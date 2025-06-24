Кимберли Биррелл — Анастасия Павлюченкова, 25 июня: прогноз на матч турнира в Истбурне

25 июня, в рамках второго круга турнира в английском Истбурне скрестят ракетки Анастасия Павлюченкова и австралийка Кимберли Биррелл. На кону путевка в четвертьфинал. Опытная россиянка не будет фаворитом предстоящей встречи, но наверняка окажет сопротивление находящейся на подъеме сопернице.

Дата / Время: 25.06.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Девоншир Парк» (Истбурн, Великобритания)

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