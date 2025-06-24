Кимберли Биррелл — Анастасия Павлюченкова, 25 июня: прогноз на матч турнира в Истбурне

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25 июня, в рамках второго круга турнира в английском Истбурне скрестят ракетки Анастасия Павлюченкова и австралийка Кимберли Биррелл. На кону путевка в четвертьфинал. Опытная россиянка не будет фаворитом предстоящей встречи, но наверняка окажет сопротивление находящейся на подъеме сопернице.
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Дата / Время: 25.06.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Девоншир Парк» (Истбурн, Великобритания)
Прямая трансляция: Следить за ходом игры можно по текстовым трансляциям на различных спортивных порталах и на платформах некоторых официальных букмекеров.
Кимберли Биррелл (27 лет, 77-я ракетка мира)
Анастасия Павлюченкова (33 года, 53-я ракетка мира)
Самым громким успехом 27-летней австралийки в карьере стал выход в финал Открытого чемпионата Австралии-2025. Правда, случилось это не в одиночном разряде, а в смешанном парном. Самое высокое место, которое Кимберли когда-либо занимала в мировом рейтинге - 60. В одиночном разряде побед на турнирах WTA не одерживала. В текущем сезоне выиграла 25 матчей из 40 проведенных при 15 поражениях. Четвертьфиналистка турнира в Сингапуре (хард). На «Ролан Гаррос» вылетела в первом круге. На Australian Open в первом же матче уступила немецкой теннисистке Еве Лис, занимавшей 130-ю строчку в рейтинге WTA.
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Опытная россиянка четыре года назад была близка к попаданию в первую десятку мирового рейтинга, но выше 11-й строчки подняться так и не смогла. На счету Насти 12 побед в одиночном разряде на турнирах WTA. Олимпийская чемпиона-2020 в миксте. Обладательница Кубка Билли Джин Кинга-2021. На юниорском уровне побеждала в трех турнирах Большого шлема в одиночном и пяти в парном разрядах. Экс-первая ракетка мира в юниорском рейтинге. В нынешнем сезоне провела всего 14 матчей - 6 побед, 8 поражений. На Australian Open дошла до четвертьфинала, в котором в довольно напряженной борьбе проиграла первой ракетке турнира - Арине Соболенко. На «Ролан Гаррос» вылетела в 1-м круге, уступив восьмой ракетке турнира - китаянке Чжэн Циньвэнь.
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Удивительно, но это будет первая встреча опытных теннисисток на корте.
Эксперты, судя по котировкам, верят в россиянку. PARI предлагает за успех Андреевой прижимистый коэффициент 1,38. Удачная ставка на победу Таусен приведет к увеличению номинала пари более чем в три раза.
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Шесть отыгранных Павлюченковой матчболов в матче первого круга с Викторией Томовой вызывают уважение, но то, что борьба в первом раунде турнира с далеко не самой именитой сопернице получилась столь напряженной, довольно симптоматично и показательно. Опытная россиянка проявила завидную волю к победе и твердость характера, но необходимо понимать в игре с каким соперником это произошло.
Игровой практики Анастасии в этом году не хватает. Причиной тому стали проблемы со здоровьем. Были и вирусы, и инфекции, и проблемы с задней поверхностью бедра, случившиеся перед турниром в Мадриде. В испанской столице врачи рекомендовали спортсменке не выходить на корт, но желание сыграть на «тысячнике» побороло здравый смысл, и россиянка все же не стала сниматься. Как итог - вылет в первом же круге. Хорошо, что без серьезных осложнений для здоровья.
Есть чем похвастать и Биррелл, выбившей в своем первом матче в Истбурне американку Софью Кенин, которая была посеяна под четвертым номером. Если сравнивать соперниц, то игра австралийки произвела более сильное впечатление. Исходя из этого, делаем не самый приятный для Насти выбор - победа Кимберли.
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