Феликс Оже-Альяссим — Андрей Рублев, 23 мая: прогноз на полуфинал турнира в Гамбурге

Очные матчи этих спортсменов всегда получаются конкурентными и длятся не менее двух десятков геймов. Вот и последняя их встреча в нынешнем сезоне затянулась на три сета, последний из которых завершился тай-брейком. Судя по нынешним кондициям теннисистов, не стоит ждать односторонний матч и в Гамбурге.

Возможно, эмоционально Рублёв более заряжен из-за недавнего падения в рейтинге. Пожалуй, от него в меньшей степени стоит ожидать экономии сил в преддверии «Ролан Гаррос». Да россиянин в целом не особо умеет сдерживать себя и почти всегда выжимает собственные эмоциональные и физические ресурсы. Однако в этом и традиционная нестабильность Рублёва, которой вряд ли удастся избежать по ходу предстоящей встречи. Так что ждём борьбу уже с первого сета.