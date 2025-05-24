Феликс Оже-Альяссим — Андрей Рублев, 23 мая: прогноз на полуфинал турнира в Гамбурге

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В пятницу, 23 мая, Андрей Рублёв оспорит с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом путевку в финал грунтового турнира ATP 500 в Гамбурге. Сумеет ли вторая ракетка России продолжить борьбу за титул в преддверии «Ролан Гаррос»?
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Дата / Время: 23.05.2025, не ранее 18:30 по московскому времени
Арена: «Ротербаум», Центральный корт (Гамбург, Германия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline и BetBoom
Феликс Оже-Альяссим (24 года, 30-я ракетка мира, 6-й номер посева)
Андрей Рублёв (27 лет, 17-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в финале с сильнейшим из пары Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Флавио Коболли (Италия)
Бывшая шестая ракетка мира. Выиграл семь турниров ATP, но ни одного грунтового. В нынешнем сезоне взял титулы на харде в Аделаиде и Монпелье, а на Australian Open вылетел во втором круге. Всего в сезоне одержал 20 побед при 10 поражениях. В Гамбурге выступал только в 2020 году и вылетел во втором круге.
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Бывшая пятая ракетка мира. Олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте. За карьеру взял 17 титулов ATP, в том числе шесть — на грунте. В нынешнем сезоне победил на хардовых соревнованиях в Дохе, дошел до полуфинала в Монпелье, на Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал 14 побед при 11 поражениях. Турнир в Гамбурге выигрывал в 2020-м, а в прошлом сезоне там не выступал.
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Соперники повели шесть официальных очных матчей. Обе встречи на грунте остались за Рублёвым. На харде россиянин одержал четыре победы, канадец — одну.
Букмекеры считают Рублёва фаворитом предстоящего матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,81 на его победу и 2,09 на успех Оже-Альяссима.
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Все очные матчи спортсменов продлились минимум 20 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,97 на ТБ (23,5) и 1,91 на ТМ (23,5).
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Очные матчи этих спортсменов всегда получаются конкурентными и длятся не менее двух десятков геймов. Вот и последняя их встреча в нынешнем сезоне затянулась на три сета, последний из которых завершился тай-брейком. Судя по нынешним кондициям теннисистов, не стоит ждать односторонний матч и в Гамбурге.
Возможно, эмоционально Рублёв более заряжен из-за недавнего падения в рейтинге. Пожалуй, от него в меньшей степени стоит ожидать экономии сил в преддверии «Ролан Гаррос». Да россиянин в целом не особо умеет сдерживать себя и почти всегда выжимает собственные эмоциональные и физические ресурсы. Однако в этом и традиционная нестабильность Рублёва, которой вряд ли удастся избежать по ходу предстоящей встречи. Так что ждём борьбу уже с первого сета.
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