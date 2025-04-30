Мирра Андреева — Коко Гауфф, 30 апреля: прогноз на четвертьфинал турнира в Мадриде

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В среду, 30 апреля, Мирра Андреева оспорит путевку в полуфинал грунтового турнира WTA 1000 в испанском Мадриде с американкой Коко Гауфф. Кто окажется сильнее в противостоянии главных молодых звезд современного женского тенниса?
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Дата / Время: 30.04.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Caja Magica», Корт имени Маноло Сантаны (Мадрид, Испания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Мирра Андреева (18 лет, 7-я ракетка мира, 7-й номер посева)
Коко Гауфф (21 год, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Мэдисон Киз (США, 5) — Ига Швёнтек (Польша, 2)
Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В прошлом сезоне взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В 2025 году выиграла хардовые соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе, а также дошла до полуфинала в Брисбене. На Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 24 победы при пяти поражениях. На турнире в Мадриде уже повторила свой лучший результат, показанный в прошлом сезоне.
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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде, в том числе одного грунтового, а также US Open 2023 года. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала на Australian Open и грунтовых соревнованиях в Штутгарте. Всего в 2025 году одержала 17 побед при шести поражениях. На турнире в Мадриде уже показала свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетела в четвертом круге.
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Соперницы ранее провели два официальных очных матча, оба — в 2023 году. Гауфф на «Ролан Гаррос» выиграла в трех сетах, а на US Open — в двух.
Букмекеры ожидают конкурентный матч. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,81 на победу Андреевой и 2,09 на успех Гауфф.
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Единственный очный матч соперниц на грунте продлился 27 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,87 на ТБ (21,5) и 2,01 на ТМ (21,5).
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Очень интригующий матч, ведь две молодые звезды встречались только в позапрошлом сезоне, когда Андреева делала только первые шаги во взрослом туре. Теперь же это две яркие представительницы первой десятки, которые способны подарить красивый и конкурентный матч.
Андреевой по ходу турнира в Мадриде отпраздновала 18-летие вместе с семьей, она явно на эмоциональном подъеме. Результаты тоже хороши — ни одного проигранного сета за три матча. Гауфф же начала с того, что позволила Ястремской повесить себе «баранку», но затем забрала шесть сетов подряд.
При этом важно понимать, что сетка у спортсменок пока была довольно легкой. Действительно топовую проверку прошла только Гауфф, которая встретилась в прошлом круге с Бенчич, возвращающей былые кондиции. И американка очень впечатлила, уверенно забрав тот матч.
Полагаем, статус фаворитки для Андреевой в этом противостоянии выглядит небольшим авансом. При желании можно рискнуть и заиграть победу номинального аутсайдера, ведь шансы у Гауфф действительно хорошие. Но мы остановимся на более аккуратном варианте с тоталом.
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