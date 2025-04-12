Алехандро Давидович-Фокина — Карлос Алькарас, 12 апреля: прогноз на полуфинал турнира в Монте-Карло

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Россиянин Даниил Медведев оспорит путевку в четвертьфинал грунтового турнира ATP 1000 в Монте-Карло с австралийцем Алексом де Минауром. Кто окажется сильнее?
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Дата / Время: 12.04.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Monte Carlo Country Club», Корт Ренье Третьего (Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline и BetBoom
Алехандро Давидович-Фокина (25 лет, 42-я ракетка мира)
Карлос Алькарас (21 год, 3-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Не брал титулов на уровне ATP в одиночном разряде и не поднимался выше 21-го места в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне доходил до финалов в Делрей-Бич и Акапулько, на Australian Open вылетел в четвертом круге. Всего в 2025 году одержал 18 побед при восьми поражениях. В Монте-Карло лучший результат показал в 2022-м, когда дошел до финала. В прошлом сезоне вылетел в первом круге.
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Бывшая первая ракетка мира. Серебряный призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Победитель 13 турниров ATP, в том числе семи грунтовых. Также выиграл четыре мэйджора: два Уимблдона, по одному US Open и «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне взял трофей в Роттердаме, дошел до полуфинала в Индиан-Уэллсе, четвертьфинала Australian Open. Всего в 2025 году одержал 18 побед при четырех поражениях. В Монте-Карло ранее выступал только в 2022-м, когда вылетел во втором круге.
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Соперники провели один официальный очный матч. На грунте в Барселоне-2023 Алькарас одержал победу со счетом 7:6 (7:5), 6:4.
Букмекеры считают третью ракетку мира явным фаворитом предстоящего матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,24 на победу Алькараса и 4,40 на успех Давидовича-Фокины.
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Единственный официальный очный матч спортсменов продлился 23 гейма. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,97 на ТБ (20,5) и 1,92 на ТМ (20,5).
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Давидович-Фокина прекрасен. Когда он в такой форме играет на любимом грунте, то способен на очень многое, что и доказал в Монте-Карло. И к счастью для номинального аутсайдера, Алькарас на турнире как раз испытывал проблемы по ходу матча с профильным грунтовиком Серундоло. Да и Фису бывший лидер мирового рейтинга отдал сет. То есть с Алькарасом сейчас можно бороться, и Давидович-Фокина всячески намекает на то, что он к этой борьбе готов.
Если Алехандро снизит количество невынужденных ошибок, но сохранит агрессивный стиль, то с высокой вероятностью как минимум сможет забрать сет. Его единственный очный матч с Алькарасом два года назад как раз прошел на грунте и затянулся на 23 гейма. Заиграем тотал и сейчас.
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