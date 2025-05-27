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26 мая 17:52ГлавнаяПрогнозыТеннисРолан Гаррос

Мирра Андреева — Кристина Букша, 27 мая: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

На бумаге у соперницы россиянки почти нет шансов
Александр Бокулёв

Во вторник, 27 мая, Мирра Андреева начнет выступление на Открытом чемпионате Франции 2025 года матчем с испанкой Кристиной Букшей. Оправдает ли первая ракетка России статус явной фаворитки?

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Дата / Время: 27.05.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Roland Garros», Корт имени Сюзанн Ленглен (Париж, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline 

Турнирная сетка

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Победительница этого матча встретится во втором круге с сильнейшей из пары Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Эшлин Крюгер (США).

Мирра Андреева

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18 лет, 6-я ракетка мира, 6-й номер посева

Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В прошлом сезоне взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В 2025 году на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе, а также дошла до полуфинала в Брисбене, а на грунте пробилась в четвертьфинал в Мадриде и Риме. На Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 27 побед при семи поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показала в прошлом год, когда дошла до полуфинала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Кристина Букша

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27 лет, 98-я ракетка мира

Не брала титулов на уровне WTA в одиночном разряде и не поднималась выше 56-й позиции в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне не доходила до высоких стадиях на соревнованиях. На Australian Open, как и на ряде других турниров, вылетела во втором круге. Всего в 2025 году одержала 14 побед при 15 поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до второго круга.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы ранее не проводили официальных очных матчей.

Ставки на исход

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Букмекеры почти не сомневаются в россиянке. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,07 на его победу и 8,40 на успех испанки.

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Ставки на тоталы

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Букмекеры не ждут, что матч продлится более двух десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,80 на ТБ (17,5) и 2,02 на ТМ (17,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа АндреевойПобеда БукшиТБ (17,5)ТМ (17,5)
WINLINE1,078,401,802,02

Прогноз и ставка

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На бумаге, как это часто бывает в первом круге турнира Большого шлема, всё предельно понятно. Андреева — явная фаворитка, которая на несколько уровней выше соперницы. Букша же — теннисистка с очевидным потолком в одиночном разряде. Видимо, в топ-50 в ближайшие годы ей так и не попасть.

Собственно, проблемы у россиянки могут возникнуть, пожалуй, только в случае какого-то форс-мажора. Но базово она способна не просто пройти испанку в двух сетах, но и оформить разгром. Вот только во второе всё же не слишком верится, так как довольно часто ведущие теннисисты втягиваются в турнир Большого шлема постепенно. У Андреевой была некоторая соревновательная пауза перед «Ролан Гаррос», поэтому ей всё-таки потребуется определенное время, чтобы поймать нужный ритм.

Пробуем воспользоваться высокими коэффициентами на Букшу и заиграть плюсовую фору по геймам. Тем более что грунт — довольно комфортное покрытие для испанки, да и терять ей нечего, можно играть смело и открыто.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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