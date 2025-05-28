Джермалл Чарло — Томас Ламанна, 1 июня: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В ночь на воскресенье, 1 июня, по московскому времени в США пройдет боксерский турнир, в рамках которого на ринг вернется Джермалл Чарло. Непобежденный американец побьется со своим соотечественником Томасом Ламанной в лимите второго среднего веса (до 76,2 кг). Исход очевиден?
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Чарло
Ламанна
США
Страна
США
35
Возраст
33
33
Бои
45
33 (22)
Победы (нокауты)
39 (18)
0
Поражения (нокауты)
5 (3)
0
Ничьи
1
Неактивен
Место в рейтинге второго среднего дивизиона BoxRec
44
185
Рост (см)
185
187
Размах рук (см)
188
Правша
Стойка
Правша
Старший брат-близнец бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом среднем весе Джермелла Чарло. Одержал более 60 побед на любительском уровне и претендовал на поездку на Олимпиаду-2008, но получил травму и перешел на профессиональный ринг. В 2015 году Чарло-старший стал чемпионом мира в первом среднем весе по версии IBF. После трех успешных защит перешел в средний дивизион, где завоевал сначала временный, а затем и полноценный титул. Четырежды защитил пояс, но затем взял паузу в карьере из-за физических и психических проблем. Вернулся на ринг в ноябре 2023 года и победил Хосе Бенавидеса-младшего единогласным решением судей. В прошлом мае был лишен титула WBC в среднем весе.
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На профессиональном уровне выступает с 2011 года. Владел поясом WBC FECARBOX и был чемпионом штата Нью-Джерси в полусреднем весе. На данный момент идет на серии из девяти побед. В последнем поединке в марте нокаутировал Ноэ Алехандро Лопеса во втором раунде.
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На бумаге всё предельно очевидно. Чарло — громадный фаворит, который в лучшей форме способен переехать Ламанну без единой проблемы. Однако в том и вопрос — какие сейчас кондиции у непобежденного американца. В последние годы его карьеры и судьба были наполнены лихими виражами, в том числе с нарушениями закона и режима. И после такого трудно с уверенностью предсказывать актуальное состояние Чарло, тем более после очередного простоя — теперь продолжительностью в полтора года.
Впрочем, даже условных 50% от возможностей бывшего чемпиона мира должно хватить для победы над Ламанной. У соперника едва ли найти реальные контраргументы. Разве что довольно богатый опыт выступлений на профессиональном ринге может позволить Ламанне продержаться довольно долго.
Но всё же рискнем предположить, что у Чарло проснется голод до досрочных побед (последний нокаут — в декабре 2019 года), и он сможет финишировать соперника. Все-таки Ламанну уже серьезно пробивали и нокаутировали, сверхстойким боксером его назвать сложно.
Основной кард турнира на «Michelob ULTRA Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) начнется в воскресенье, 1 июня, в 03:00 по московскому времени. Бой Чарло — Ламанна стоит ожидать не ранее 05:00 мск.
В России легальная бесплатная прямая трансляция не будет доступна.
Полный кард
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