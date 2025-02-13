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13 февраля 19:48ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Мирра Андреева / Диана Шнайдер — Сара Эррани / Жасмин Паолини, 14 февраля: прогноз на полуфинал турнира в Дохе

Уже второй повтор олимпийского финала
Александр Бокулёв

В пятницу, 14 февраля, россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют в полуфинале хардового турнира WTA 1000 в катарской Дохе в парном разряде. Сумеют ли они второй раз в сезоне победить итальянок Сару Эррани и Жасмин Паолини?

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Дата / Время: 14.02.2025, 15:00 по московскому времени

Арена: «Khalifa International Tennis and Squash Complex», Центральный корт (Доха, Катар)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Андреева / Шнайдер (17 / 20 лет, 32-я / 30-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Эшлин Крюгер / Джессика Пегула (США) — 4:6, 6:3, 10-7
  • 2-й круг: Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф (Канада / Новая Зеландия, 1) — 6:2, 6:1
  • 1/4 финала: Анна Данилина / Ирина Хромачёва (Казахстан / Россия) — 6:4, 6:1

Эррани / Паолини (37 / 29 лет, 10-я / 11-я ракетка мира, 3-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Улрикке Эйкери / Моника Никулеску (Норвегия / Румыния) — 6:3, 6:2
  • 1/4 финала: Александра Панова / Фанни Штолляр (Россия / Венгрия) — 6:2, 6:1

Андреева / Шнайдер

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Впервые встали в дуэт на Олимпиаде-2024, где выиграли серебро. Первый титул WTA в парном разряде взяли в нынешнем сезоне на хардовом турнире в Брисбене. На Australian Open дошли до полуфинала. В индивидуальном мировом рейтинге Андреева занимает 15-е место, Шнайдер — 13-е.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Паолини / Эррани

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Олимпийские чемпионки Парижа-2024. Эррани — бывшая первая ракетка мира в парном разряде. В этой категории она выиграла карьерный Большой шлем (всего пять титулов на мэйджорах). Паолини в парном разряде выиграла пять турниров WTA, четыре из них — вместе с Эррани. В одиночном разряде Паолини на данный момент — четвертая ракетка мира.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы провели два официальных очных матча и обменялись победами. Эррани и Паолини выиграли в финале Олимпиады-2024 на грунте, Андреева и Шнайдер взяли реванш на минувшем Australian Open на харде.

Ставки на исход

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Букмекеры считают россиянок фаворитками матча. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,62 на их победу и 2,25 на успех итальянок.

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Ставки на тоталы

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Последний очный матч спортсменок продлился 24 гейма. Сейчас компания PARI дает коэффициенты 1,93 на ТБ (21,5) и 1,77 на ТМ (21,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ PARI

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа Андреевой / ШнайдерПобеда Эррани / ПаолиниТБ (21,5)ТМ (21,5)
PARI1,622,251,931,77

Прогноз и ставка

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Эта афиша постепенно становится классикой современного парного тенниса. Опытнейшие итальянки против молодых звезд из России. Очные матчи этих дуэтов были интригующими и насыщенными. Вероятно, того же стоит ждать и на этот раз.

В Дохе обе пары выглядят прекрасно. Андреева и Шнайдер неудачно выступили в одиночном разряде, но видно, насколько свежи они в дуэте. Эррани и Паолини автоматически вышли во второй круг, а затем не испытали проблем в двух матчах, суммарно отдав лишь восемь геймов.

Резюмируя, ожидаем достойное и напряженное противостояние. Полагаем, Андреева и Шнайдер вновь смогут забрать как минимум один сет, причем сделают это довольно уверенно, сохранив фору даже при итоговом поражении. Пробуем Ф1 (-1,5) по геймам.

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