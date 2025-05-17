Сергей Богачук — Микал Фокс, 18 мая: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В ночь на воскресенье, 18 мая, по московскому времени в США пройдет боксерский турнир. Возглавит шоу поединок между украинцем Сергеем Богачуком и американцем Майклом Фоксом в первом среднем весе (до 69,85 кг). Анализируем коэффициенты букмекеров и выбираем вариант для ставки.
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Богачук
Фокс
Украина
Страна
США
30
Возраст
29
27
Бои
28
25 (24)
Победы (нокауты)
24 (5)
2 (1)
Поражения (нокауты)
4 (0)
5 (первый средний вес)
Место в рейтинге BoxRec
196 (полусредний вес)
183
Рост (см)
192
185
Размах рук (см)
206
Правша
Стойка
Левша
Уроженец Винницы, на профессиональном ринге выступает с 2017 года. В 2019-м забрал пояс WBC Continental Americas в первом среднем весе, в 2021-м потерял его, потерпев первое поражение в карьере — от Брендона Адамса. В 2022-м вновь выиграл этот титул, после чего дважды защитил его. В прошлом году победил Брайана Мендосу и стал временным чемпионом в первом среднем весе по версии WBC. Проиграл пояс Верджилу Ортису-младшему, закрыл поражение в последнем поединке в декабре, нокаутировав Ишмаэля Дэвиса.
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На профессиональном уровне выступает с 2014 года. В 2024-м забрал пояс UBO Inter-Continental в полусреднем весе. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в ноябре одолел Яйнеля Альвареса единогласным решением судей.
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На бумаге абсолютный мисс-матч. Вокруг Богачука давно ходят разговоры о полноценном титульном поединке, но сейчас он получил проходной бой. Это резкое понижение уровня оппозиции, так как Фокс и близко не бился на уровне украинца. Только в прошлом году американец прервал серию из трех поражений, но серьезных скальпов и регалий у него вообще нет.
Вдобавок Фокс специализируется на выступлении в полусреднем весе, тогда как предстоящий бой пройдет в привычном для Богачука более высоком дивизионе. Да, у американца всё равно будет впечатляющее антропометрическое преимущество (+20 см в размахе рук), но не видно того класса, который нужен для использования этих данных на таком уровне.
Резюмируя, ждем досрочную победу от Богачука. У него высокий нокаутирующий потенциал, лишь один из его выигрышей не был досрочным. Десять раундов с таким соперником Фокс вряд ли продержится.
Турнир на арене «Сommerce Casino» в Коммерсе (штат Калифорния, США) начнется в воскресенье, 18 мая, в 03:00 по московскому времени. Главный бой Богачук — Фокс стоит ожидать не ранее 05:00 мск.
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