагуа). Полулегкий вес;
  • Диего Авилес (США) — Роберт Ледесма (США). Второй наилегчайший вес.

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