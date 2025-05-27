Мирра Андреева — Кристина Букша, 27 мая: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

На бумаге, как это часто бывает в первом круге турнира Большого шлема, всё предельно понятно. Андреева — явная фаворитка, которая на несколько уровней выше соперницы. Букша же — теннисистка с очевидным потолком в одиночном разряде. Видимо, в топ-50 в ближайшие годы ей так и не попасть.

Собственно, проблемы у россиянки могут возникнуть, пожалуй, только в случае какого-то форс-мажора. Но базово она способна не просто пройти испанку в двух сетах, но и оформить разгром. Вот только во второе всё же не слишком верится, так как довольно часто ведущие теннисисты втягиваются в турнир Большого шлема постепенно. У Андреевой была некоторая соревновательная пауза перед «Ролан Гаррос», поэтому ей всё-таки потребуется определенное время, чтобы поймать нужный ритм.

Пробуем воспользоваться высокими коэффициентами на Букшу и заиграть плюсовую фору по геймам. Тем более что грунт — довольно комфортное покрытие для испанки, да и терять ей нечего, можно играть смело и открыто.