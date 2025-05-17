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16 мая 12:12ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваРейтинговые бои по боксу

Сергей Богачук — Микал Фокс, 18 мая: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Проходной бой для украинца?
Александр Бокулёв
Источник: 360 Promotions
Источник: 360 Promotions

В ночь на воскресенье, 18 мая, по московскому времени в США пройдет боксерский турнир. Возглавит шоу поединок между украинцем Сергеем Богачуком и американцем Майклом Фоксом в первом среднем весе (до 69,85 кг). Анализируем коэффициенты букмекеров и выбираем вариант для ставки.

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Статистика

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Богачук

 

Фокс

Украина

Страна

США

30

Возраст

29

27

Бои

28

25 (24)

Победы (нокауты)

24 (5)

2 (1)

Поражения (нокауты)

4 (0)

5 (первый средний вес)

Место в рейтинге BoxRec

196 (полусредний вес)

183

Рост (см)

192

185

Размах рук (см)

206

Правша

Стойка

Левша

Сергей Богачук

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Уроженец Винницы, на профессиональном ринге выступает с 2017 года. В 2019-м забрал пояс WBC Continental Americas в первом среднем весе, в 2021-м потерял его, потерпев первое поражение в карьере — от Брендона Адамса. В 2022-м вновь выиграл этот титул, после чего дважды защитил его. В прошлом году победил Брайана Мендосу и стал временным чемпионом в первом среднем весе по версии WBC. Проиграл пояс Верджилу Ортису-младшему, закрыл поражение в последнем поединке в декабре, нокаутировав Ишмаэля Дэвиса.

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Микал Фокс

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На профессиональном уровне выступает с 2014 года. В 2024-м забрал пояс UBO Inter-Continental в полусреднем весе. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в ноябре одолел Яйнеля Альвареса единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа БогачукаПобеда ФоксаДосрочное завершениеПолный бой
FONBET1,0313,501,452,55

Прогноз на бой

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На бумаге абсолютный мисс-матч. Вокруг Богачука давно ходят разговоры о полноценном титульном поединке, но сейчас он получил проходной бой. Это резкое понижение уровня оппозиции, так как Фокс и близко не бился на уровне украинца. Только в прошлом году американец прервал серию из трех поражений, но серьезных скальпов и регалий у него вообще нет.

Вдобавок Фокс специализируется на выступлении в полусреднем весе, тогда как предстоящий бой пройдет в привычном для Богачука более высоком дивизионе. Да, у американца всё равно будет впечатляющее антропометрическое преимущество (+20 см в размахе рук), но не видно того класса, который нужен для использования этих данных на таком уровне.

Резюмируя, ждем досрочную победу от Богачука. У него высокий нокаутирующий потенциал, лишь один из его выигрышей не был досрочным. Десять раундов с таким соперником Фокс вряд ли продержится.

Где смотреть бой Богачук Фокс

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Турнир на арене «Сommerce Casino» в Коммерсе (штат Калифорния, США) начнется в воскресенье, 18 мая, в 03:00 по московскому времени. Главный бой Богачук — Фокс стоит ожидать не ранее 05:00 мск.

В России легальная бесплатная прямая трансляция будет доступна на сервисе UFC Fight Pass в рамках платной подписки.

Полный кард

  • Сергей Богачук (Украина) — Микал Фокс (США). Первый средний вес;
  • Омар Тринидад (США) — Александр Эспиноза (Никарагуа). Полулегкий вес. Бой за пояс WBC Continental Americas;
  • Мизуки Хирута (Япония) — Карла Мерино (Аргентина). Второй наилегчайший вес. Бой за пояс WBO;
  • Гуадалупе Медина (США) — Мария Сантизо (Гватемала). Минимальный вес;
  • Эдуардо Диас (США) — Майкл Майерс (США). Полусредний вес;
  • Абель Меджия (США) — Антонио Дантон-Эль-джуниор (США). Второй полулегкий вес;
  • Пабло Рубио-джуниор (США) — Альфредо Крус (Пуэрто-Рико). Полулегкий вес;
  • Джоселин Камарильо (США) — Цяньюэ Чжао (Китай). Первый наилегчайший вес.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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