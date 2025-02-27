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27 февраля 8:53ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваТитульные бои по боксу

Али Ахмедов — Мацей Сулецкий, 28 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Большой бой для казахстанской аудитории
Александр Бокулёв
Источник: ALL STARS BOXING
Источник: ALL STARS BOXING

В пятницу в Астане пройдет боксерский вечер, который возглавит поединок между казахстанцем Али Ахмедовым и поляком Мацеем Сулецким. Кому достанется вакантный пояс WBC Silver во втором среднем весе (до 76,2 кг)?

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Статистика

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Ахмедов

 

Сулецкий

Казахстан

Страна

Польша

29

Возраст

35

24

Бои

35

23 (17)

Победы (нокауты)

32 (12)

1 (1)

Поражения (нокауты)

3 (1)

29

Место в рейтинге второго среднего дивизиона BoxRec

45

185

Рост (см)

185

173

Размах рук (см)

173

Правша

Стойка

Правша

Али Ахмедов

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Уроженец Алматы. На профессиональном ринге выступает с 2016 года. В 2019-м выиграл пояс WBC International Silver во втором среднем весе, который один раз защитил, после чего потерял из-за единственного поражения в карьере. В 2022 году вновь стал обладателем этого титула. На данный момент идет на серии из семи побед. В последнем поединке в январе нокаутировал Малкольма Джонса во втором раунде.

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Мацей Сулецкий

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На профессиональном ринге выступает с 2010 года. В 2019-м выиграл пояс WBO International в среднем весе, после чего бился за титул чемпиона мира, но потерпел поражение от Деметриуса Андраде. Затем вышел на серию из четырех побед, но в последнем поединке в августе уступил нокаутом в шестом раунде Диего Пачеко — на кону стояли пояса WBC USA и WBO International во втором среднем весе.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа АхмедоваПобеда СулецкогоДосрочное завершениеПолный бой
WINLINE1,104,85

Прогноз на бой

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Пока линия букмекеров на предстоящий поединок крайне скромна. На момент публикации есть только опции для ставок на исход. И выбирать из двух вариантов Сулецкого не приходится. Да, поляк весьма опытен, но по последним боям было видно, что своего потолка он достиг. А вот более молодой Ахмедов продолжает прогрессировать и рваться к топовым поединкам.

Неслучайно казахстанец выступает довольно часто и набивает себе солидный рекорд. Уровень оппозиции при этом не впечатляет, так что переоценивать регулярные быстрые нокауты от Ахмедова не стоит. 

В предстоящем поединке ему вряд ли удастся финишировать соперника в ранних раундах. Всё-таки опыта и навыков Сулецкого должно хватить для того, чтобы перейти как минимум за экватор боя. Но в итоге, полагаем, Ахмедов одержит победу либо по очкам, либо нокаутом во второй половине.

Где смотреть бой Ахмедов Сулецкий

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Боксерский вечер пройдет в астанинском Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Турнир начнется в пятницу, 28 февраля, в 17:00 по московскому времени. Главный бой Ахмедов — Сулецкий стоит ожидать 20:00 мск.

Прямая трансляция турнира на территории РФ не предусмотрена. Добавим, что изначально было анонсировано выступление Данияра Елеусинова, но олимпийский чемпион из Казахстана не выйдет на ринг из-за проблем со здоровьем. Также отменен бой казахстанца Куата Хамитова и россиянина Марифа Пираева.

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