Мирра Андреева / Диана Шнайдер — Сара Эррани / Жасмин Паолини, 14 февраля: прогноз на полуфинал турнира в Дохе

Эта афиша постепенно становится классикой современного парного тенниса. Опытнейшие итальянки против молодых звезд из России. Очные матчи этих дуэтов были интригующими и насыщенными. Вероятно, того же стоит ждать и на этот раз.

В Дохе обе пары выглядят прекрасно. Андреева и Шнайдер неудачно выступили в одиночном разряде, но видно, насколько свежи они в дуэте. Эррани и Паолини автоматически вышли во второй круг, а затем не испытали проблем в двух матчах, суммарно отдав лишь восемь геймов.

Резюмируя, ожидаем достойное и напряженное противостояние. Полагаем, Андреева и Шнайдер вновь смогут забрать как минимум один сет, причем сделают это довольно уверенно, сохранив фору даже при итоговом поражении. Пробуем Ф1 (-1,5) по геймам.