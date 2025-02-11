Джаред Каннонир — Грегори Родригес, 16 февраля: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

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Главным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между американцем Джаредом Каннониром и бразильцем Грегори Родригесом. Сумеет ли бывший претендент на пояс из США прервать серию поражений?
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Каннонир
Родригес
США
Страна
Бразилия
40
Возраст
32
25
Бои
21
17 (10 / 2 / 5)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
16 (10 / 3 / 3)
8 (3 / 0 / 5)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
5 (3 / 0 / 2)
7
Место в рейтинге среднего дивизиона UFC
-
180,5
Рост (см)
190,5
197
Размах рук (см)
190,5
105,5
Размах ног (см)
109
Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джису, в профессиональных MMA выступает с 2011 года. Был чемпионом AFC в тяжелом весе, в 2016-м выиграл шоу The Ultimate Fighter в полутяжелой категории и подписал контракт с UFC. С 2018 года выступает в среднем дивизионе, в июле 2022-го бился за чемпионский пояс, но уступил Исраэлю Адесанье. После этого одержал две победы, однако затем потерпел два поражения подряд. В последнем поединке в августе единогласным решением судей проиграл Кайо Борральо.
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Начал заниматься боевыми искусствами в пятилетнем возрасте. Освоил капоэйру, получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2014 года. Становился чемпионом SMASH Global и LFA в среднем весе. С 2021 года бьется в UFC, где выиграл семь боев и уступил в двух. Идет на серии из трех побед. В последнем поединке в июле единогласным решением судей одолел Кристиана Лероя Данкана.
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Родригес не входит в топ-15, и для него это отличная возможность не только войти в рейтинг, но и взлететь сразу на несколько строчек. Причем букмекеры считают фаворитом именно бразильца. Вероятно, во многом из-за разницы в возрасте и потенциального преимущества в партере.
Впрочем, Родригес предпочитает работать в стойке. Однако наверняка он будет готов подключить борьбу при проблемах на верхнем этаже. А Каннонир все-таки по-прежнему хорош в стойке, пусть и теряет в скорости, выносливости и стойкости.
Предполагаем, что форсировать события и рисковать спортсмены не будут. С высокой вероятностью они будут аккуратно подстраиваться друг под друга и лишь изредка устраивать размены. В таких обстоятельствах есть все шансы на то, что поединок как минимум дойдет до третьего раунда. А там уже факторы опыта и функциональной подготовки выйдут на передний план, поэтому исход можно ждать любой.
Турнир UFC Fight Night 251 пройдет на арене «Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует полночь с 15 на 16 февраля по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, поэтому главный бой Каннонир — Родригес стоит ожидать около 05:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.
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