Жаилтон Алмейда — Деррик Льюис, 5 ноября: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Льюис давно входит в число самых устрашающих громил в истории UFC. Сейчас его карьера постепенно уходит в закат, но одного удара американца по-прежнему может хватить, чтобы вырубить любого. Алмейде потребуется действовать местами аккуратно и расчетливо, чтобы свести риски к минимуму. Особенно на старте боя, пока у Льюиса будут силы.

Но американец с высокой вероятностью быстро просядет функционально, вдобавок в распоряжении бразильца есть партер. На нижнем этаже Алмейда в разы сильнее, там он практикует и граунд-энд-паунд, и всевозможные сабмишены. Если всё же оставлять Льюису шансы за счет нокаутирующей мощи, то стоит рассмотреть временную роспись в линии.

Коэффициенты на досрочное завершение минимальны, поэтому придется рискнуть. Остановимся на нестандартной комбинации - поединок завершится 1-2 раунде, а любой из бойцов получит бонус. Где огромная вероятность яркого финиша, там и высокие шансы на дополнительные выплаты от UFC.