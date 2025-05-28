Джермалл Чарло — Томас Ламанна, 1 июня: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

На бумаге всё предельно очевидно. Чарло — громадный фаворит, который в лучшей форме способен переехать Ламанну без единой проблемы. Однако в том и вопрос — какие сейчас кондиции у непобежденного американца. В последние годы его карьеры и судьба были наполнены лихими виражами, в том числе с нарушениями закона и режима. И после такого трудно с уверенностью предсказывать актуальное состояние Чарло, тем более после очередного простоя — теперь продолжительностью в полтора года.

Впрочем, даже условных 50% от возможностей бывшего чемпиона мира должно хватить для победы над Ламанной. У соперника едва ли найти реальные контраргументы. Разве что довольно богатый опыт выступлений на профессиональном ринге может позволить Ламанне продержаться довольно долго.

Но всё же рискнем предположить, что у Чарло проснется голод до досрочных побед (последний нокаут — в декабре 2019 года), и он сможет финишировать соперника. Все-таки Ламанну уже серьезно пробивали и нокаутировали, сверхстойким боксером его назвать сложно.