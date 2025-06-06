Мирра Андреева / Диана Шнайдер — Сара Эррани / Жасмин Паолини, 6 июня: прогноз на полуфинал «Ролан Гаррос»

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Последними россиянками на Открытом чемпионате Франции по теннису 2025 года остались Мирра Андреева и Диана Шнайдер. В пятницу, 6 июня, они поборются за путевку в финал с принципиальными соперницами — итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини. Кто окажется сильнее?
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Дата / Время: 06.06.2025, не ранее 15:30 по московскому времени
Арена: «Roland Garros», Корт имени Симонн Матьё (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Андреева / Шнайдер (18 лет / 21 год, 14-я / 9-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Эррани / Паолини (38 / 29 лет, 6-е ракетки мира, 2-й номер посева)
Победительницы этого матча встретятся в финале с сильнейшими из пары Анна Данилина / Александра Крунич (Казахстан / Сербия) — Улрикке Эйкере / Эри Ходзуми (Норвегия / Япония)
Впервые встали в дуэт на Олимпиаде-2024, где выиграли серебро. Первый титул WTA в парном разряде взяли в нынешнем сезоне на хардовом турнире в Брисбене. Затем на этом же покрытии стали чемпионками в Майами. На Australian Open, в Дохе и Риме дошли до полуфинала. В индивидуальном мировом рейтинге Андреева занимает шестое место, Шнайдер — 12-е.
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Олимпийские чемпионки Парижа-2024. Эррани — бывшая первая ракетка мира в парном разряде. В этой категории она выиграла карьерный Большой шлем (всего пять титулов на мэйджорах). Паолини в парном разряде выиграла семь турниров WTA, шесть из них — вместе с Эррани. В нынешнем сезоне они стали чемпионками в Дохе (хард) и Риме (грунт). В одиночном разряде Паолини на данный момент — четвертая ракетка мира.
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Соперницы провели четыре официальных очных матча. Эррани и Паолини выиграли в финале Олимпиады-2024 на грунте, Андреева и Шнайдер взяли реванш на минувшем Australian Open на харде. Однако затем итальянки были сильнее в Дохе (хард) и Риме (грунт).
Букмекеры дают почти равные котировки на этот матч. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,85 на победу россиянок и 1,95 на успех итальянок.
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Букмекерская компания PARI дает коэффициенты 1,80 на ТБ (21,5) и 2,00 на ТМ (21,5).
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Оба дуэта дошли до полуфинала, не отдав соперницам ни сета, а это довольно редкая история, тем более когда участницы пар активно заняты и в индивидуальном турнире. Андреева и Шнайдер вовсе катком прошли по сетке и даже успели оформить три «баранки». Они по-прежнему классно понимают друг друга и играют смело, ярко и куражно. Вдобавок обе явно не в полной мере удовлетворены личными результатами в Париже, поэтому в полуфинале будут крайне заряжены.
Разумеется, Эррани и Паолини могут ответить на это в первую очередь тем самым опытом, который позволяет им оказываться сильнее большинства соперниц в ключевые моменты. Вот и победы над Андреевой и Шнайдер им давались во многом благодаря данному фактору, а в целом получались очень трудовыми.
Неслучайно котировки на предстоящий матч крайне близкие. Учитывая, что линия на парную встречу традиционно не слишком насыщенная, пробуем заиграть фору через россиянок, которые уж слишком впечатляют на нынешнем турнире.