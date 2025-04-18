Алехандро Давидович-Фокина — Андрей Рублев, 17 апреля: прогноз на матч турнира в Барселоне

На бумаге очень тяжелый вызов для Рублёва. Давидович-Фокина периодически показывает топ-уровень на грунте, и сейчас в целом такой период. Испанец здорово выступил в Монте-Карло и заработал существенное повышение в рейтинге, а на старте в Барселоне размялся на ветеране Вавринке и отдал тому лишь пять геймов. Да, и Рублёв в первом круге проиграл только четыре гейма, однако в нынешнем сезоне россиянин слишком нестабилен, чтобы делать уверенные выводы о его кондициях.

Зато точно можно говорить о регулярно конкурентных противостояниях между этими спортсменами. Давидович-Фокина ни разу не обыграл Рублёва (и потенциально это своеобразный психологический блок), но все их матчи продлились минимум 22 гейма. И сейчас испанцу явно по силам вновь доставить проблем россиянину.

Ждем, что борьба будет уже в первом сете. Ставим на то, что этот отрезок продлится не меньше десяти геймов. К слову, такое пари выиграло во всех матчах между Давидовичем-Фокиной и Рублёвым на грунте.