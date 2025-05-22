Паула Бадоса — Людмила Самсонова, 22 мая: прогноз на четвертьфинал турнира в Страсбурге

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В четверг, 22 мая, в четвертьфинале грунтового турнира WTA 500 во французском Страсбурге встретятся испанка Паула Бадоса и россиянка Людмила Самсонова. Кто окажется сильнее и продолжит выступление на последних соревнованиях перед «Ролан Гаррос»?
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Дата / Время: 22.05.2025, не ранее 15:00 по московскому времени
Арена: Теннисный клуб Страсбурга, Корт имени Патрис Домингес (Страсбург, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Паула Бадоса (27 лет, 10-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Людмила Самсонова (26 лет, 19-я ракетка мира, 8-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Джессика Пегула (США, 3) / Анна Калинская (Россия) — Даниэль Коллинз (США)
Состоит в романтических отношениях с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. Бывшая вторая ракетка мира. Выиграла четыре титула WTA, в том числе один — на грунте. В нынешнем сезоне на харде дошла до полуфинала Australian Open и до четвертьфинала в Мериде. Всего в 2025 году одержала 13 побед при семи поражениях. В турнире в Страсбурге участвует впервые.
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Победительница пяти турниров WTA в одиночном разряде. На грунте не взяла ни одного титула. В нынешнем сезоне на харде дошла до полуфинала в Аделаиде, до четвертьфинала в Индиан-Уэллсе, а на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в 2025 году одержала 12 побед при 11 поражениях. На турнире в Страсбурге выступала только в прошлом сезоне и дошла до полуфинала.
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Соперницы провели четыре официальных очных матча, все — на харде. Самсонова выиграла первые три, Бадоса — последний.
Букмекеры считают испанку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,65 на её победу и 2,37 на успех россиянки.
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Последний полный очный матч спортсменок продлился 36 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,81 на ТБ (21,5) и 2,09 на ТМ (21,5).
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Хронические проблемы Бадосы со здоровьем привели к тому, что турнир в Страсбурге стал для неё первым в грунтовом сезоне. Понятно, что в таких обстоятельств вдвойне важнее подготовиться к «Ролан Гаррос», а результат на конкретном старте вторичен. Да и актуальную форму испанки понять сложно, так как в стартовом матче она провела только шесть геймов, после чего соперница снялась.
Следовательно, у Самсоновой явное преимущество в соревновательном тонусе. Вдобавок россиянка вновь предстала в Страсбурге в отличной форме и радикально улучшила результаты и игру по сравнению с последними турнирами на грунте.
Резюмируя, статус Бадосы как фаворитки букмекеров кажется авансом. Пробуем плюсовую фору по геймам через Самсонову.
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