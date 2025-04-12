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11 апреля 15:05ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Алехандро Давидович-Фокина — Карлос Алькарас, 12 апреля: прогноз на полуфинал турнира в Монте-Карло

Дуэль испанцев на грунте — что может быть лучше?
Александр Бокулёв

Россиянин Даниил Медведев оспорит путевку в четвертьфинал грунтового турнира ATP 1000 в Монте-Карло с австралийцем Алексом де Минауром. Кто окажется сильнее?

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Дата / Время: 12.04.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Monte Carlo Country Club», Корт Ренье Третьего (Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline и BetBoom

Турнирная сетка

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Алехандро Давидович-Фокина (25 лет, 42-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Бен Шелтон (США, 11) — 6:7 (2:7), 6:2, 6:1
  • 2-й круг: Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 7:6 (7:2), 6:2
  • 3-й круг: Джек Дрэйпер (Великобритания, 5) — 6:3, 6:7 (6:8), 6:4
  • 1/4 финала: Алексей Попырин (Австралия) — 6:3, 6:2

Карлос Алькарас (21 год, 3-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Франсиско Серундоло (Аргентина) — 3:6, 6:0, 6:1
  • 3-й круг: Даниэль Альтмайер (Германия) — 6:3, 6:1
  • 1/4 финала: Артюр Фис (Франция, 12) — 4:6, 7:5, 6:3

Алехандро Давидович-Фокина

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Не брал титулов на уровне ATP в одиночном разряде и не поднимался выше 21-го места в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне доходил до финалов в Делрей-Бич и Акапулько, на Australian Open вылетел в четвертом круге. Всего в 2025 году одержал 18 побед при восьми поражениях. В Монте-Карло лучший результат показал в 2022-м, когда дошел до финала. В прошлом сезоне вылетел в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Карлос Алькарас

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Бывшая первая ракетка мира. Серебряный призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Победитель 13 турниров ATP, в том числе семи грунтовых. Также выиграл четыре мэйджора: два Уимблдона, по одному US Open и «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне взял трофей в Роттердаме, дошел до полуфинала в Индиан-Уэллсе, четвертьфинала Australian Open. Всего в 2025 году одержал 18 побед при четырех поражениях. В Монте-Карло ранее выступал только в 2022-м, когда вылетел во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники провели один официальный очный матч. На грунте в Барселоне-2023 Алькарас одержал победу со счетом 7:6 (7:5), 6:4.

Ставки на исход

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Букмекеры считают третью ракетку мира явным фаворитом предстоящего матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,24 на победу Алькараса и 4,40 на успех Давидовича-Фокины.

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Ставки на тоталы

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Единственный официальный очный матч спортсменов продлился 23 гейма. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,97 на ТБ (20,5) и 1,92 на ТМ (20,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа Давидовича-ФокиныПобеда АлькарасаТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE4,401,241,991,82

Прогноз и ставка

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Давидович-Фокина прекрасен. Когда он в такой форме играет на любимом грунте, то способен на очень многое, что и доказал в Монте-Карло. И к счастью для номинального аутсайдера, Алькарас на турнире как раз испытывал проблемы по ходу матча с профильным грунтовиком Серундоло. Да и Фису бывший лидер мирового рейтинга отдал сет. То есть с Алькарасом сейчас можно бороться, и Давидович-Фокина всячески намекает на то, что он к этой борьбе готов.

Если Алехандро снизит количество невынужденных ошибок, но сохранит агрессивный стиль, то с высокой вероятностью как минимум сможет забрать сет. Его единственный очный матч с Алькарасом два года назад как раз прошел на грунте и затянулся на 23 гейма. Заиграем тотал и сейчас.

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