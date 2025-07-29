Мирра Андреева — Бьянка Андрееску, 29 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Монреале

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Во 2-м круге женского «тысячника» в Монреале Мирра Андреева сыграет с Бьянкой Андрееску. Россиянка получила в Канаде четвертый номер посева и входит в группу основных фаворитов турнира. Оцениваем шансы соперниц на выход в следующий раунд плей-офф.
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Дата / Время: 29.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени
Арена: «ИГА Стэдиум»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Мирра Андреева (18 лет, 5-я ракетка мира)
Бьянка Андрееску (25 лет, 187-я ракетка мира)
18-летняя российская звездочка уже успела сыграть в полуфинале турнира Большого шлема (Открытый чемпионат Франции-2024) и выиграть 3 турнира WTA в одиночном разряде. Серебряный призер Олимпийских игр-2024 в парном разряде. Два года назад являлась первой ракеткой мира в юниорском рейтинге.
В текущем сезоне в 47 матчах одержала 36 побед при 11 поражениях. Чемпионка турниров в Индиан-Уэллсе (хард) и Дубае (хард). Четвертьфиналистка турниров в Мадриде (грунт), Риме (грунт) и Бад-Хомбурге (трава). В парном разряде доходила до полуфиналов на трех турнирах.
Ну Уимблдоне в четвертьфинале проиграла швейцарке Белинде Бенчич. На «Ролан Гаррос» дошла до четвертьфинала, в котором крайне неожиданно уступила занимающей на тот момент 303-е место в рейтинге француженке Лоис Буассон. На Australian Open добралась до 4-го круга, в котором проиграла первому номеру посева - Арине Соболенко.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Победительница Открытого чемпионата США-2019 в одиночном разряде. Финалистка Открытого чемпионата Франции-2023 в миксте. Победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде. Победительница Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата Франции в парном разряде среди девушек. Член сборной Канады в Кубке Федерации. Обладательница приза имени Лу Марша и новичок года WTA в 2019 году. Профессионал с 2017 года. Наивысший рейтинг - 4.
В 2025 году провела 16 матчей: 8 побед - 8 поражений. Четвертьфиналистка турнира в Хертогенбосхе (трава).
В основную сетку турниров серии Большого шлема в 2025 году не пробивалась.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Это будет первая встреча девушек на корте.
Вероятность того, что в матче будет сыграно не меньше 19 геймов (ТБ 18.5), котируется за 1.80. Номинал сыгравшей ставки на тотал меньше 18.5 будет удвоен.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI
18-летняя Мирра впервые вошла в топ-5 мирового рейтинга и, надо полагать, останавливаться на достигнутом не намерена. Андрееску - соперница серьезная, но на данный момент вряд ли способная оказать серьезное сопротивление занимающей пятую строчку в мировом женском рейтинге россиянке. Не станем мудрить и остановим свой выбор на победе Мирры, взяв фору в 5.5 геймов. Это планку Андреева преодолеть должна без особых затруднений.