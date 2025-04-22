Екатерина Александрова — Елена Остапенко, 20 апреля: прогноз на полуфинал турнира в Штутгарте

У обеих спортсменок был сложный путь по сетке, но они достойно его прошли и выбили из борьбы нескольких топовых теннисисток. И Александрова, и Остапенко набрали отличные кондиции, но всё же к последней больше вопросов. Латвийка традиционно нестабильна, в том числе эмоционально. В Штутгарте она пока в ладах с собой, но нет уверенности в том, что не развалится в следующем матче.

Александрова же на опыте играет очень сбалансированно и надежно. Неслучайно россиянка на данный момент стала одним из лидеров грунтового сезона и пока выступает на этом покрытии стабильно хорошо. Рискнем предположить, что именно Александрова выйдет в финал, а коэффициенты позволяют заиграть её чистую победу.