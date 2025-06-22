Карлос Алькарас — Иржи Легечка, 22 июня: прогноз на финал турнира в Лондоне

22 июня Карлос Алькарас и Иржи Легечка сыграют в главном матче травяного турнира ATP 500 в Лондоне. Занимающий второе место в мировом рейтинге испанец является несомненным фаворитом, но его чешский соперник не для того добирался до титульного поединка, чтобы сдаться без боя. Более того, в этом календарном году Иржи уже обыгрывал Карлоса. Оцениваем шансы конкурентов и присматриваемся к заманчивым котировкам.

Дата / Время: 22.06.2025, не ранее 16:00 по московскому времени

Арена: «Квинз Клаб» (Лондон, Англия)

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на ресурсах некоторых официальных букмекеров.