Паула Бадоса — Людмила Самсонова, 22 мая: прогноз на четвертьфинал турнира в Страсбурге

Хронические проблемы Бадосы со здоровьем привели к тому, что турнир в Страсбурге стал для неё первым в грунтовом сезоне. Понятно, что в таких обстоятельств вдвойне важнее подготовиться к «Ролан Гаррос», а результат на конкретном старте вторичен. Да и актуальную форму испанки понять сложно, так как в стартовом матче она провела только шесть геймов, после чего соперница снялась.

Следовательно, у Самсоновой явное преимущество в соревновательном тонусе. Вдобавок россиянка вновь предстала в Страсбурге в отличной форме и радикально улучшила результаты и игру по сравнению с последними турнирами на грунте.

Резюмируя, статус Бадосы как фаворитки букмекеров кажется авансом. Пробуем плюсовую фору по геймам через Самсонову.