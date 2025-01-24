Синякова/Таунсенд — Андреева/Шнайдер, 24 января: прогноз на женский парный полуфинал Australian Open

Партнерский проект
Рано утором по Москве, 24 января, в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису встретятся чехо-американская пара Синякова/Таунсенд и российский дуэт Андреева/Шнайдер. Победительницам в финале предстоит встреча с победителем матча Шувэй/Остапенко - Дабровски/Рутлифф.
|Игрок 1
Время начала
Игрок 2
|Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США)
24.01.2025, Пт
04:00 МСК
Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия)
|П1 - 1.64
ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
Дата / Время: 24.01.2025, не ранее 04:00 по московскому времени
Арена: «Мельбурн-Парк», Арена Рода Лейвера (Мельбурн, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд
Мирра Андреева/Диана Шнайдер
Победитель этого матча сыграет в финале с сильнейшим из пары Шувэй/Остапенко - Дабровски/Рутлифф.
Американка и чешка довольно уверенно шли по турнирной дистанции, и их дуэт еще ни разу не давал сбоя на Открытом чемпионате Австралии. Пара не проиграла ни одного сета, что делает их заявку на титул вполне существенной.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Россиянки тоже дошли до полуфинала без потерь. Сыгранность пары - фактор значимый, а Мирра и Диана, видимо, разговаривают на корте на одном языке.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
В таких сочетаниях девушки раньше не встречались. Кто кого? Покажет лишь австралийский корт. Номера, занимаемые дамами в мировом рейтинге, в данном случае не работают.
Букмекеры отдают небольшое преимущество американо-чешской паре. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,64 на победу Синяковой / Таунсенд. И довольно щедрые 2,27 на успех российской пары.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE
Компания WINLINE дает коэффициенты 1,50 на ТБ (20,5) и 1,85 на ТМ (22,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE
Статистика не на стороне российской пары. о на этом турнире уже не раз математические расчеты были сведены на нет. Одни провалились в личном турнире, другие - приехали ха победой именно в парном разряде.
В парной игре суммарный мировой рейтинг компаньонок не имеет решающего значения. Бить сильней и быстрей бегать здесь не является основополагающим фактором. Командная игра выходит на первый план. Деалаем выбор в пользу рисковой ставки на победу россиянок.
Партнерский проект