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2 ноября 11:54ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Жаилтон Алмейда — Деррик Льюис, 5 ноября: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Перед поединком американца успели арестовать за превышение скорости на автомобиле
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

В ночь на воскресенье, 5 ноября, по московскому времени UFC проведет турнир серии Fight Night в бразильском Сан-Паулу. Возглавит шоу поединок местного тяжеловеса (до 120,2 кг) Жаилтона Алмейды и одиозного американца Деррика Льюиса. Изначально с бразильцем должен был биться другой спортсмен из США - Кёртис Блейдс, но он снялся с поединка. Теперь ещё больше шансов на досрочное завершение?

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Статистика

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Алмейда

 

Льюис

Бразилия

Страна

США

32

Возраст

38

21

Бои

39

19 (7 / 12 / 0)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

27 (22 / 1 / 4)

2 (1 / 0 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

11 (7 / 2 / 2)

0

Без результата

1

9

Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC

10

190,5

Рост (см)

190,5

200,5

Размах рук (см)

200,5

110,5

Размах ног (см)

110,5

Жаилтон Алмейда

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В шестилетнем возрасте начал заниматься боксом, позже пришел в джиу-джитсу (черный пояс), после чего сосредоточился на смешанных единоборствах. В профессиональных MMA выступает с 2012 года, несколько лет бился в бразильских промоушенах, в двух из которых становился чемпионом в полутяжелом дивизионе. За всю карьеру успел подраться сразу в четырех весовых категориях. В 2021-м Алмейда выиграл в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. Проведя один бой в промоушене, бразилец вернулся в тяжелый вес. На данный момент Алмейда идет на серии из 14 побед, в своем последнем поединке в мае он одолел Жаирзиньо Розенструйка удушающим приемом и получил бонус «Выступление вечера».

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Деррик Льюис

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В возрасте 17 лет начал заниматься боксом, но вскоре получил тюремный срок. После освобождения вернулся к единоборствам, добился пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2010 года, в 2012-м стал чемпионом Legacy FC в тяжелом весе. Защитив титул один раз, перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира в 2018 году победил Александра Волкова и стал претендентом на пояс, однако в чемпионском поединке уступил Даниэлю Кормье. В 2021-м году проиграл Сирилу Ганю в бою за временный титул. В последнем поединке в июле Льюис нокаутировал Маркоса Рожерио де Лиму. На данный момент американец владеет рекордом UFC по числу побед нокаутами - 14.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа АлмейдыПобеда ЛьюисаДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,194,951,0213,00

Прогноз на бой

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Льюис давно входит в число самых устрашающих громил в истории UFC. Сейчас его карьера постепенно уходит в закат, но одного удара американца по-прежнему может хватить, чтобы вырубить любого. Алмейде потребуется действовать местами аккуратно и расчетливо, чтобы свести риски к минимуму. Особенно на старте боя, пока у Льюиса будут силы.

Но американец с высокой вероятностью быстро просядет функционально, вдобавок в распоряжении бразильца есть партер. На нижнем этаже Алмейда в разы сильнее, там он практикует и граунд-энд-паунд, и всевозможные сабмишены. Если всё же оставлять Льюису шансы за счет нокаутирующей мощи, то стоит рассмотреть временную роспись в линии.

Коэффициенты на досрочное завершение минимальны, поэтому придется рискнуть. Остановимся на нестандартной комбинации - поединок завершится 1-2 раунде, а любой из бойцов получит бонус. Где огромная вероятность яркого финиша, там и высокие шансы на дополнительные выплаты от UFC.

UPD: результат

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По итогам пяти раундов Алмейда одержал победу единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-45).

Полный кард, где смотреть бой Алмейда - Льюис

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Турнир UFC Fight Night 231 стартует на «Ibirapuera Arena» в Сан-Паулу (Бразилия) в воскресенье, 5 ноября, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому главный бой вечера Алмейда - Льюис стоит ожидать около 06:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированная платформа промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении прямую трансляцию проведет «Матч! Боец», а на «Матч ТВ» бесплатно смотреть можно будет только основной кард.

Основной кард

  • Жаилтон Алмейда (Бразилия) - Деррик Льюис (США). Тяжелый вес;
  • Габриэль Бонфим (Бразилия) - Николас Далби (Дания). Полусредний вес;
  • Родриго Насименто Феррейра (Бразилия) - Дон'Тэйл Майес (США). Тяжелый вес;
  • Кайо Борральо (Бразилия) - Абусупьян Магомедов (Германия). Средний вес;
  • Родолфо Виейра (Бразилия) - Армен Петросян (Армения). Средний вес;
  • Исмаэль Бонфим (Бразилия) - Винс Пичел (США). Легкий вес;

Прелимы

  • Элвес Бреннер (Бразилия) - Кэйнан Крущевский (Бразилия). Промежуточный вес;
  • Ринат Фахретдинов (Россия) - Элизеу дос Сантос (Бразилия). Полусредний вес;
  • Виктор Хьюго (Бразилия) - Даниэль Маркос (Перу). Легчайший вес;
  • Витор Петрино (Бразилия) - Модестас Букаускас (Литва). Полутяжелый вес;
  • Анджела Хилл (США) - Денизе Гомес (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Эдуарда Моура (Бразилия) - Монтсеррат Руиз (Мексика). Женский минимальный вес;
  • Кауе Фернандес (Бразилия) - Марк Диакеси (Великобритания). Легкий вес.

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