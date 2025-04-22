Карлос Алькарас — Хольгер Руне, 20 апреля: прогноз на финал турнира в Барселоне

С Алькарасом на бумаге всё понятно. Он довольно дежурно в третий раз подряд дошел до финала в Барселоне. В двух предыдущих сезонах испанец брал титул на домашнем турнире, и теперь всё идет к тому, что история повторится. Алькарас пребывает в отличных кондициях, вдобавок его гонят вперед соотечественники. Да и в целом в стартовавшем грунтовом сезоне у мужчин равных второй ракетке мира не наблюдается.

Руне же остается сколько талантливым, столько и нестабильным. Турнир в Барселоне пришелся на подъемную фазу, и к высоким стадиям датчанин здорово разыгрался. Однако агрессивный и зачастую рисковый теннис Руне далеко не всегда работает против топов уровня Алькараса. Вот и в предстоящем финале, полагаем, испанец вынудит соперника ошибаться, да и сам выиграет немало чистых очков.

Пробуем ставку на минусовую фору по геймам через Алькараса.