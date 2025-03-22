Аманда Анисимова — Мирра Андреева, 23 марта: прогноз на матч турнира в Майами

Андреева продолжает уверенную поступь и остается одной из сильнейших (если не сильнейшей) теннисисток мира в моменте. Во втором круге она отдала лишь два гейма Кудерметовой и одержала победу в довольно экономном режиме. Впрочем, и Анисимова уверенно прошла эту стадию, проиграв только четыре гейма.

Однако если россиянка на двух предыдущих турнирах взяла титулы, то американка вылетала после первых же матчей. Анисимова по делу ворвалась в топ-20 мирового рейтинга, но пока ей не хватает стабильности для такого уровня. Сейчас нет уверенности в том, что представительница США после спада вернула кондиции, которые позволят остановить Андрееву. Играем фору по геймам через россиянку.