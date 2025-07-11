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11 июля 11:34ГлавнаяПрогнозыТеннисУимблдон

Аманда Анисимова — Ига Швентек, 12 июля: прогноз на финал Уимблдона

Первая встреча - и сразу финал Уимблдона
Руслан Ипполитов

12 июля в финале женского одиночного разряда Уимблдона сыграют американка Аманда Анисимова и полячка Ига Швентек. 12-я и 4-я ракетки мира прошли большой путь к этому финалу, но друг с другом встретятся впервые. Разбираемся в предматчевых раскладах и присматриваемся к привлекательным котировкам в линиях букмекеров.

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Дата / Время: 12.07.2025, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета». Центральный корт

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Аманда Анисимова (23 года, 12-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Юлия Путинцева (Казахстан, 32) — 6:0, 6:0
  • 2-й круг: Рената Сапасуа (Мексика, 72) — 6:4, 6:3
  • 3-й круг: Далма Галфи (Венгрия, 95) — 6:5, 5:7, 6:3
  • 4-й круг: Линда Носкова (Чехия, 29) — 6:2, 5:7, 6:4
  • ¼ финала: Анастасия Павлюченкова (Россия, 50) — 6:1, 7:6
  • ½ финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — 6:4, 4:6, 6:4

Ига Швентек (24 года, 4-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Полина Кудерметова (Россия, 56) — 7:5, 6:1
  • 2-й круг: Кэти Макнелли (США, 255) — 5:7, 6:2, 6:1
  • 3-й круг: Даниэль Коллинз (США, 46) — 6:2, 6:3
  • 4-й круг: Клара Таусон (Дания, 22) — 6:4, 6:1
  • ¼ финала: Людмила Самсонова (Россия. 19) — 6:2, 7:5
  • ½ финала: Белинда Бенчич (Швейцария, 39) — 6:2, 6:0

Аманда Анисимова (США)

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Полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2019). Победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде. Максимальное место в рейтинге за карьеру - 12. В 2025 году провела 39 матчей: 27 побед и 12 поражений. Победительница турнира в Дохе (хард). Финалистка турнира в Лондоне (трава). Полуфиналистка турнира в Чарльстоне (грунт). Четвертьфиналистка турниров в Берлине (трава) и Хобарте (хард). На «Ролан Гаррос» дошла до четвертого круга, где уступила Арине Соболенко. На Australian Open проиграла во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Ига Швентек (Польша)

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Экс-первая ракетка мира. Победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде. Финалистка Открытого чемпионата Франции-2021). Победительница Итогового турнира WTA-2023 в одиночном разряде. Победительница 22 турниров WTA в одиночном разряде. Финалистка United Cup-2024 в составе сборной Польши. Бронзовый призёр Олимпийских игр-2024 в одиночном разряде. В текущем сезоне провела 48 матчей: 37 побед - 11 поражений. Финалистка турнира в Бад-Хомбурге (трава). Полуфиналистка турниров в Риме (грунт), Индиан-Уэллсе (хард), Дохе (хард). На Australian Open добралась до полуфинала, где проиграла первой Мэдисон Киз. На «Ролан Гаррос» дошла до полуфинала, в котором уступила Арине Соболенко.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Это будет первая встреча соперниц на корте.

Ставки на исход

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Эксперты «Бетсити» не верят в успех четвертой 12-й ракетки мира. Вероятность выигрыша Швентек оценена скромным коэффициентом 1.45. Успешное пари на успех Бенчич может обернуться выплатой по кэфу 2.90.

Ставки на тоталы

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Сделать ставку на то, что в матче будет сыграно не меньше 21 гейма (ТБ 20.5) можно с коэффициентом 1.73. ТМ 20.5 предложен в линии за 2.10.

Коэффициенты букмекеров

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Победа Анисомовой

Победа Швентек

ТБ (20.5)

ТМ (20.5)

«Бетсити»

3.50

1.33

1.73

2.10

Прогноз и ставка

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Победная поступь полячки к финалу была настолько впечатляющей, что перед решающим матчем сложно даже вспоминать достижения ее соперницы. Анисимова провела отличный турнир, но в главном матче она будет явным аутсайдером. Выбор редакции очевиден и математически верен - победа Швентек в двух сетах. Букмекер обещает за такой исход довольно щедрый коэффициент.

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