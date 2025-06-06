Мирра Андреева / Диана Шнайдер — Сара Эррани / Жасмин Паолини, 6 июня: прогноз на полуфинал «Ролан Гаррос»

Оба дуэта дошли до полуфинала, не отдав соперницам ни сета, а это довольно редкая история, тем более когда участницы пар активно заняты и в индивидуальном турнире. Андреева и Шнайдер вовсе катком прошли по сетке и даже успели оформить три «баранки». Они по-прежнему классно понимают друг друга и играют смело, ярко и куражно. Вдобавок обе явно не в полной мере удовлетворены личными результатами в Париже, поэтому в полуфинале будут крайне заряжены.

Разумеется, Эррани и Паолини могут ответить на это в первую очередь тем самым опытом, который позволяет им оказываться сильнее большинства соперниц в ключевые моменты. Вот и победы над Андреевой и Шнайдер им давались во многом благодаря данному фактору, а в целом получались очень трудовыми.

Неслучайно котировки на предстоящий матч крайне близкие. Учитывая, что линия на парную встречу традиционно не слишком насыщенная, пробуем заиграть фору через россиянок, которые уж слишком впечатляют на нынешнем турнире.