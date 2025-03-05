Альберт Батыргазиев — Нери Ромеро, 7 марта: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В пятницу, 7 марта, пройдет очередной турнир в рамках Ночи чемпионов IBА. Возглавит шоу поединок россиянина Альберта Батыргазиева с аргентинцем Нери Ромеро за титул IBA и временный пояс WBA во втором полулегком весе (до 59 кг). Кто останется непобежденным?
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Батыргазиев
Ромеро
Россия
Страна
Аргентина
26
Возраст
36
11
Бои
18
11 (8)
Победы (нокауты)
18 (10)
0
Поражения (нокауты)
0
5
Место в рейтинге второго полулегкого дивизиона BoxRec
84
167
Рост (см)
165
182
Размах рук (см)
N/A
Левша
Стойка
Правша
Уроженец Дагестана, по национальности - ногаец. На любительском уровне выиграл золото Олимпиады-2020 в полулегком весе. Еще до этого (в июле 2020-го) дебютировал на профессиональном ринге. Выигрывал пояса WBO European и IBF International в полулегкой категории, EBP — в легкой. В последнем поединке в июле в девятом раунде нокаутировал Джоно Кэрролла и забрал временный титул WBA во втором полулегком весе.
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На профессиональном ринге выступает с 2016 года. Большую часть боев провел в Аргентине. Выигрывал пояса IBF Latino и WBO Latino во втором полулегком весе. В последнем поединке в ноябре в третьем раунде нокаутировал Хосе Родолфо Гарсию.
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Идеальный рекорд Ромеро не стоит переоценивать. Аргентинец преимущественно выступал в родной стране против довольно скромной оппозиции. Только к 36 годам он получил шанс выиграть серьезный по меркам боксерской индустрии пояс.
Батыргазиев же только приближается к своему пику и планомерно развивает карьеру. Олимпийский чемпион уверенно выглядит на профессиональном ринге, что подтверждает, например, и рейтинг BoxRec, где между россиянином и аргентинцем почти 80 позиций.
Полагаем, непобежденным по итогам предстоящего боя останется именно Батыргазиев. Но форсировать события он не любит и умеет раскладываться на долгую дистанцию. Да и Ромеро всё же потенциально сильнее большинства прошлых соперников россиянина. Рискнем предположить, что поединок, рассчитанный на 12 раундов, значительно перевалит за экватор.
Боксерский вечер пройдет на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Турнир начнется в пятницу, 7 марта, в 17:00 по столичному времени. Главный бой Батыргазиев — Ромеро стоит ожидать не ранее 21:00 мск.
Прямая трансляция на федеральном телеканале «Матч ТВ» стартует в 19:30 мск.
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