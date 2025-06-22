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21 июня 18:27ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Карлос Алькарас — Иржи Легечка, 22 июня: прогноз на финал турнира в Лондоне

В этом году чешский теннисист уже обыгрывал испанца
Руслан Ипполитов

22 июня Карлос Алькарас и Иржи Легечка сыграют в главном матче травяного турнира ATP 500 в Лондоне. Занимающий второе место в мировом рейтинге испанец является несомненным фаворитом, но его чешский соперник не для того добирался до титульного поединка, чтобы сдаться без боя. Более того, в этом календарном году Иржи уже обыгрывал Карлоса. Оцениваем шансы конкурентов и присматриваемся к заманчивым котировкам.

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Дата / Время: 22.06.2025, не ранее 16:00 по московскому времени

Арена: «Квинз Клаб» (Лондон, Англия)

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на ресурсах некоторых официальных букмекеров. 

Турнирная сетка

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Карлос Алькарас (22 года, 2-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Адам Уолтон (Австралия, 91) — 6:4, 7:6
  • 2-й круг: Хауме Мунар (Испания, 58) — 6:4, 6:7, 7:5
  • ¼ финала: Артур Риндеркнеш (Франция, 72) — 7:5, 6:4
  • ½ финала: Роберто Баутиста-Агут (Испания, 57) — 6:4, 6:4

Иржи Легечка (23 года, 30-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Алекс де Минор (Австралия, 9) — 6:4, 6:2
  • 2-й круг: Габриэль Диалло (Канада, 53) — 6:4, 6:2
  • ¼ финала: Джейкоб Фирнли (Великобритания, 54) — 7:5, 6:2
  • ½ финала: Джек Дрейпер (Великобритания, 5) — 6:4, 4:6, 7:5

Карлос Алькарас

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Экс-первая ракетка мира, добившаяся этого звания самым молодым в истории. На счету испанца 20 побед в турнирах АТР, в числе которых 5 из числа Большого шлема. Чемпион US Open-2022, Уимблдона-2023, 2024 и Открытого чемпионата Франции-2024, 2025. В текущем сезоне выиграл 37 матчей, проиграл 5. В 2025 выиграл турниры в Риме (грунт), Монте-Карло (грунт), Роттердаме (хард). Финалист турниров в Барселоне (грунт). На «Ролан Гаррос» в финале переиграл Янника Синнера. На Australian Open дошел до четвертьфинала.

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Иржи Легечка

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Победитель 2 турниров ATP. В текущем сезоне выиграл 20 матчей при 12 поражениях. Полуфиналист турнира в Дохе (хард). Четвертьфиналист турниров в Штутгарте (трава), Гамбурге (грунт). На Australian Open вылетел в четвертом круге, на «Ролан Гаррос» — в первом. 

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Личные встречи

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Баланс личных встреч у соперников равный - 1:1. В первой очной игре, которая случилась на турнире в Лондоне два года назад, сильнее был Алькарас. Зато в февральском четвертьфинале турнира в Дохе (хард) вверх взял уже Легечка.

Ставки на исход

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Аналитики в котировках отдают явное предпочтение Алькарасу. WINLINE установил довольно скромный коэффициент 1,26 на победу испанца. Номинал успешного пари на чешского теннисиста будет рассчитан по жирному кэфу 4.20.

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Ставки на тоталы

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Компания WINLINE предлагает 1,93 за ТБ 22,5 и 1,95 за ТМ 22,5.

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Коэффициенты букмекеров

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 Победа АлькарасаПобеда ЛегечкиТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE1.264.201.931.95

Прогноз и ставка

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До финала Алькарас добрался без блеска, но, как он сам признавался, он постепенно привыкает е травяному покрытию и более чем доволен прогрессом. Легечка имеет успешный опыт игры против второй ракетки мира, которого обыгрывал в конце февраля текущего года, но обыграть на заказ Карлоса, да еще и в финале - задача из разряда  предельно сложных.

На бумаге фаворит очевиден. Не будем идти против ветра, а выберем победу Алькараса в двух сетах с форой в 3.5 сета. Коэффициент за это предложен не выдающийся, но весьма приятный.  

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