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29 апреля 14:39ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Мирра Андреева — Коко Гауфф, 30 апреля: прогноз на четвертьфинал турнира в Мадриде

Молодые звезды России и США
Александр Бокулёв

В среду, 30 апреля, Мирра Андреева оспорит путевку в полуфинал грунтового турнира WTA 1000 в испанском Мадриде с американкой Коко Гауфф. Кто окажется сильнее в противостоянии главных молодых звезд современного женского тенниса?

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Дата / Время: 30.04.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Caja Magica», Корт имени Маноло Сантаны (Мадрид, Испания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Мирра Андреева (18 лет, 7-я ракетка мира, 7-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Мари Боузкова (Чехия) — 6:3, 6:4
  • 3-й круг: Магдалена Фрех (Польша, 27) — 7:5, 6:3
  • 4-й круг: Юлия Стародубцева (Украина) — 6:1, 6:4

Коко Гауфф (21 год, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Даяна Ястремская (Украина) — 0:6, 6:2, 7:5
  • 3-й круг: Энн Ли (США) — 6:2, 6:3
  • 4-й круг: Белинда Бенчич (Швейцария) — 6:4, 6:2

Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Мэдисон Киз (США, 5) — Ига Швёнтек (Польша, 2)

Мирра Андреева

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Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В прошлом сезоне взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В 2025 году выиграла хардовые соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе, а также дошла до полуфинала в Брисбене. На Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 24 победы при пяти поражениях. На турнире в Мадриде уже повторила свой лучший результат, показанный в прошлом сезоне.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Коко Гауфф

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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде, в том числе одного грунтового, а также US Open 2023 года. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала на Australian Open и грунтовых соревнованиях в Штутгарте. Всего в 2025 году одержала 17 побед при шести поражениях. На турнире в Мадриде уже показала свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетела в четвертом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы ранее провели два официальных очных матча, оба — в 2023 году. Гауфф на «Ролан Гаррос» выиграла в трех сетах, а на US Open — в двух. 

Ставки на исход

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Букмекеры ожидают конкурентный матч. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,81 на победу Андреевой и 2,09 на успех Гауфф.

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Ставки на тоталы

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Единственный очный матч соперниц на грунте продлился 27 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,87 на ТБ (21,5) и 2,01 на ТМ (21,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа АндреевойПобеда ГауффТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,812,091,872,01

Прогноз и ставка

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Очень интригующий матч, ведь две молодые звезды встречались только в позапрошлом сезоне, когда Андреева делала только первые шаги во взрослом туре. Теперь же это две яркие представительницы первой десятки, которые способны подарить красивый и конкурентный матч.

Андреевой по ходу турнира в Мадриде отпраздновала 18-летие вместе с семьей, она явно на эмоциональном подъеме. Результаты тоже хороши — ни одного проигранного сета за три матча. Гауфф же начала с того, что позволила Ястремской повесить себе «баранку», но затем забрала шесть сетов подряд.

При этом важно понимать, что сетка у спортсменок пока была довольно легкой. Действительно топовую проверку прошла только Гауфф, которая встретилась в прошлом круге с Бенчич, возвращающей былые кондиции. И американка очень впечатлила, уверенно забрав тот матч.

Полагаем, статус фаворитки для Андреевой в этом противостоянии выглядит небольшим авансом. При желании можно рискнуть и заиграть победу номинального аутсайдера, ведь шансы у Гауфф действительно хорошие. Но мы остановимся на более аккуратном варианте с тоталом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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