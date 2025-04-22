Карлос Алькарас — Хольгер Руне, 20 апреля: прогноз на финал турнира в Барселоне

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В финале грунтового турнира ATP 500 в Барселоне встретятся испанец Карлос Алькарас и датчанин Хольгер Руне. Кто окажется сильнее и заберет титул? Анализируем линию букмекеров и ищем высокие коэффициенты.
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Дата / Время: 20.04.2025, не ранее 17:00 по московскому времени
Арена: «Real Club de Tenis», Pista Rafa Nadal (Барселона, Испания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline и BetBoom
Карлос Алькарас (21 год, 2-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Хольгер Руне (21 год, 13-я ракетка мира, 6-й номер посева)
Бывшая первая ракетка мира. Серебряный призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Победитель 14 турниров ATP, в том числе восьми грунтовых. Также выиграл четыре мэйджора: два Уимблдона, по одному US Open и «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне взял трофеи в Роттердаме (хард) и Монте-Карло (грунт), дошел до полуфинала в Индиан-Уэллсе, четвертьфинала Australian Open. Всего в 2025 году одержал 24 победы при четырех поражениях. Турнир в Барселоне выигрывал в 2022-м и 2023-м.
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Бывшая четвертая ракетка мира. Выиграл четыре турнира ATP, половину из них — на грунте. В нынешнем сезоне дошел до финала в Индиан-Уэллсе, на Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в 2025 году одержал 15 побед при девяти поражениях. На турнире в Барселоне уже показал свой лучший результат. В прошлом сезоне эти соревнования пропустил.
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Соперники ранее провели три официальных очных матча. Оба по разу выиграли на харде, Алькарас также одержал победу на траве.
Букмекеры считают испанца фаворитом предстоящего матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,22 на его победу и 4,80 на успех датчанина.
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Букмекеры ожидают, что матч, скорее всего, продлится не менее двух десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,84 на ТБ (20,5) и 2,05 на ТМ (20,5).
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С Алькарасом на бумаге всё понятно. Он довольно дежурно в третий раз подряд дошел до финала в Барселоне. В двух предыдущих сезонах испанец брал титул на домашнем турнире, и теперь всё идет к тому, что история повторится. Алькарас пребывает в отличных кондициях, вдобавок его гонят вперед соотечественники. Да и в целом в стартовавшем грунтовом сезоне у мужчин равных второй ракетке мира не наблюдается.
Руне же остается сколько талантливым, столько и нестабильным. Турнир в Барселоне пришелся на подъемную фазу, и к высоким стадиям датчанин здорово разыгрался. Однако агрессивный и зачастую рисковый теннис Руне далеко не всегда работает против топов уровня Алькараса. Вот и в предстоящем финале, полагаем, испанец вынудит соперника ошибаться, да и сам выиграет немало чистых очков.
Пробуем ставку на минусовую фору по геймам через Алькараса.
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