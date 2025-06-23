Екатерина Александрова — Мария Саккари, 24 июня: прогноз на матч турнира в Бад-Хомбруге

24 июня во втором круге травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге Екатерина Александрова встретится с Марией Саккари. Гречанка выиграла четыре из пяти предыдущих матчей с россиянкой, но фаворитом поединка будет занимающая более высокое место в рейтинге Катя. Да и на траве девушкам играть раньше друг с другом не доводилось. Разбираемся в предматчевых раскладах и ищем заманчивые коэффициенты в линиях букмекеров.

Дата / Время: 24.06.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Бад-Хомбург» (Бад-Хомбург, Германия)

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