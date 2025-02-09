Карлос Алькарас — Алекс де Минаур, 9 февраля: прогноз на финал турнира в Роттердаме

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В воскресенье, 9 февраля, испанец Карлос Алькарас и австралиец Алекс де Минаур сыграют в финале хардового турнира ATP 500 в нидерландском Роттердаме. Кто из топовых теннисистов мира заберет титул?
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Дата / Время: 09.02.2025, не ранее 17:00 по московскому времени
Арена: «Ahoy», Центральный корт (Роттердам, Нидерланды)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Карлос Алькарас (21 год, 3-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Алекс де Минаур (25 лет, 8-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Бывшая первая ракетка мира. Серебряный призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Победитель 12 турниров ATP, в том числе четырех хардовых. Также выиграл четыре мэйджора: два Уимблдона, по одному US Open и «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне дошел до четвертьфинала Australian Open, где уступил Новаку Джоковичу. Всего в 2025 году одержал восемь побед при одном поражении. В турнире в Роттердаме участвует впервые.
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Победитель девяти турниров ATP в одиночном разряде, в том числе семи хардовых. В нынешнем сезоне на Australian Open дошел до четвертьфинала, где уступил Яннику Синнеру. Всего в 2025 году одержал 11 побед при одном поражении. На турнире в Роттердаме в прошлом сезоне также дошел до финала и проиграл его.
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Соперники провели два официальных очных матча — по одному на грунте и траве. Оба раза выиграл Алькарас.
Букмекеры считают испанца явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,33 на его победу и 3,60 на успех де Минаура.
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Оба очных матча спортсменов длились минимум 20 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,83 на ТБ (21,5) и 2,07 на ТМ (21,5).
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Де Минаур качественно выглядит в Роттердаме, но и с сеткой ему в целом повезло. Австралиец держит собственный высокий уровень, но нельзя предсказать, прыгнет ли он выше головы — а именно это потребуется для победы над Алькарасом.
Испанец испытывал проблемы в половине матчей, но в итоге справлялся с ними. Форма у него хорошая, запас прочности большой. Похоже, бывший лидер мирового рейтинга готов выдать классную игру уже в финале, и тогда у него будет значительное преимущество на подаче и в силе ударов.
Де Минаур известен своей стойкостью на корте и способностью доставать даже самые сложные мячи. Этого точно может хватить как минимум для конкурентной встречи. Повторимся, для большего нужны и спад Алькараса, и близкая к идеальному игра самого австралийца.
Резюмируя, выберем для ставки тотал на первый сет. Полагаем, на старте и де Минаур сможет достойно упираться, и сил у обоих будет достаточно для серьезной борьбы.
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