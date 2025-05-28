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28 мая 20:17ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваРейтинговые бои по боксу

Джермалл Чарло — Томас Ламанна, 1 июня: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Скандальный непобежденный американец возвращается на ринг
Александр Бокулёв
Источник: PBC
Источник: PBC

В ночь на воскресенье, 1 июня, по московскому времени в США пройдет боксерский турнир, в рамках которого на ринг вернется Джермалл Чарло. Непобежденный американец побьется со своим соотечественником Томасом Ламанной в лимите второго среднего веса (до 76,2 кг). Исход очевиден?

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Статистика

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Чарло

 

Ламанна

США

Страна

США

35

Возраст

33

33

Бои

45

33 (22)

Победы (нокауты)

39 (18)

0

Поражения (нокауты)

5 (3)

0

Ничьи

1

Неактивен

Место в рейтинге второго среднего дивизиона BoxRec

44

185

Рост (см)

185

187

Размах рук (см)

188

Правша

Стойка

Правша

Джермалл Чарло

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Старший брат-близнец бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом среднем весе Джермелла Чарло. Одержал более 60 побед на любительском уровне и претендовал на поездку на Олимпиаду-2008, но получил травму и перешел на профессиональный ринг. В 2015 году Чарло-старший стал чемпионом мира в первом среднем весе по версии IBF. После трех успешных защит перешел в средний дивизион, где завоевал сначала временный, а затем и полноценный титул. Четырежды защитил пояс, но затем взял паузу в карьере из-за физических и психических проблем. Вернулся на ринг в ноябре 2023 года и победил Хосе Бенавидеса-младшего единогласным решением судей. В прошлом мае был лишен титула WBC в среднем весе.

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Томас Ламанна

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На профессиональном уровне выступает с 2011 года. Владел поясом WBC FECARBOX и был чемпионом штата Нью-Джерси в полусреднем весе. На данный момент идет на серии из девяти побед. В последнем поединке в марте нокаутировал Ноэ Алехандро Лопеса во втором раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ЧарлоПобеда ЛаманныТМ (8,5)ТБ (8,5)
FONBET1,0610,002,201,60

Прогноз на бой

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На бумаге всё предельно очевидно. Чарло — громадный фаворит, который в лучшей форме способен переехать Ламанну без единой проблемы. Однако в том и вопрос — какие сейчас кондиции у непобежденного американца. В последние годы его карьеры и судьба были наполнены лихими виражами, в том числе с нарушениями закона и режима. И после такого трудно с уверенностью предсказывать актуальное состояние Чарло, тем более после очередного простоя — теперь продолжительностью в полтора года.

Впрочем, даже условных 50% от возможностей бывшего чемпиона мира должно хватить для победы над Ламанной. У соперника едва ли найти реальные контраргументы. Разве что довольно богатый опыт выступлений на профессиональном ринге может позволить Ламанне продержаться довольно долго. 

Но всё же рискнем предположить, что у Чарло проснется голод до досрочных побед (последний нокаут — в декабре 2019 года), и он сможет финишировать соперника. Все-таки Ламанну уже серьезно пробивали и нокаутировали, сверхстойким боксером его назвать сложно.

Где смотреть бой Чарло Ламанна

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Основной кард турнира на «Michelob ULTRA Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) начнется в воскресенье, 1 июня, в 03:00 по московскому времени. Бой Чарло — Ламанна стоит ожидать не ранее 05:00 мск.

В России легальная бесплатная прямая трансляция не будет доступна.

Полный кард

  • Калеб Плант (США) — Армандо Ресендис (Мексика). Второй средний вес;
  • Джермалл Чарло (США) — Томас Ламанна (США). Второй средний вес;
  • Йоэнли Эрнандес (Куба) — Кайрон Дэвис (США). Средний вес;
  • Исаак Лучеро (Мексика) — Омар Валенсуэла (Мексика). Первый средний вес;
  • Кармел Мотон (США) — Ренни Виамонте (Куба). Легкий вес;
  • Карл Джаммес Мартин (Филиппины) — Франсиско Педроса (Мексика). Второй легчайший вес;
  • Даниэль Бланкас (США) — Квейм Риттер (США). Второй средний вес;
  • Кристиан Кангелоси (Италия) — Самуэль Фигероа (Пуэрто-Рико). Первый средний вес;
  • Джастин Кардона (США) — Элайджа Уильямс (США). Первый полусредний вес;
  • Джон Истер (США) — Андрес Мартинес (Экваториальная Гвинея). Второй средний вес;
  • Брайан Гонсалес (США) — Осиель Флорес (Мексика). Второй легчайший вес.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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