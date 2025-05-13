Гилберт Бернс — Майкл Моралес, 18 мая: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

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Главным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) между бразильцем Гилбертом Бёрнсом и эквадорцем Майклом Моралесом. Сумеет ли ветеран нанести проспекту первое поражение в карьере?
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Бёрнс
Моралес
Бразилия
Страна
Эквадор
38
Возраст
25
30
Бои
17
22 (6 / 9 / 7)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
17 (12 / 1 / 4)
8 (3 / 0 / 5)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
0
8
Место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC
12
178
Рост (см)
183
180,5
Размах рук (см)
200,5
101,5
Размах ног (см)
104
Обладатель черного пояса третьего дана по джиу-джитсу, чемпион мира 2011 года в этом виде спорта. В 2012-м начал карьеру в профессиональных смешанных единоборствах, продолжительное время бился в легком весе. В 2014 году дебютировал в UFC, с 2019-го выступает исключительно в полусреднем дивизионе. После четырех подряд побед в этой категории в 2021-м получил титульный шанс, но уступил Камару Усману. После этого Бернс одержал три победы при четырех поражениях, в том числе от Хамзата Чимаева. На данный момент проиграл два боя подряд. В последнем поединке в сентябре уступил Шону Брэди единогласным решением.
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В пятилетнем возрасте начал заниматься дзюдо, затем перешел в борьбу. В профессиональных ММА выступает с 2017 года. Был чемпионом OFC и EMMA в полусреднем весе. В 2021-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграл все пять боев. В последнем поединке в августе нокаутировал Нила Мэгни в первом раунде.
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Классическая история, когда яркого проспекта сводят со статусным ветераном. Вряд ли Бёрнса совсем списывают со счетов в UFC, тем более что последние поражения он потерпел от топовой оппозиции, но и иллюзии о его возвращении в титульную гонку явно не терзают руководство и матчмейкеров.
Бразилец по-прежнему демонстрирует агрессивный стиль и универсальность, но всё же сдает позиции, замедляется с возрастом и хуже держит удар. Последний пункт особенно актуален, ведь Бёрнса свели с Моралесом, который крайне опасен в стойке. В том числе за счет своих габаритов и огромного для дивизиона размаха рук (преимущество по этому параметру над бразильцем — 20 см).
Но и в партере эквадорец тоже хорош. Вообще его главная потенциальная слабость, как это часто бывает с проспектами, — уровень оппозиции. Соперников с мастерством Бёрнса в карьере Моралеса ещё не было, однако и бразилец, повторимся, уже не тот.
Резюмируя, согласимся с тем, что эквадорец — фаворит. Но разгромный разрыв в коэффициентах всё же видится перебором. Моралес остается своеобразной «темной лошадкой», поэтому ставить будем не на исход, а на тотал. Пусть оба спортсмена любят взрываться в поединках, в очном противостоянии наверняка немало времени уйдет на разведку. Да и вряд ли Моралес сразу будет рисковать в бою со столь опытным оппонентом, как и Бёрнс наверняка будет осторожничать, опасаясь четвертого кряду поражения.
Турнир UFC Fight Night 256 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в субботу, 17 мая, в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 02:00 мск (18 мая), поэтому главный бой Бёрнс — Моралес стоит ожидать около 04:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы
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