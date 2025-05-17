Сергей Богачук — Микал Фокс, 18 мая: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

На бумаге абсолютный мисс-матч. Вокруг Богачука давно ходят разговоры о полноценном титульном поединке, но сейчас он получил проходной бой. Это резкое понижение уровня оппозиции, так как Фокс и близко не бился на уровне украинца. Только в прошлом году американец прервал серию из трех поражений, но серьезных скальпов и регалий у него вообще нет.

Вдобавок Фокс специализируется на выступлении в полусреднем весе, тогда как предстоящий бой пройдет в привычном для Богачука более высоком дивизионе. Да, у американца всё равно будет впечатляющее антропометрическое преимущество (+20 см в размахе рук), но не видно того класса, который нужен для использования этих данных на таком уровне.

Резюмируя, ждем досрочную победу от Богачука. У него высокий нокаутирующий потенциал, лишь один из его выигрышей не был досрочным. Десять раундов с таким соперником Фокс вряд ли продержится.