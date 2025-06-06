Екатерина Александрова — Коко Гауфф, 2 июня: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Александрова проводит классный сезон, в том числе грунтовый, и закономерно добилась лучшего результата в карьере на «Ролан Гаррос». Более того, в нынешнем розыгрыше она за три матча отдала соперницам лишь 13 геймов. И прямо сейчас россиянка вполне выглядит той теннисисткой, которая может остановить Гауфф.

Американка же долго держала классную форму на грунте, но в Париже играет не так уверенно, как на турнирах в Риме и Мадриде, где доходила до финалов. Вторая ракетка мира испытывает регулярные проблемы на своей подаче, периодически явно нервничает и не скрывает эмоций. Есть стойкое ощущение, что если бы не довольно легкая сетка, Гауфф уже как минимум раз отдала бы сет к четвертому кругу.

И тут американка столкнется с резким повышением уровня оппозиции. Учитывая, что все её матчи с Александровой были довольно конкурентными, ждем борьбу и в этот раз. Полагаем, россиянке точно по силам удержать фору в 5,5 гейма.