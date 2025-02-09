Карлос Алькарас — Алекс де Минаур, 9 февраля: прогноз на финал турнира в Роттердаме

Де Минаур качественно выглядит в Роттердаме, но и с сеткой ему в целом повезло. Австралиец держит собственный высокий уровень, но нельзя предсказать, прыгнет ли он выше головы — а именно это потребуется для победы над Алькарасом.

Испанец испытывал проблемы в половине матчей, но в итоге справлялся с ними. Форма у него хорошая, запас прочности большой. Похоже, бывший лидер мирового рейтинга готов выдать классную игру уже в финале, и тогда у него будет значительное преимущество на подаче и в силе ударов.

Де Минаур известен своей стойкостью на корте и способностью доставать даже самые сложные мячи. Этого точно может хватить как минимум для конкурентной встречи. Повторимся, для большего нужны и спад Алькараса, и близкая к идеальному игра самого австралийца.

Резюмируя, выберем для ставки тотал на первый сет. Полагаем, на старте и де Минаур сможет достойно упираться, и сил у обоих будет достаточно для серьезной борьбы.