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23 января 15:29ГлавнаяПрогнозыТеннисAustralian Open

Синякова/Таунсенд — Андреева/Шнайдер, 24 января: прогноз на женский парный полуфинал Australian Open

Россиянки сразятся за путевку в финал АО
Руслан Ипполитов

Рано утором по Москве, 24 января, в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису встретятся чехо-американская пара Синякова/Таунсенд и российский дуэт Андреева/Шнайдер. Победительницам в финале предстоит встреча с победителем матча Шувэй/Остапенко - Дабровски/Рутлифф.

Игрок 1

Время начала

Игрок 2

Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США)

24.01.2025, Пт

04:00 МСК

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия)

П1 - 1.64

 

П2 - 2.27

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Дата / Время: 24.01.2025, не ранее 04:00 по московскому времени

Арена: «Мельбурн-Парк», Арена Рода Лейвера (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд

  • 1-й круг: Фанни Штолляр / Лулу Сун (Венгрия / Новая Зеландия) — 6:2, 6:4
  • 2-й круг: Суко Аойма / Эри Ходзуми (Япония) — 7:6, 6:2
  • 3-й круг: Лейла Фернандес / Надежда Киченок (Канада / Украина) — 6:3, 6:0
  • 1/4 финала: Кристина Младенович / Чжан Шуай (Франция / Китай) - 6:1, 7:5

Мирра Андреева/Диана Шнайдер

  • 1-й круг: Анджелика Морателли / Катаржина Питер (Италия / Польша) — 7:5, 6:1
  • 2-й круг: Сра Эррани / Жасмин Паолини (Италия) — 7:5, 7:5
  • 3-й круг: Кимберли Биррелл / Оливия Гадеки (Австралия) — 6:3, 6:2
  • 1/4 финала: Камила Рахимова / Сара Соррибес-Тормо (Россия / Испания) - 6:3, 6:0

Победитель этого матча сыграет в финале с сильнейшим из пары  Шувэй/Остапенко - Дабровски/Рутлифф

Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд

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Американка и чешка довольно уверенно шли по турнирной дистанции, и их дуэт еще ни разу не давал сбоя на Открытом чемпионате Австралии. Пара не проиграла ни одного сета, что делает их заявку на титул вполне существенной.  

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Мирра Андреева/Диана Шнайдер

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Россиянки тоже дошли до полуфинала без потерь. Сыгранность пары - фактор значимый, а Мирра и Диана, видимо, разговаривают на корте на одном языке.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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В таких сочетаниях девушки раньше не встречались. Кто кого? Покажет лишь австралийский корт. Номера, занимаемые дамами в мировом рейтинге, в данном случае не работают.

Ставки на исход

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Букмекеры отдают небольшое преимущество американо-чешской паре. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,64 на победу Синяковой / Таунсенд. И довольно щедрые 2,27 на успех российской пары.

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Ставки на тоталы

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Компания WINLINE дает коэффициенты 1,50 на ТБ (20,5) и 1,85 на ТМ (22,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа Синякова/ТаунсендПобеда Андреева/ШнайдерТБ (24,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,642,272,222,15

Прогноз и ставка

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Статистика не на стороне российской пары. о на этом турнире уже не раз математические расчеты были сведены на нет. Одни провалились в личном турнире, другие - приехали ха победой именно в парном разряде.

В парной игре суммарный мировой рейтинг компаньонок не имеет решающего значения. Бить сильней и быстрей бегать здесь не является основополагающим фактором. Командная игра выходит на первый план. Деалаем выбор в пользу рисковой ставки на победу россиянок.

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