Феликс Оже-Альяссим — Андрей Рублев, 21 февраля: прогноз на полуфинал турнира в Дохе

Оже-Альяссим выиграл уже два турнира в 2025 году, что явно добавило ему уверенности в себе. Но в Дохе оценить форму канадца в полной мере так и не получилось. В первом круге он выглядел тяжеловато, а дальше прошел на двух отказах, успев только забрать сет у отравившегося Медведева.

Рублёв же выступает более цельно. Видно, что россиянин возвращается к оптимальной форме, хотя проблем по-прежнему хватает. С контролем эмоций пока всё относительно неплохо, но всплески всё же случаются. Возможно, из-за психологических настроек и пришлось столько мучиться в четвертьфинале, хотя Рублёв мог закрывать де Минаура гораздо раньше, чем с восьмого матчбола.

Резюмируя, согласимся с тем, что россиянин подходит к предстоящей встрече фаворитом. Однако ждать от него уверенной победы, как в первом и втором кругах, не приходится. Вдобавок Оже-Альяссим и Рублёв приучили к тому, что их очные матчи получаются затяжными. Пять из шести официальных встреч продлились три сета, а оставшаяся — 25 геймов. Играем верховой тотал и теперь, но аккуратно — в рамках первого сета.