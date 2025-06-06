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1 июня 11:53ГлавнаяПрогнозыТеннисРолан Гаррос

Екатерина Александрова — Коко Гауфф, 2 июня: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Россиянка против второй ракетки мира
Александр Бокулёв

В понедельник, 2 июня, Екатерина Александрова встретится в четвертом круге Открытого чемпионата Франции 2025 года с американкой Коко Гауфф. Сумеет ли четвертая ракетка России остановить вице-лидера мирового рейтинга?

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Дата / Время: 02.06.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Roland Garros» (Париж, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline 

Турнирная сетка

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Екатерина Александрова (30 лет, 20-я ракетка мира, 20-й номер посева)

  • 1-й круг: Лючия Бронцетти (Италия) — 6:3, 6:2
  • 2-й круг: Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:1, 6:3
  • 3-й круг: Вероника Кудерметова (Россия) — 6:2, 6:2

Коко Гауфф (21 год, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: Оливия Гадеки (Австралия) — 6:2, 6:2
  • 2-й круг: Тереза Валентова (Чехия) — 6:2, 6:4
  • 3-й круг: Мари Боузкова (Чехия) — 6:1, 7:6 (7:3)

Победительница этого матча встретится в четвертьфинале с сильнейшей из пары Мэдисон Киз (США, 7) — Хейли Баптист (США)

Екатерина Александрова

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На уровне WTA выиграла пять турниров в одиночном разряде, но ни одного грунтового. В нынешнем сезоне взяла титул на харде в Линце, дошла до полуфинала в Дохе (хард), Чарльстоне и Штутгарте (оба — грунт), на Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2025 году одержала 20 побед при 10 поражениях. На «Ролан Гаррос» уже показала свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетела в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Коко Гауфф

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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде, в том числе одного грунтового, а также US Open 2023 года. В нынешнем сезоне на грунте дошла до финала в Мадриде и Риме и четвертьфинала в Штутгарте, на Australian Open вылетела в четвертьфинале. Всего в 2025 году одержала 27 побед при восьми поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показала в 2022-м, когда вышла в финал. В прошлом сезоне вылетела в полуфинале.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы провели четыре официальных очных матча. На харде оба раза выиграла Гауфф, на грунте теннисистки обменялись победами.

Ставки на исход

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Букмекеры считают американку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,32 на её победу и 3,40 на успех россиянки.

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Ставки на тоталы

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Последний очный матч спортсменок продлился 21 гейм. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,83 на ТБ (20,5) и 1,98 на ТМ (20,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа АлександровойПобеда ГауффТБ (20,5)ТМ (20,5)
WINLINE3,401,321,831,98

Прогноз и ставка

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Александрова проводит классный сезон, в том числе грунтовый, и закономерно добилась лучшего результата в карьере на «Ролан Гаррос». Более того, в нынешнем розыгрыше она за три матча отдала соперницам лишь 13 геймов. И прямо сейчас россиянка вполне выглядит той теннисисткой, которая может остановить Гауфф.

Американка же долго держала классную форму на грунте, но в Париже играет не так уверенно, как на турнирах в Риме и Мадриде, где доходила до финалов. Вторая ракетка мира испытывает регулярные проблемы на своей подаче, периодически явно нервничает и не скрывает эмоций. Есть стойкое ощущение, что если бы не довольно легкая сетка, Гауфф уже как минимум раз отдала бы сет к четвертому кругу.

И тут американка столкнется с резким повышением уровня оппозиции. Учитывая, что все её матчи с Александровой были довольно конкурентными, ждем борьбу и в этот раз. Полагаем, россиянке точно по силам удержать фору в 5,5 гейма.

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