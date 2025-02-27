Али Ахмедов — Мацей Сулецкий, 28 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Пока линия букмекеров на предстоящий поединок крайне скромна. На момент публикации есть только опции для ставок на исход. И выбирать из двух вариантов Сулецкого не приходится. Да, поляк весьма опытен, но по последним боям было видно, что своего потолка он достиг. А вот более молодой Ахмедов продолжает прогрессировать и рваться к топовым поединкам.

Неслучайно казахстанец выступает довольно часто и набивает себе солидный рекорд. Уровень оппозиции при этом не впечатляет, так что переоценивать регулярные быстрые нокауты от Ахмедова не стоит.

В предстоящем поединке ему вряд ли удастся финишировать соперника в ранних раундах. Всё-таки опыта и навыков Сулецкого должно хватить для того, чтобы перейти как минимум за экватор боя. Но в итоге, полагаем, Ахмедов одержит победу либо по очкам, либо нокаутом во второй половине.