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28 июля 11:28ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Мирра Андреева — Бьянка Андрееску, 29 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Монреале

Первая встреча соперниц в рамках турниров WTA
Руслан Ипполитов

Во 2-м круге женского «тысячника» в Монреале Мирра Андреева сыграет с Бьянкой Андрееску. Россиянка получила в Канаде четвертый номер посева и входит в группу основных фаворитов турнира. Оцениваем шансы соперниц на выход в следующий раунд плей-офф.

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Дата / Время: 29.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «ИГА Стэдиум»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Мирра Андреева (18 лет, 5-я ракетка мира)

  • 1-й круг: пропуск

Бьянка Андрееску (25 лет, 187-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Барбора Крейчикова (Чехия, 16) — 6:3, 6:4

Мирра Андреева (Россия)

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18-летняя российская звездочка уже успела сыграть в полуфинале турнира Большого шлема (Открытый чемпионат Франции-2024) и выиграть 3 турнира WTA в одиночном разряде. Серебряный призер Олимпийских игр-2024 в парном разряде. Два года назад являлась первой ракеткой мира в юниорском рейтинге.

В текущем сезоне в 47 матчах одержала 36 побед при 11 поражениях. Чемпионка турниров в Индиан-Уэллсе (хард) и Дубае (хард). Четвертьфиналистка турниров в Мадриде (грунт), Риме (грунт) и Бад-Хомбурге (трава). В парном разряде доходила до полуфиналов на трех турнирах.   

Ну Уимблдоне в четвертьфинале проиграла швейцарке Белинде Бенчич. На «Ролан Гаррос» дошла до четвертьфинала, в котором крайне неожиданно уступила занимающей на тот момент 303-е место в рейтинге француженке Лоис Буассон. На Australian Open добралась до 4-го круга, в котором проиграла первому номеру посева - Арине Соболенко. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Бьянка Андрееску (Канада)

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Победительница Открытого чемпионата США-2019 в одиночном разряде. Финалистка Открытого чемпионата Франции-2023 в миксте. Победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде. Победительница Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата Франции в парном разряде среди девушек. Член сборной Канады в Кубке Федерации. Обладательница приза имени Лу Марша и новичок года WTA в 2019 году. Профессионал с 2017 года. Наивысший рейтинг - 4.

В 2025 году провела 16 матчей: 8 побед - 8 поражений. Четвертьфиналистка турнира в Хертогенбосхе (трава). 

В основную сетку турниров серии Большого шлема в 2025 году не пробивалась.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Это будет первая встреча девушек на корте.

Ставки на исход

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Аналитики PARI уверены в победе россиянки. Вероятность выигрыша Мирры оценена весьма скромным коэффициентом 1.13. Удачная ставка на выход в следующий раунд плей-офф Андриеску сулит выплату по кэфу 6.00.

Ставки на тотал

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Вероятность того, что в матче будет сыграно не меньше 19 геймов (ТБ 18.5), котируется за 1.80. Номинал сыгравшей ставки на тотал меньше 18.5 будет удвоен.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI

Коэффициенты букмекеров

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й

Победа Андреевой

Победа Андрееску

ТБ (18.5)

ТМ (18.5)

PARI

1.13

6.00

1.80

2.00

18-летняя Мирра впервые вошла в топ-5 мирового рейтинга и, надо полагать, останавливаться на достигнутом не намерена. Андрееску - соперница серьезная, но на данный момент вряд ли способная оказать серьезное сопротивление занимающей пятую строчку в мировом женском рейтинге россиянке. Не станем мудрить и остановим свой выбор на победе Мирры, взяв фору в 5.5 геймов. Это планку Андреева преодолеть должна без особых затруднений.

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