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9 февраля 8:53ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Карлос Алькарас — Алекс де Минаур, 9 февраля: прогноз на финал турнира в Роттердаме

Испанца не остановить?
Александр Бокулёв

В воскресенье, 9 февраля, испанец Карлос Алькарас и австралиец Алекс де Минаур сыграют в финале хардового турнира ATP 500 в нидерландском Роттердаме. Кто из топовых теннисистов мира заберет титул?

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Дата / Время: 09.02.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «Ahoy», Центральный корт (Роттердам, Нидерланды)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Карлос Алькарас (21 год, 3-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — 7:6 (7:3), 3:6, 6:1
  • 2-й круг: Андреа Вавассори (Италия) — 6:2, 6:1
  • 1/4 финала: Педро Мартинес-Портеро (Испания) — 6:2, 6:1
  • 1/2 финала: Хуберт Хуркач (Польша, 8) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:3

Алекс де Минаур (25 лет, 8-я ракетка мира, 3-й номер посева)

  • 1-й круг: Давид Гоффен (Бельгия) — 6:2, 6:4
  • 2-й круг: Якуб Меншик (Чехия) — 6:4, 6:4
  • 1/4 финала: Даниэль Альтмайер (Германия) — 6:1, 6:4
  • 1/2 финала: Маттия Беллуччи (Италия) — 6:1, 6:2

Карлос Алькарас

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Бывшая первая ракетка мира. Серебряный призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Победитель 12 турниров ATP, в том числе четырех хардовых. Также выиграл четыре мэйджора: два Уимблдона, по одному US Open и «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне дошел до четвертьфинала Australian Open, где уступил Новаку Джоковичу. Всего в 2025 году одержал восемь побед при одном поражении. В турнире в Роттердаме участвует впервые.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Алекс де Минаур

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Победитель девяти турниров ATP в одиночном разряде, в том числе семи хардовых. В нынешнем сезоне на Australian Open дошел до четвертьфинала, где уступил Яннику Синнеру. Всего в 2025 году одержал 11 побед при одном поражении. На турнире в Роттердаме в прошлом сезоне также дошел до финала и проиграл его.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники провели два официальных очных матча — по одному на грунте и траве. Оба раза выиграл Алькарас.

Ставки на исход

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Букмекеры считают испанца явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,33 на его победу и 3,60 на успех де Минаура.

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Ставки на тоталы

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Оба очных матча спортсменов длились минимум 20 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,83 на ТБ (21,5) и 2,07 на ТМ (21,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа АлькарасаПобеда де МинаураТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,333,601,832,07

Прогноз и ставка

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Де Минаур качественно выглядит в Роттердаме, но и с сеткой ему в целом повезло. Австралиец держит собственный высокий уровень, но нельзя предсказать, прыгнет ли он выше головы — а именно это потребуется для победы над Алькарасом.

Испанец испытывал проблемы в половине матчей, но в итоге справлялся с ними. Форма у него хорошая, запас прочности большой. Похоже, бывший лидер мирового рейтинга готов выдать классную игру уже в финале, и тогда у него будет значительное преимущество на подаче и в силе ударов.

Де Минаур известен своей стойкостью на корте и способностью доставать даже самые сложные мячи. Этого точно может хватить как минимум для конкурентной встречи. Повторимся, для большего нужны и спад Алькараса, и близкая к идеальному игра самого австралийца.

Резюмируя, выберем для ставки тотал на первый сет. Полагаем, на старте и де Минаур сможет достойно упираться, и сил у обоих будет достаточно для серьезной борьбы.

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