Аманда Анисимова — Мирра Андреева, 23 марта: прогноз на матч турнира в Майами

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Мирра Андреева после уверенного старта на хардовом турнире WTA 1000 в Майами встретится в третьем круге с американкой Амандой Анисимовой. Продлится ли победная серия первой ракетки России?
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Дата / Время: 23.03.2025, не ранее 18:00 по московскому времени
Арена: «Hard Rock Stadium» (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Вероника Кудерметова (23 года, 17-я ракетка мира, 17-й номер посева)
Мирра Андреева (17 лет, 6-я ракетка мира, 11-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшей из пары Эмма Радукану (Великобритания) — Маккартни Кесслер (США)
Победительница трех турниров WTA в одиночном разряде, в том числе двух хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии взяла титул в Дохе, дошла до четвертьфинала в Хобарте, на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в 2025 году одержала десять побед при четырех поражениях. На турнире в Майами уже повторила свой лучший результат. В прошлом сезоне в этих соревнованиях не участвовала.
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Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В прошлом сезоне взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В 2025 году выиграла хардовые соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе, а также дошла до полуфинала в Брисбене. На Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 20 побед при трех поражениях. На турнире в Майами ранее не выступала.
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Соперницы не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры считают Андрееву явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,37 на её победу и 3,10 на успех Анисимовой.
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Букмекерская компания WINLINE дает коэффициенты 1,81 на ТБ (20,5) и 2,01 на ТМ (20,5).
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Андреева продолжает уверенную поступь и остается одной из сильнейших (если не сильнейшей) теннисисток мира в моменте. Во втором круге она отдала лишь два гейма Кудерметовой и одержала победу в довольно экономном режиме. Впрочем, и Анисимова уверенно прошла эту стадию, проиграв только четыре гейма.
Однако если россиянка на двух предыдущих турнирах взяла титулы, то американка вылетала после первых же матчей. Анисимова по делу ворвалась в топ-20 мирового рейтинга, но пока ей не хватает стабильности для такого уровня. Сейчас нет уверенности в том, что представительница США после спада вернула кондиции, которые позволят остановить Андрееву. Играем фору по геймам через россиянку.
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