Гилберт Бернс — Майкл Моралес, 18 мая: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Классическая история, когда яркого проспекта сводят со статусным ветераном. Вряд ли Бёрнса совсем списывают со счетов в UFC, тем более что последние поражения он потерпел от топовой оппозиции, но и иллюзии о его возвращении в титульную гонку явно не терзают руководство и матчмейкеров.

Бразилец по-прежнему демонстрирует агрессивный стиль и универсальность, но всё же сдает позиции, замедляется с возрастом и хуже держит удар. Последний пункт особенно актуален, ведь Бёрнса свели с Моралесом, который крайне опасен в стойке. В том числе за счет своих габаритов и огромного для дивизиона размаха рук (преимущество по этому параметру над бразильцем — 20 см).

Но и в партере эквадорец тоже хорош. Вообще его главная потенциальная слабость, как это часто бывает с проспектами, — уровень оппозиции. Соперников с мастерством Бёрнса в карьере Моралеса ещё не было, однако и бразилец, повторимся, уже не тот.

Резюмируя, согласимся с тем, что эквадорец — фаворит. Но разгромный разрыв в коэффициентах всё же видится перебором. Моралес остается своеобразной «темной лошадкой», поэтому ставить будем не на исход, а на тотал. Пусть оба спортсмена любят взрываться в поединках, в очном противостоянии наверняка немало времени уйдет на разведку. Да и вряд ли Моралес сразу будет рисковать в бою со столь опытным оппонентом, как и Бёрнс наверняка будет осторожничать, опасаясь четвертого кряду поражения.