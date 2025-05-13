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13 мая 16:51ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Гилберт Бернс — Майкл Моралес, 18 мая: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Южноамериканская дуэль
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Главным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) между бразильцем Гилбертом Бёрнсом и эквадорцем Майклом Моралесом. Сумеет ли ветеран нанести проспекту первое поражение в карьере?

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Статистика

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Бёрнс

 

Моралес

Бразилия

Страна

Эквадор

38

Возраст

25

30

Бои

17

22 (6 / 9 / 7)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

17 (12 / 1 / 4)

8 (3 / 0 / 5)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

0

8

Место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC

12

178

Рост (см)

183

180,5

Размах рук (см)

200,5

101,5

Размах ног (см)

104

Гилберт Бёрнс

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Обладатель черного пояса третьего дана по джиу-джитсу, чемпион мира 2011 года в этом виде спорта. В 2012-м начал карьеру в профессиональных смешанных единоборствах, продолжительное время бился в легком весе. В 2014 году дебютировал в UFC, с 2019-го выступает исключительно в полусреднем дивизионе. После четырех подряд побед в этой категории в 2021-м получил титульный шанс, но уступил Камару Усману. После этого Бернс одержал три победы при четырех поражениях, в том числе от Хамзата Чимаева. На данный момент проиграл два боя подряд. В последнем поединке в сентябре уступил Шону Брэди единогласным решением.

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Майкл Моралес

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В пятилетнем возрасте начал заниматься дзюдо, затем перешел в борьбу. В профессиональных ММА выступает с 2017 года. Был чемпионом OFC и EMMA в полусреднем весе. В 2021-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграл все пять боев. В последнем поединке в августе нокаутировал Нила Мэгни в первом раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа БёрнсаПобеда МоралесаТМ (3,5)ТБ (3,5)
PARI5,551,162,061,72

Прогноз на бой

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Классическая история, когда яркого проспекта сводят со статусным ветераном. Вряд ли Бёрнса совсем списывают со счетов в UFC, тем более что последние поражения он потерпел от топовой оппозиции, но и иллюзии о его возвращении в титульную гонку явно не терзают руководство и матчмейкеров.

Бразилец по-прежнему демонстрирует агрессивный стиль и универсальность, но всё же сдает позиции, замедляется с возрастом и хуже держит удар. Последний пункт особенно актуален, ведь Бёрнса свели с Моралесом, который крайне опасен в стойке. В том числе за счет своих габаритов и огромного для дивизиона размаха рук (преимущество по этому параметру над бразильцем — 20 см).

Но и в партере эквадорец тоже хорош. Вообще его главная потенциальная слабость, как это часто бывает с проспектами, — уровень оппозиции. Соперников с мастерством Бёрнса в карьере Моралеса ещё не было, однако и бразилец, повторимся, уже не тот.

Резюмируя, согласимся с тем, что эквадорец — фаворит. Но разгромный разрыв в коэффициентах всё же видится перебором. Моралес остается своеобразной «темной лошадкой», поэтому ставить будем не на исход, а на тотал. Пусть оба спортсмена любят взрываться в поединках, в очном противостоянии наверняка немало времени уйдет на разведку. Да и вряд ли Моралес сразу будет рисковать в бою со столь опытным оппонентом, как и Бёрнс наверняка будет осторожничать, опасаясь четвертого кряду поражения.

Полный кард, где смотреть бой Бёрнс Моралес

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Турнир UFC Fight Night 256 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в субботу, 17 мая, в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 02:00 мск (18 мая), поэтому главный бой Бёрнс Моралес стоит ожидать около 04:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

  • Гилберт Бёрнс (Бразилия) Майкл Моралес (Эквадор). Полусредний вес;
  • Родолфо Беллато (Бразилия) Пол Крейг (Шотландия). Полутяжелый вес;
  • Содик Юссуф (Нигерия) — Майрон Сантос (Бразилия). Легкий вес;
  • Дастин Штольцфус (США) — Нурсултон Рузибоев (Узбекистан). Средний вес;
  • Джулиан Эроса (США) — Мелкизаэл Коста (Бразилия). Полулегкий вес;

Прелимы

  • Габриэль Грин (США) — Матеус Камильо (Бразилия). Легкий вес;
  • Джаред Гордон (США) — Тиаго Мойзес (Бразилия). Легкий вес;
  • Луана Сантос (Бразилия) — Таинара Лисбоа (Бразилия). Женский легчайший вес;
  • Элис Рид (США) — Денизе Гомес (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Хьюн Сунг Пак (Южная Корея) — Карлос Эрнандес (США). Наилегчайший вес;
  • Тиша Пеннингтон (США) — Луана Пиньеро (Бразилия). Женский минимальный вес.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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