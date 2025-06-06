Екатерина Александрова — Коко Гауфф, 2 июня: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Партнерский проект
В понедельник, 2 июня, Екатерина Александрова встретится в четвертом круге Открытого чемпионата Франции 2025 года с американкой Коко Гауфф. Сумеет ли четвертая ракетка России остановить вице-лидера мирового рейтинга?
ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
Дата / Время: 02.06.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Roland Garros» (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Екатерина Александрова (30 лет, 20-я ракетка мира, 20-й номер посева)
Коко Гауфф (21 год, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в четвертьфинале с сильнейшей из пары Мэдисон Киз (США, 7) — Хейли Баптист (США)
На уровне WTA выиграла пять турниров в одиночном разряде, но ни одного грунтового. В нынешнем сезоне взяла титул на харде в Линце, дошла до полуфинала в Дохе (хард), Чарльстоне и Штутгарте (оба — грунт), на Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2025 году одержала 20 побед при 10 поражениях. На «Ролан Гаррос» уже показала свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетела в первом круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде, в том числе одного грунтового, а также US Open 2023 года. В нынешнем сезоне на грунте дошла до финала в Мадриде и Риме и четвертьфинала в Штутгарте, на Australian Open вылетела в четвертьфинале. Всего в 2025 году одержала 27 побед при восьми поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показала в 2022-м, когда вышла в финал. В прошлом сезоне вылетела в полуфинале.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперницы провели четыре официальных очных матча. На харде оба раза выиграла Гауфф, на грунте теннисистки обменялись победами.
Букмекеры считают американку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,32 на её победу и 3,40 на успех россиянки.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE
Последний очный матч спортсменок продлился 21 гейм. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,83 на ТБ (20,5) и 1,98 на ТМ (20,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE
Александрова проводит классный сезон, в том числе грунтовый, и закономерно добилась лучшего результата в карьере на «Ролан Гаррос». Более того, в нынешнем розыгрыше она за три матча отдала соперницам лишь 13 геймов. И прямо сейчас россиянка вполне выглядит той теннисисткой, которая может остановить Гауфф.
Американка же долго держала классную форму на грунте, но в Париже играет не так уверенно, как на турнирах в Риме и Мадриде, где доходила до финалов. Вторая ракетка мира испытывает регулярные проблемы на своей подаче, периодически явно нервничает и не скрывает эмоций. Есть стойкое ощущение, что если бы не довольно легкая сетка, Гауфф уже как минимум раз отдала бы сет к четвертому кругу.
И тут американка столкнется с резким повышением уровня оппозиции. Учитывая, что все её матчи с Александровой были довольно конкурентными, ждем борьбу и в этот раз. Полагаем, россиянке точно по силам удержать фору в 5,5 гейма.