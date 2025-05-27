Мирра Андреева — Кристина Букша, 27 мая: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

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Во вторник, 27 мая, Мирра Андреева начнет выступление на Открытом чемпионате Франции 2025 года матчем с испанкой Кристиной Букшей. Оправдает ли первая ракетка России статус явной фаворитки?
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Дата / Время: 27.05.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Roland Garros», Корт имени Сюзанн Ленглен (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Победительница этого матча встретится во втором круге с сильнейшей из пары Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Эшлин Крюгер (США).
18 лет, 6-я ракетка мира, 6-й номер посева
Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В прошлом сезоне взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В 2025 году на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе, а также дошла до полуфинала в Брисбене, а на грунте пробилась в четвертьфинал в Мадриде и Риме. На Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 27 побед при семи поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показала в прошлом год, когда дошла до полуфинала.
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27 лет, 98-я ракетка мира
Не брала титулов на уровне WTA в одиночном разряде и не поднималась выше 56-й позиции в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне не доходила до высоких стадиях на соревнованиях. На Australian Open, как и на ряде других турниров, вылетела во втором круге. Всего в 2025 году одержала 14 побед при 15 поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до второго круга.
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Соперницы ранее не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры почти не сомневаются в россиянке. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,07 на его победу и 8,40 на успех испанки.
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Букмекеры не ждут, что матч продлится более двух десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,80 на ТБ (17,5) и 2,02 на ТМ (17,5).
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На бумаге, как это часто бывает в первом круге турнира Большого шлема, всё предельно понятно. Андреева — явная фаворитка, которая на несколько уровней выше соперницы. Букша же — теннисистка с очевидным потолком в одиночном разряде. Видимо, в топ-50 в ближайшие годы ей так и не попасть.
Собственно, проблемы у россиянки могут возникнуть, пожалуй, только в случае какого-то форс-мажора. Но базово она способна не просто пройти испанку в двух сетах, но и оформить разгром. Вот только во второе всё же не слишком верится, так как довольно часто ведущие теннисисты втягиваются в турнир Большого шлема постепенно. У Андреевой была некоторая соревновательная пауза перед «Ролан Гаррос», поэтому ей всё-таки потребуется определенное время, чтобы поймать нужный ритм.
Пробуем воспользоваться высокими коэффициентами на Букшу и заиграть плюсовую фору по геймам. Тем более что грунт — довольно комфортное покрытие для испанки, да и терять ей нечего, можно играть смело и открыто.
Партнерский проект