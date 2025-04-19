Садриддин Ахмедов — Элиас Эспадас, 20 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В ночь на воскресенье, 20 апреля, в США пройдет боксерский турнир, который возглавит поединок между казахстанцем Садриддином Ахмедовым и мексиканцем Элиасом Эспадасом в первом среднем весе (до 69,85 кг). Кто окажется сильнее?
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Ахмедов
Эспадас
Казахстан
Страна
Мексика
27
Возраст
34
15
Бои
30
15 (13)
Победы (нокауты)
23 (16)
0
Поражения (нокауты)
6 (2)
0
Без результата
1
32
Место в рейтинге первого среднего дивизиона BoxRec
209
175
Рост (см)
178
175
Размах рук (см)
188
Правша
Стойка
Правша
Уроженец города Жетысая Южно-Казахстанской области. На любительском уровне выиграл молодежный чемпионат мира. На профессиональном ринге выступает с 2018 года. Забирал пояса WBC Youth и WBC Asia в первом среднем весе. В последнем поединке в декабре нокаутировал Рафаэля Игбокве в седьмом раунде.
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На профессиональном ринге выступает с 2012 года. Выигрывал пояс WBO Latino в среднем весе. В последнем поединке в декабре прервал серию из двух поражений и нокаутировал Рамона Барахаса во втором раунде.
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У обоих боксеров высокий нокаутирующий потенциал, но базово Ахмедов — спортсмен высокого уровня. Он продолжает прогрессировать и не дает повода сомневаться в своих силах на данном этапе карьеры. Учитывая, что Эспадас не выглядит явным повышением оппозиции, ожидаем очередную уверенную победу от казахстанца.
Мексиканца уже пробивали, отправляли в нокдауны и нокауты. Полагаем, финиширует его и Ахмедов. Коэффициенты вынуждают выбрать более рискованный тотал, и мы остановимся на варианте ТМ (7,5).
Боксерский вечер пройдет на арене «Commerce Casino» в Коммерсе (штат Калифорния, США). Главный бой Ахмедов — Эспадас стоит ожидать не ранее 04:00 мск в воскресенье, 20 апреля.
Прямая трансляция в России будет доступна на сервисе UFC Fight Pass в рамках платной подписки.
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