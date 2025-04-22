Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
20 апреля 7:51ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Карлос Алькарас — Хольгер Руне, 20 апреля: прогноз на финал турнира в Барселоне

Испанца не остановить?
Александр Бокулёв

В финале грунтового турнира ATP 500 в Барселоне встретятся испанец Карлос Алькарас и датчанин Хольгер Руне. Кто окажется сильнее и заберет титул? Анализируем линию букмекеров и ищем высокие коэффициенты.

ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE

Дата / Время: 20.04.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «Real Club de Tenis», Pista Rafa Nadal (Барселона, Испания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline и BetBoom

Турнирная сетка

Свернуть

Карлос Алькарас (21 год, 2-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: Итан Куинн (США) — 6:2, 7:6 (8:6)
  • 2-й круг: Ласло Джере (Сербия) — 6:2, 6:4
  • 1/4 финала: Алекс де Минаур (Австралия, 5) — 7:5, 6:3
  • 1/2 финала: Артюр Фис (Франция, 7) — 6:2, 6:4

Хольгер Руне (21 год, 13-я ракетка мира, 6-й номер посева)

  • 1-й круг: Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 7:5, 6:4
  • 2-й круг: Себастьян Баэс (Аргентина) — 4:6, 6:1, 6:2
  • 1/4 финала: Каспер Рууд (Норвегия, 2) — 6:4, 6:2
  • 1/2 финала: Карен Хачанов (Россия) — 6:3, 6:2

Карлос Алькарас

Свернуть

Бывшая первая ракетка мира. Серебряный призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Победитель 14 турниров ATP, в том числе восьми грунтовых. Также выиграл четыре мэйджора: два Уимблдона, по одному US Open и «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне взял трофеи в Роттердаме (хард) и Монте-Карло (грунт), дошел до полуфинала в Индиан-Уэллсе, четвертьфинала Australian Open. Всего в 2025 году одержал 24 победы при четырех поражениях. Турнир в Барселоне выигрывал в 2022-м и 2023-м.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Хольгер Руне

Свернуть

Бывшая четвертая ракетка мира. Выиграл четыре турнира ATP, половину из них — на грунте. В нынешнем сезоне дошел до финала в Индиан-Уэллсе, на Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в 2025 году одержал 15 побед при девяти поражениях. На турнире в Барселоне уже показал свой лучший результат. В прошлом сезоне эти соревнования пропустил.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Соперники ранее провели три официальных очных матча. Оба по разу выиграли на харде, Алькарас также одержал победу на траве.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры считают испанца фаворитом предстоящего матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,22 на его победу и 4,80 на успех датчанина.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE

Ставки на тоталы

Свернуть

Букмекеры ожидают, что матч, скорее всего, продлится не менее двух десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,84 на ТБ (20,5) и 2,05 на ТМ (20,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа АлькарасаПобеда РунеТБ (20,5)ТМ (20,5)
WINLINE1,224,801,842,05

Прогноз и ставка

Свернуть

С Алькарасом на бумаге всё понятно. Он довольно дежурно в третий раз подряд дошел до финала в Барселоне. В двух предыдущих сезонах испанец брал титул на домашнем турнире, и теперь всё идет к тому, что история повторится. Алькарас пребывает в отличных кондициях, вдобавок его гонят вперед соотечественники. Да и в целом в стартовавшем грунтовом сезоне у мужчин равных второй ракетке мира не наблюдается.

Руне же остается сколько талантливым, столько и нестабильным. Турнир в Барселоне пришелся на подъемную фазу, и к высоким стадиям датчанин здорово разыгрался. Однако агрессивный и зачастую рисковый теннис Руне далеко не всегда работает против топов уровня Алькараса. Вот и в предстоящем финале, полагаем, испанец вынудит соперника ошибаться, да и сам выиграет немало чистых очков.

Пробуем ставку на минусовую фору по геймам через Алькараса.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Проект «Вызов» — победитель номинации «Социальное событие года» на премии СБК 2025
Проект «Вызов» — победитель номинации «Социальное событие года» на премии СБК 2025
Новости
Перформанс от «Амкала» в честь Лебедева: автор первого гола сезона покрасился в синий прямо на игре
Перформанс от «Амкала» в честь Лебедева: автор первого гола сезона покрасился в синий прямо на игре
Новости
Победа «Краснодара» над «Ахматом» принесла клиенту PARI более 6 000 000 рублей
Победа «Краснодара» над «Ахматом» принесла клиенту PARI более 6 000 000 рублей
Новости
Клиенты PARI ставят на «Спартак» в шестом матче серии Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым»
Клиенты PARI ставят на «Спартак» в шестом матче серии Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым»
Новости
Кубок Стэнли — 2025: участники, пары, трансляции и коэффициенты
Кубок Стэнли — 2025: участники, пары, трансляции и коэффициенты
Аналитика
Командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025: участники, расписание, трансляции и коэффициенты
Командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025: участники, расписание, трансляции и коэффициенты
Аналитика
Клиенты PARI ставят на ЦСКА в ответном матче пути РПЛ Кубка России против «Динамо»
Клиенты PARI ставят на ЦСКА в ответном матче пути РПЛ Кубка России против «Динамо»
Новости
Клиенты PARI считают, что «Интер» выбьет «Баварию» из Лиги чемпионов и пройдет в полуфинал
Клиенты PARI считают, что «Интер» выбьет «Баварию» из Лиги чемпионов и пройдет в полуфинал
Новости
Клиент PARI поставил 2 050 000 рублей на ничью в матче «Реала» с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Клиент PARI поставил 2 050 000 рублей на ничью в матче «Реала» с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Новости
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Новости

Новое

Читать все новости
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров