Жаилтон Алмейда — Деррик Льюис, 5 ноября: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

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В ночь на воскресенье, 5 ноября, по московскому времени UFC проведет турнир серии Fight Night в бразильском Сан-Паулу. Возглавит шоу поединок местного тяжеловеса (до 120,2 кг) Жаилтона Алмейды и одиозного американца Деррика Льюиса. Изначально с бразильцем должен был биться другой спортсмен из США - Кёртис Блейдс, но он снялся с поединка. Теперь ещё больше шансов на досрочное завершение?
Алмейда
Льюис
|Бразилия
Страна
США
|32
Возраст
38
|21
Бои
39
|19 (7 / 12 / 0)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
27 (22 / 1 / 4)
|2 (1 / 0 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
11 (7 / 2 / 2)
|0
Без результата
1
|9
Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC
10
|190,5
Рост (см)
190,5
|200,5
Размах рук (см)
200,5
|110,5
Размах ног (см)
110,5
В шестилетнем возрасте начал заниматься боксом, позже пришел в джиу-джитсу (черный пояс), после чего сосредоточился на смешанных единоборствах. В профессиональных MMA выступает с 2012 года, несколько лет бился в бразильских промоушенах, в двух из которых становился чемпионом в полутяжелом дивизионе. За всю карьеру успел подраться сразу в четырех весовых категориях. В 2021-м Алмейда выиграл в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. Проведя один бой в промоушене, бразилец вернулся в тяжелый вес. На данный момент Алмейда идет на серии из 14 побед, в своем последнем поединке в мае он одолел Жаирзиньо Розенструйка удушающим приемом и получил бонус «Выступление вечера».
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В возрасте 17 лет начал заниматься боксом, но вскоре получил тюремный срок. После освобождения вернулся к единоборствам, добился пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2010 года, в 2012-м стал чемпионом Legacy FC в тяжелом весе. Защитив титул один раз, перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира в 2018 году победил Александра Волкова и стал претендентом на пояс, однако в чемпионском поединке уступил Даниэлю Кормье. В 2021-м году проиграл Сирилу Ганю в бою за временный титул. В последнем поединке в июле Льюис нокаутировал Маркоса Рожерио де Лиму. На данный момент американец владеет рекордом UFC по числу побед нокаутами - 14.
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Льюис давно входит в число самых устрашающих громил в истории UFC. Сейчас его карьера постепенно уходит в закат, но одного удара американца по-прежнему может хватить, чтобы вырубить любого. Алмейде потребуется действовать местами аккуратно и расчетливо, чтобы свести риски к минимуму. Особенно на старте боя, пока у Льюиса будут силы.
Но американец с высокой вероятностью быстро просядет функционально, вдобавок в распоряжении бразильца есть партер. На нижнем этаже Алмейда в разы сильнее, там он практикует и граунд-энд-паунд, и всевозможные сабмишены. Если всё же оставлять Льюису шансы за счет нокаутирующей мощи, то стоит рассмотреть временную роспись в линии.
Коэффициенты на досрочное завершение минимальны, поэтому придется рискнуть. Остановимся на нестандартной комбинации - поединок завершится 1-2 раунде, а любой из бойцов получит бонус. Где огромная вероятность яркого финиша, там и высокие шансы на дополнительные выплаты от UFC.
По итогам пяти раундов Алмейда одержал победу единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-45).
Турнир UFC Fight Night 231 стартует на «Ibirapuera Arena» в Сан-Паулу (Бразилия) в воскресенье, 5 ноября, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому главный бой вечера Алмейда - Льюис стоит ожидать около 06:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированная платформа промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении прямую трансляцию проведет «Матч! Боец», а на «Матч ТВ» бесплатно смотреть можно будет только основной кард.