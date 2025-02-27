Али Ахмедов — Мацей Сулецкий, 28 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В пятницу в Астане пройдет боксерский вечер, который возглавит поединок между казахстанцем Али Ахмедовым и поляком Мацеем Сулецким. Кому достанется вакантный пояс WBC Silver во втором среднем весе (до 76,2 кг)?
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Ахмедов
Сулецкий
|Казахстан
Страна
Польша
|29
Возраст
35
|24
Бои
35
|23 (17)
Победы (нокауты)
32 (12)
|1 (1)
Поражения (нокауты)
3 (1)
|29
Место в рейтинге второго среднего дивизиона BoxRec
45
|185
Рост (см)
185
|173
Размах рук (см)
173
|Правша
Стойка
Правша
Уроженец Алматы. На профессиональном ринге выступает с 2016 года. В 2019-м выиграл пояс WBC International Silver во втором среднем весе, который один раз защитил, после чего потерял из-за единственного поражения в карьере. В 2022 году вновь стал обладателем этого титула. На данный момент идет на серии из семи побед. В последнем поединке в январе нокаутировал Малкольма Джонса во втором раунде.
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На профессиональном ринге выступает с 2010 года. В 2019-м выиграл пояс WBO International в среднем весе, после чего бился за титул чемпиона мира, но потерпел поражение от Деметриуса Андраде. Затем вышел на серию из четырех побед, но в последнем поединке в августе уступил нокаутом в шестом раунде Диего Пачеко — на кону стояли пояса WBC USA и WBO International во втором среднем весе.
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Пока линия букмекеров на предстоящий поединок крайне скромна. На момент публикации есть только опции для ставок на исход. И выбирать из двух вариантов Сулецкого не приходится. Да, поляк весьма опытен, но по последним боям было видно, что своего потолка он достиг. А вот более молодой Ахмедов продолжает прогрессировать и рваться к топовым поединкам.
Неслучайно казахстанец выступает довольно часто и набивает себе солидный рекорд. Уровень оппозиции при этом не впечатляет, так что переоценивать регулярные быстрые нокауты от Ахмедова не стоит.
В предстоящем поединке ему вряд ли удастся финишировать соперника в ранних раундах. Всё-таки опыта и навыков Сулецкого должно хватить для того, чтобы перейти как минимум за экватор боя. Но в итоге, полагаем, Ахмедов одержит победу либо по очкам, либо нокаутом во второй половине.
Боксерский вечер пройдет в астанинском Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Турнир начнется в пятницу, 28 февраля, в 17:00 по московскому времени. Главный бой Ахмедов — Сулецкий стоит ожидать 20:00 мск.
Прямая трансляция турнира на территории РФ не предусмотрена. Добавим, что изначально было анонсировано выступление Данияра Елеусинова, но олимпийский чемпион из Казахстана не выйдет на ринг из-за проблем со здоровьем. Также отменен бой казахстанца Куата Хамитова и россиянина Марифа Пираева.
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