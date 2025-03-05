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4 марта 18:17ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваТитульные бои по боксу

Альберт Батыргазиев — Нери Ромеро, 7 марта: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Дуэль непобежденных
Александр Бокулёв
Источник: IBA
Источник: IBA

В пятницу, 7 марта, пройдет очередной турнир в рамках Ночи чемпионов IBА. Возглавит шоу поединок россиянина Альберта Батыргазиева с аргентинцем Нери Ромеро за титул IBA и временный пояс WBA во втором полулегком весе (до 59 кг). Кто останется непобежденным?

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Статистика

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Батыргазиев

 

Ромеро

Россия

Страна

Аргентина

26

Возраст

36

11

Бои

18

11 (8)

Победы (нокауты)

18 (10)

0

Поражения (нокауты)

0

5

Место в рейтинге второго полулегкого дивизиона BoxRec

84

167

Рост (см)

165

182

Размах рук (см)

N/A

Левша

Стойка

Правша

Альберт Батыргазиев

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Уроженец Дагестана, по национальности - ногаец. На любительском уровне выиграл золото Олимпиады-2020 в полулегком весе. Еще до этого (в июле 2020-го) дебютировал на профессиональном ринге. Выигрывал пояса WBO European и IBF International в полулегкой категории, EBP — в легкой. В последнем поединке в июле в девятом раунде нокаутировал Джоно Кэрролла и забрал временный титул WBA во втором полулегком весе.

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Нери Ромеро

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На профессиональном ринге выступает с 2016 года. Большую часть боев провел в Аргентине. Выигрывал пояса IBF Latino и WBO Latino во втором полулегком весе. В последнем поединке в ноябре в третьем раунде нокаутировал Хосе Родолфо Гарсию.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа БатыргазиеваПобеда РомероТМ (9,5)ТБ (9,5)
PARI1,069,802,061,68

Прогноз на бой

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Идеальный рекорд Ромеро не стоит переоценивать. Аргентинец преимущественно выступал в родной стране против довольно скромной оппозиции. Только к 36 годам он получил шанс выиграть серьезный по меркам боксерской индустрии пояс.

Батыргазиев же только приближается к своему пику и планомерно развивает карьеру. Олимпийский чемпион уверенно выглядит на профессиональном ринге, что подтверждает, например, и рейтинг BoxRec, где между россиянином и аргентинцем почти 80 позиций.

Полагаем, непобежденным по итогам предстоящего боя останется именно Батыргазиев. Но форсировать события он не любит и умеет раскладываться на долгую дистанцию. Да и Ромеро всё же потенциально сильнее большинства прошлых соперников россиянина. Рискнем предположить, что поединок, рассчитанный на 12 раундов, значительно перевалит за экватор.

Где смотреть бой Батыргазиев Ромеро

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Боксерский вечер пройдет на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Турнир начнется в пятницу, 7 марта, в 17:00 по столичному времени. Главный бой Батыргазиев — Ромеро стоит ожидать не ранее 21:00 мск.

Прямая трансляция на федеральном телеканале «Матч ТВ» стартует в 19:30 мск.

Полный кард

  • Альберт Батыргазиев (Россия) — Нери Ромеро (Аргентина). Второй полулегкий вес. Бой за пояса IBA и WBA (временный);
  • Георгий Челохсаев (Россия) — Павел Федоров (Сербия). Первый полусредний вес;
  • Юрий Осипов (Россия) — Рониэль Иглесиас (Куба). Вес до 71 кг;
  • Рамазан Карнукаев (Россия) — Давлат Болтаев (Таджикистан). Тяжелый вес;
  • Вадим Туков (Россия) — Адам Белалия (Швеция). Вес до 75 кг;
  • Чеэрав Ашалаев (Россия) — Юсуфу Чангараве (Танзания). Полутяжелый вес;
  • Аршак Товмасян (Россия) — Абдували Бурибоев (Узбекистан). Вес до 60 кг;
  • Шохаббос Шухуров (Россия) — Амину Куарши (Гана). Вес до 71 кг.
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