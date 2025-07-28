Екатерина Александрова — Чжу Линь, 29 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Монреале

Во 2-м круге турнира категории WTA 1000 в Монреале Екатерина Александрова сразится с Чжу Линь. Россиянка имела возможность для передышки посл снятия с турнира в Вашингтоне, да и китаянка после Уимблдона нигде не выступала. Это всего вторая встреча соперниц на корте. В предыдущем очном матче победу праздновала Катя. Оцениваем шансы соперниц на выход в следующий раунд плей-офф.

Дата / Время: 29.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «ИГА Стэдиум»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Екатерина Александрова (30 лет, 15-я ракетка мира)

1-й круг: пропуск

Чжу Линь (31 год, 493-я ракетка мира)