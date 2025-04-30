Мирра Андреева — Коко Гауфф, 30 апреля: прогноз на четвертьфинал турнира в Мадриде

Очень интригующий матч, ведь две молодые звезды встречались только в позапрошлом сезоне, когда Андреева делала только первые шаги во взрослом туре. Теперь же это две яркие представительницы первой десятки, которые способны подарить красивый и конкурентный матч.

Андреевой по ходу турнира в Мадриде отпраздновала 18-летие вместе с семьей, она явно на эмоциональном подъеме. Результаты тоже хороши — ни одного проигранного сета за три матча. Гауфф же начала с того, что позволила Ястремской повесить себе «баранку», но затем забрала шесть сетов подряд.

При этом важно понимать, что сетка у спортсменок пока была довольно легкой. Действительно топовую проверку прошла только Гауфф, которая встретилась в прошлом круге с Бенчич, возвращающей былые кондиции. И американка очень впечатлила, уверенно забрав тот матч.

Полагаем, статус фаворитки для Андреевой в этом противостоянии выглядит небольшим авансом. При желании можно рискнуть и заиграть победу номинального аутсайдера, ведь шансы у Гауфф действительно хорошие. Но мы остановимся на более аккуратном варианте с тоталом.