Джаред Каннонир — Грегори Родригес, 16 февраля: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Родригес не входит в топ-15, и для него это отличная возможность не только войти в рейтинг, но и взлететь сразу на несколько строчек. Причем букмекеры считают фаворитом именно бразильца. Вероятно, во многом из-за разницы в возрасте и потенциального преимущества в партере.

Впрочем, Родригес предпочитает работать в стойке. Однако наверняка он будет готов подключить борьбу при проблемах на верхнем этаже. А Каннонир все-таки по-прежнему хорош в стойке, пусть и теряет в скорости, выносливости и стойкости.

Предполагаем, что форсировать события и рисковать спортсмены не будут. С высокой вероятностью они будут аккуратно подстраиваться друг под друга и лишь изредка устраивать размены. В таких обстоятельствах есть все шансы на то, что поединок как минимум дойдет до третьего раунда. А там уже факторы опыта и функциональной подготовки выйдут на передний план, поэтому исход можно ждать любой.