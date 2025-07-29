Мирра Андреева — Бьянка Андрееску, 29 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Монреале

18-летняя российская звездочка уже успела сыграть в полуфинале турнира Большого шлема (Открытый чемпионат Франции-2024) и выиграть 3 турнира WTA в одиночном разряде. Серебряный призер Олимпийских игр-2024 в парном разряде. Два года назад являлась первой ракеткой мира в юниорском рейтинге.

В текущем сезоне в 47 матчах одержала 36 побед при 11 поражениях. Чемпионка турниров в Индиан-Уэллсе (хард) и Дубае (хард). Четвертьфиналистка турниров в Мадриде (грунт), Риме (грунт) и Бад-Хомбурге (трава). В парном разряде доходила до полуфиналов на трех турнирах.

Ну Уимблдоне в четвертьфинале проиграла швейцарке Белинде Бенчич. На «Ролан Гаррос» дошла до четвертьфинала, в котором крайне неожиданно уступила занимающей на тот момент 303-е место в рейтинге француженке Лоис Буассон. На Australian Open добралась до 4-го круга, в котором проиграла первому номеру посева - Арине Соболенко.