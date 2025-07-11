Аманда Анисимова — Ига Швентек, 12 июля: прогноз на финал Уимблдона

12 июля в финале женского одиночного разряда Уимблдона сыграют американка Аманда Анисимова и полячка Ига Швентек. 12-я и 4-я ракетки мира прошли большой путь к этому финалу, но друг с другом встретятся впервые. Разбираемся в предматчевых раскладах и присматриваемся к привлекательным котировкам в линиях букмекеров.

Дата / Время: 12.07.2025, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета». Центральный корт

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Аманда Анисимова (23 года, 12-я ракетка мира)

1-й круг: Юлия Путинцева (Казахстан, 32) — 6:0, 6:0

2-й круг: Рената Сапасуа (Мексика, 72) — 6:4, 6:3

3-й круг: Далма Галфи (Венгрия, 95) — 6:5, 5:7, 6:3

4-й круг: Линда Носкова (Чехия, 29) — 6:2, 5:7, 6:4

¼ финала: Анастасия Павлюченкова (Россия, 50) — 6:1, 7:6

½ финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — 6:4, 4:6, 6:4

Ига Швентек (24 года, 4-я ракетка мира)