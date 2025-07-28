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28 июля 9:43ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Екатерина Александрова — Чжу Линь, 29 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Монреале

Россиянка стартует на «тысячнике» в Монреале
Руслан Ипполитов

Во 2-м круге турнира категории WTA 1000 в Монреале Екатерина Александрова сразится с Чжу Линь. Россиянка имела возможность для передышки посл снятия с турнира в Вашингтоне, да и китаянка после Уимблдона нигде не выступала. Это всего вторая встреча соперниц на корте. В предыдущем очном матче победу праздновала Катя. Оцениваем шансы соперниц на выход в следующий раунд плей-офф.

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Дата / Время: 29.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «ИГА Стэдиум»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Екатерина Александрова (30 лет, 15-я ракетка мира)

  • 1-й круг: пропуск

Чжу Линь (31 год, 493-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Варвара Грачева (Франция, 92) — 6:4, 7:6

Екатерина Александрова (Россия)

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Обладательница Кубка Билли Джин Кинга-2021. Победительница пяти турниров WTA в одиночном разряде. 

В продолжающемся сезоне в 45 матчах одержала 30 побед при 15 проигрышах. Чемпионка турнира в Линце (хард). Полуфиналистка июньского турнира в Хертогенбосхе (трава), турниров в Штутгарте (грунт), Чарльстоне (грунт), Дохе (хард). Четвертьфиналистка турниров в Бад-Хомбурге (трава) и Гамбурге (грунт). 

На Australian Open проиграла во втором круге второй ракетке турнира - Эмме Наварро. На «Ролан Гаррос» дошла до четвертого круга, в котором уступила второму номеру посева - Кори Гауфф. На Уимблдоне Катя добралась до четвертого круга в одиночном разряде, в котором уступила Белинде Бенчич. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Чжу Линь (Китай)

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Победительница двух турниров WTA в одиночном и парном разрядах. Серебряный призёр Азиатских игр 2022 года в одиночном разряде. Профессионал с 2012 года. Наивысший рейтинг - 31.

В 2025 году провела 19 матчей: 11 побед - 8 поражений. 

На Уимблдоне во втором круге уступила россиянке Веронике Кудерметовой.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Дамам в рамках турниров WTA доводилось встречаться лишь однажды. В полуфинале турнира в Кливленде-2023 (хард)  россиянка выиграла в двух сетах - 7:5, 6:2.

Ставки на исход

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Эксперты PARI не сомневаются в победе россиянки. Вероятность победы Александровой оценена коэффициентом 1.11. Сыгравшая ставка на выход в следующий раунд плей-офф китаянки обернется выплатой по коэффициенту 6.60.

Ставки на тотал

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Вероятность того, что в матче будет сыграно не меньше 19 геймов (ТБ 18.5), котируется, как и тотал больше 18.5, за 1.90.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI

Коэффициенты букмекеров

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й

Победа Александровой

Победа Ли

ТБ (18.5)

ТМ (18.5)

PARI

1.11

6.60

1.90

1.90

Прогноз и ставка

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Единственный вопрос перед первой подачей в этом матче - восстановилась ли Александрова. У Кати была небольшая травма, помешавшая ей выступить на Уимблдоне. Прошел месяц, за который залечить можно что угодно, но форма россиянки на данный момент остается загадкой, ведь в игре Катю мы давно не видели.

Китаянку на корте тоже можно было в последний раз видеть на Уимблдоне, где она в первом круге одиночного разряда уступила россиянке Веронике Кудерметовой. На «тысячник» в Монреале китаянка заявилась, но шансов преодолеть первый раунд плей-офф у нее не много. Выбор редакции в этой встрече - победа россиянки с форой в 5.5 геймов. Котировка не будоражит ум, но ставка довольно надежная.

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