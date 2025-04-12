Алехандро Давидович-Фокина — Карлос Алькарас, 12 апреля: прогноз на полуфинал турнира в Монте-Карло

Давидович-Фокина прекрасен. Когда он в такой форме играет на любимом грунте, то способен на очень многое, что и доказал в Монте-Карло. И к счастью для номинального аутсайдера, Алькарас на турнире как раз испытывал проблемы по ходу матча с профильным грунтовиком Серундоло. Да и Фису бывший лидер мирового рейтинга отдал сет. То есть с Алькарасом сейчас можно бороться, и Давидович-Фокина всячески намекает на то, что он к этой борьбе готов.

Если Алехандро снизит количество невынужденных ошибок, но сохранит агрессивный стиль, то с высокой вероятностью как минимум сможет забрать сет. Его единственный очный матч с Алькарасом два года назад как раз прошел на грунте и затянулся на 23 гейма. Заиграем тотал и сейчас.