Синякова/Таунсенд — Андреева/Шнайдер, 24 января: прогноз на женский парный полуфинал Australian Open

Рано утором по Москве, 24 января, в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису встретятся чехо-американская пара Синякова/Таунсенд и российский дуэт Андреева/Шнайдер. Победительницам в финале предстоит встреча с победителем матча Шувэй/Остапенко - Дабровски/Рутлифф.

Игрок 1 Время начала Игрок 2 Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США) 24.01.2025, Пт 04:00 МСК Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) П1 - 1.64 П2 - 2.27

Дата / Время: 24.01.2025, не ранее 04:00 по московскому времени

Арена: «Мельбурн-Парк», Арена Рода Лейвера (Мельбурн, Австралия)