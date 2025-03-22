Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
22 марта 9:16ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Аманда Анисимова — Мирра Андреева, 23 марта: прогноз на матч турнира в Майами

Россиянка продолжает уверенную серию
Александр Бокулёв

Мирра Андреева после уверенного старта на хардовом турнире WTA 1000 в Майами встретится в третьем круге с американкой Амандой Анисимовой. Продлится ли победная серия первой ракетки России?

НОВЫЙ КВИЗ С ПРИЗОМ ОТ WINLINE

Дата / Время: 23.03.2025, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: «Hard Rock Stadium» (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

Свернуть

Вероника Кудерметова (23 года, 17-я ракетка мира, 17-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Маяр Шериф (Египет) — 6:2, 6:2

Мирра Андреева (17 лет, 6-я ракетка мира, 11-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Вероника Кудерметова (Россия) — 6:0, 6:2

Победительница этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшей из пары Эмма Радукану (Великобритания) — Маккартни Кесслер (США)

Аманда Анисимова

Свернуть

Победительница трех турниров WTA в одиночном разряде, в том числе двух хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии взяла титул в Дохе, дошла до четвертьфинала в Хобарте, на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в 2025 году одержала десять побед при четырех поражениях. На турнире в Майами уже повторила свой лучший результат. В прошлом сезоне в этих соревнованиях не участвовала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Мирра Андреева

Свернуть

Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В прошлом сезоне взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В 2025 году выиграла хардовые соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе, а также дошла до полуфинала в Брисбене. На Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 20 побед при трех поражениях. На турнире в Майами ранее не выступала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Соперницы не проводили официальных очных матчей.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры считают Андрееву явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,37 на её победу и 3,10 на успех Анисимовой.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE

Ставки на тоталы

Свернуть

Букмекерская компания WINLINE дает коэффициенты 1,81 на ТБ (20,5) и 2,01 на ТМ (20,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа АнисимовойПобеда АндреевойТБ (20,5)ТМ (20,5)
WINLINE1,373,101,812,01

Прогноз и ставка

Свернуть

Андреева продолжает уверенную поступь и остается одной из сильнейших (если не сильнейшей) теннисисток мира в моменте. Во втором круге она отдала лишь два гейма Кудерметовой и одержала победу в довольно экономном режиме. Впрочем, и Анисимова уверенно прошла эту стадию, проиграв только четыре гейма.

Однако если россиянка на двух предыдущих турнирах взяла титулы, то американка вылетала после первых же матчей. Анисимова по делу ворвалась в топ-20 мирового рейтинга, но пока ей не хватает стабильности для такого уровня. Сейчас нет уверенности в том, что представительница США после спада вернула кондиции, которые позволят остановить Андрееву. Играем фору по геймам через россиянку.

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров