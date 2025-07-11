Аманда Анисимова — Ига Швентек, 12 июля: прогноз на финал Уимблдона

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12 июля в финале женского одиночного разряда Уимблдона сыграют американка Аманда Анисимова и полячка Ига Швентек. 12-я и 4-я ракетки мира прошли большой путь к этому финалу, но друг с другом встретятся впервые. Разбираемся в предматчевых раскладах и присматриваемся к привлекательным котировкам в линиях букмекеров.
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Дата / Время: 12.07.2025, не ранее 18:00 по московскому времени
Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета». Центральный корт
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Аманда Анисимова (23 года, 12-я ракетка мира)
Ига Швентек (24 года, 4-я ракетка мира)
Полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2019). Победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде. Максимальное место в рейтинге за карьеру - 12. В 2025 году провела 39 матчей: 27 побед и 12 поражений. Победительница турнира в Дохе (хард). Финалистка турнира в Лондоне (трава). Полуфиналистка турнира в Чарльстоне (грунт). Четвертьфиналистка турниров в Берлине (трава) и Хобарте (хард). На «Ролан Гаррос» дошла до четвертого круга, где уступила Арине Соболенко. На Australian Open проиграла во втором круге.
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Экс-первая ракетка мира. Победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде. Финалистка Открытого чемпионата Франции-2021). Победительница Итогового турнира WTA-2023 в одиночном разряде. Победительница 22 турниров WTA в одиночном разряде. Финалистка United Cup-2024 в составе сборной Польши. Бронзовый призёр Олимпийских игр-2024 в одиночном разряде. В текущем сезоне провела 48 матчей: 37 побед - 11 поражений. Финалистка турнира в Бад-Хомбурге (трава). Полуфиналистка турниров в Риме (грунт), Индиан-Уэллсе (хард), Дохе (хард). На Australian Open добралась до полуфинала, где проиграла первой Мэдисон Киз. На «Ролан Гаррос» дошла до полуфинала, в котором уступила Арине Соболенко.
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Это будет первая встреча соперниц на корте.
Победная поступь полячки к финалу была настолько впечатляющей, что перед решающим матчем сложно даже вспоминать достижения ее соперницы. Анисимова провела отличный турнир, но в главном матче она будет явным аутсайдером. Выбор редакции очевиден и математически верен - победа Швентек в двух сетах. Букмекер обещает за такой исход довольно щедрый коэффициент.