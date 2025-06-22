Карлос Алькарас — Иржи Легечка, 22 июня: прогноз на финал турнира в Лондоне

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22 июня Карлос Алькарас и Иржи Легечка сыграют в главном матче травяного турнира ATP 500 в Лондоне. Занимающий второе место в мировом рейтинге испанец является несомненным фаворитом, но его чешский соперник не для того добирался до титульного поединка, чтобы сдаться без боя. Более того, в этом календарном году Иржи уже обыгрывал Карлоса. Оцениваем шансы конкурентов и присматриваемся к заманчивым котировкам.
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Дата / Время: 22.06.2025, не ранее 16:00 по московскому времени
Арена: «Квинз Клаб» (Лондон, Англия)
Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Карлос Алькарас (22 года, 2-я ракетка мира)
Иржи Легечка (23 года, 30-я ракетка мира)
Экс-первая ракетка мира, добившаяся этого звания самым молодым в истории. На счету испанца 20 побед в турнирах АТР, в числе которых 5 из числа Большого шлема. Чемпион US Open-2022, Уимблдона-2023, 2024 и Открытого чемпионата Франции-2024, 2025. В текущем сезоне выиграл 37 матчей, проиграл 5. В 2025 выиграл турниры в Риме (грунт), Монте-Карло (грунт), Роттердаме (хард). Финалист турниров в Барселоне (грунт). На «Ролан Гаррос» в финале переиграл Янника Синнера. На Australian Open дошел до четвертьфинала.
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Победитель 2 турниров ATP. В текущем сезоне выиграл 20 матчей при 12 поражениях. Полуфиналист турнира в Дохе (хард). Четвертьфиналист турниров в Штутгарте (трава), Гамбурге (грунт). На Australian Open вылетел в четвертом круге, на «Ролан Гаррос» — в первом.
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Баланс личных встреч у соперников равный - 1:1. В первой очной игре, которая случилась на турнире в Лондоне два года назад, сильнее был Алькарас. Зато в февральском четвертьфинале турнира в Дохе (хард) вверх взял уже Легечка.
Аналитики в котировках отдают явное предпочтение Алькарасу. WINLINE установил довольно скромный коэффициент 1,26 на победу испанца. Номинал успешного пари на чешского теннисиста будет рассчитан по жирному кэфу 4.20.
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До финала Алькарас добрался без блеска, но, как он сам признавался, он постепенно привыкает е травяному покрытию и более чем доволен прогрессом. Легечка имеет успешный опыт игры против второй ракетки мира, которого обыгрывал в конце февраля текущего года, но обыграть на заказ Карлоса, да еще и в финале - задача из разряда предельно сложных.
На бумаге фаворит очевиден. Не будем идти против ветра, а выберем победу Алькараса в двух сетах с форой в 3.5 сета. Коэффициент за это предложен не выдающийся, но весьма приятный.