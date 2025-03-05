Альберт Батыргазиев — Нери Ромеро, 7 марта: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Идеальный рекорд Ромеро не стоит переоценивать. Аргентинец преимущественно выступал в родной стране против довольно скромной оппозиции. Только к 36 годам он получил шанс выиграть серьезный по меркам боксерской индустрии пояс.

Батыргазиев же только приближается к своему пику и планомерно развивает карьеру. Олимпийский чемпион уверенно выглядит на профессиональном ринге, что подтверждает, например, и рейтинг BoxRec, где между россиянином и аргентинцем почти 80 позиций.

Полагаем, непобежденным по итогам предстоящего боя останется именно Батыргазиев. Но форсировать события он не любит и умеет раскладываться на долгую дистанцию. Да и Ромеро всё же потенциально сильнее большинства прошлых соперников россиянина. Рискнем предположить, что поединок, рассчитанный на 12 раундов, значительно перевалит за экватор.