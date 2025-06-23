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23 июня 14:19ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Екатерина Александрова — Мария Саккари, 24 июня: прогноз на матч турнира в Бад-Хомбруге

Россиянке надо улучшать статистику личных встреч с гречанкой
Руслан Ипполитов

24 июня во втором круге травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге Екатерина Александрова встретится с Марией Саккари. Гречанка выиграла четыре из пяти предыдущих матчей с россиянкой, но фаворитом поединка будет занимающая более высокое место в рейтинге Катя. Да и на траве девушкам играть раньше друг с другом не доводилось. Разбираемся в предматчевых раскладах и ищем заманчивые коэффициенты в линиях букмекеров.

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Дата / Время: 24.06.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Бад-Хомбург» (Бад-Хомбург, Германия)

Прямая трансляция: Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров. 

Турнирная сетка

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Екатерина Александрова (30 лет, 18-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Белинда Бенчич (Швейцария, 39) — 6:1, 6:2

Мария Саккари (29 лет, 85-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Юлия Путинцева (Казахстан, 31) — 7:5, 7:6

Екатерина Александрова

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Обладательница Кубка Билли Джин Кинга-2021. Победительница пяти турниров WTA в одиночном разряде. В продолжающемся сезоне в 36 матчах одержала 24 победы при 12 проигрышах. Чемпионка турнира в Линце (хард). Полуфиналистка июньского турнира в Хертогенбосхе (трава), турниров в Штутгарте (грунт), Чарльстоне (грунт), Дохе (хард). На Australian Open проиграла во втором круге второй ракетке турнира - Эмме Наварро. На «Ролан Гаррос» дошла до четвертого круга, в котором уступила второму номеру посева - Кори Гауфф.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Мария Саккари

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29-летняя гречанка когда-то поднималась на 3-ю строчку мирового рейтинга. Полуфиналистка Открытого чемпионата США-2021 и Открытого чемпионата Франции-2021. Победительница двух турниров WTA в одиночном разряде. В Нынешнем сезоне в 32 матчах одержала 14 побед и потерпела 18 поражений. Четвертьфиналистка турнира в Линце (хард). На Australian Open вылетела в первом круге, на «Ролан Гаррос» — в первом.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Это будет уже шестая встреча россиянки и гречанки, и пугающее преимущество в предыдущих матчах на стороне Саккари. Александровой лишь однажды доводилось обыгрывать Марию. Случилось это в полуфинале Кубка Кремля-2021 (хард). В последний раз дамы встречались в 2023 году во втором круге турнира в Дохе (хард), где Саккари довольно уверенно победила - 6:3, 6:2. Это первый матч соперниц на травяном корте. 

Ставки на исход

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Компания WINLINE установила коэффициент 1,44 на победу Александровой. Удачная ставка на Саккари обернется выплатой по кэфу 2.80.

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Ставки на тоталы

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WINLINE предлагает 2,02 за ТБ 21,5 и 1,79 за ТМ 21,5.

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Коэффициенты букмекеров

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 Победа АлександровойПобеда СаккариТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1.442.802.021.79

Прогноз и ставка

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От предыдущих встреч с Саккари у Александровой остались не самые приятные воспоминания, но к предстоящему матчу россиянка подходит в статусе очевидного фаворита. Соперниц в мировом рейтинге разделяет пропасть шириной в 67 строчек, что, впрочем, не должно расхолаживать Катю перед игрой, которая вряд ли получится для нее простой.

Оптимизма болельщикам российской спортсменки добавляет то, что Екатерина на прошлой неделе провела четыре матча на травяном турнире в Хертогенбосхе, где дошла до полуфинала. Полученная практика обязательно пригодится, ведь хорошо известно, что быстро перестроится на траву довольно сложно.

Психологическое преимущество на стороне теннисистки из Греции, выигравшей четыре из пяти предыдущих матчей с Александровой. Это будет дополнительным вызовом для россиянки, с которым она, будем по-болельщицки надеяться, справится. Наш выбор - победа любой из соперниц, но не в двух, а в трех сетах. Букмекер увеличит номинал ставки на такой исход более чем в два с половиной раза. 

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