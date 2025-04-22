Екатерина Александрова — Елена Остапенко, 20 апреля: прогноз на полуфинал турнира в Штутгарте

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В воскресенье, 20 апреля, Екатерина Александрова поборется за выход в финал грунтового турнира WTA 500 в немецком Штутгарте с латвийкой Еленой Остапенко. Сумеет ли четвертая ракетка России продолжить борьбу за трофей?
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Дата / Время: 20.04.2025, 14:00 по московскому времени
Арена: «Porsche Arena», Центральный корт (Штутгарт, Германия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Екатерина Александрова (30 лет, 22-я ракетка мира)
Елена Остапенко (27 лет, 24-я ракетка мира)
Победительница этого матча встретится в финале с сильнейшей из пары Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Жасмин Паолини (Италия, 5)
На уровне WTA выиграла пять турниров в одиночном разряде, но ни одного грунтового. В нынешнем сезоне взяла титул на харде в Линце, дошла до полуфинала в Дохе (хард) и Чарльстоне (грунт), на Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2025 году одержала 15 побед при восьми поражениях. На турнире в Штутгарте уже показала свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетела в первом круге.
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Бывшая пятая ракетка мира. Выиграла восемь одиночных титулов уровня WTA, в том числе один турнир Большого шлема («Ролан Гаррос» в 2017 году). На грунте взяла один трофей. В нынешнем сезоне дошла до финала в Дохе, на Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2025 году одержала десять побед при девяти поражениях. На турнире в Штутгарте уже показала свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетела в первом круге.
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Соперницы провели десять официальных очных матчей и одержали по пять побед. Обе встречи на грунте выиграла Александрова.
Букмекеры считают фавориткой россиянку. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,68 на её победу и 2,30 на успех латвийки.
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Последний очный матч спортсменок продлился 17 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,86 на ТБ (21,5) и 2,03 на ТМ (21,5).
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У обеих спортсменок был сложный путь по сетке, но они достойно его прошли и выбили из борьбы нескольких топовых теннисисток. И Александрова, и Остапенко набрали отличные кондиции, но всё же к последней больше вопросов. Латвийка традиционно нестабильна, в том числе эмоционально. В Штутгарте она пока в ладах с собой, но нет уверенности в том, что не развалится в следующем матче.
Александрова же на опыте играет очень сбалансированно и надежно. Неслучайно россиянка на данный момент стала одним из лидеров грунтового сезона и пока выступает на этом покрытии стабильно хорошо. Рискнем предположить, что именно Александрова выйдет в финал, а коэффициенты позволяют заиграть её чистую победу.
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