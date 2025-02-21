Феликс Оже-Альяссим — Андрей Рублев, 21 февраля: прогноз на полуфинал турнира в Дохе

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В пятницу, 21 февраля, на хардовом турнире ATP 500 в Дохе россиянин Андрей Рублёв поборется за место в финале. Сумеет ли вторая ракетка страны обыграть канадца Феликса Оже-Альяссима?
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Дата / Время: 21.02.2025, не ранее 18:00 по московскому времени
Арена: «Khalifa International Tennis and Squash Complex», Центральный корт (Доха, Катар)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Феликс Оже-Альяссим (24 года, 23-я ракетка мира)
Андрей Рублёв (27 лет, 10-я ракетка мира, 5-й номер посева)
Победитель этого матча сыграет в финале с сильнейшим из пары Иржи Легечка (Чехия) — Джек Дрэйпер (Великобритания, 8)
Бывшая шестая ракетка мира. Выиграл семь турниров ATP, все — на харде. В нынешнем сезоне взял титулы на этом покрытии в Аделаиде и Монпелье, а на Australian Open вылетел во втором круге. Всего в сезоне одержал 12 побед при трех поражениях. На турнире в Дохе до этого выступал только в 2023 году, когда выбыл в полуфинале.
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Олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте. За карьеру взял 16 титулов ATP, в том числе 10 — на харде. В нынешнем сезоне дошел до полуфинала в Монпелье, на Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал семь побед при четырех поражениях. Турнир в Дохе выигрывал в 2020-м, когда у этих соревнований была категория ATP 250.
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Соперники повели шесть официальных очных матчей. Обе встречи на грунте остались за Рублёвым. На харде россиянин одержал три победы, канадец — одну.
Букмекеры считают Рублёва фаворитом мачта. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,69 на его победу и 2,28 на успех Оже-Альяссима.
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Все очные матчи спортсменов продлились минимум 25 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 2,01 на ТБ (23,5) и 1,88 на ТМ (23,5).
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Оже-Альяссим выиграл уже два турнира в 2025 году, что явно добавило ему уверенности в себе. Но в Дохе оценить форму канадца в полной мере так и не получилось. В первом круге он выглядел тяжеловато, а дальше прошел на двух отказах, успев только забрать сет у отравившегося Медведева.
Рублёв же выступает более цельно. Видно, что россиянин возвращается к оптимальной форме, хотя проблем по-прежнему хватает. С контролем эмоций пока всё относительно неплохо, но всплески всё же случаются. Возможно, из-за психологических настроек и пришлось столько мучиться в четвертьфинале, хотя Рублёв мог закрывать де Минаура гораздо раньше, чем с восьмого матчбола.
Резюмируя, согласимся с тем, что россиянин подходит к предстоящей встрече фаворитом. Однако ждать от него уверенной победы, как в первом и втором кругах, не приходится. Вдобавок Оже-Альяссим и Рублёв приучили к тому, что их очные матчи получаются затяжными. Пять из шести официальных встреч продлились три сета, а оставшаяся — 25 геймов. Играем верховой тотал и теперь, но аккуратно — в рамках первого сета.
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