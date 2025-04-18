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16 апреля 14:50ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Алехандро Давидович-Фокина — Андрей Рублев, 17 апреля: прогноз на матч турнира в Барселоне

Тяжелый вызов для первой ракетки России
Александр Бокулёв

Во втором круге грунтового турнира WTA 500 в испанской Барселона Андрею Рублёву предстоит встретиться с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной. Сумеет ли первая ракетка России справиться с непростым соперником?

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Дата / Время: 17.04.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Real Club de Tenis», Pista Rafa Nadal (Барселона, Испания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline и BetBoom

Турнирная сетка

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Алехандро Давидович-Фокина (25 лет, 30-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Стэн Вавринка (Швейцария) — 6:1, 6:4

Андрей Рублёв (27 лет, 8-я ракетка мира, 4-й номер посева)

  • 1-й круг: Йеспер де Йонг (Нидерланды) — 6:1, 6:3

Победитель этого матча встретится в четвертьфинале с сильнейшим из пары Хауме Мунар (Испания) — Карен Хачанов (Россия)

Алехандро Давидович-Фокина

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Не брал титулов на уровне ATP в одиночном разряде и не поднимался выше 21-го места в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне доходил до финалов в Делрей-Бич и Акапулько, до полуфинала в Монте-Карло, на Australian Open вылетел в четвертом круге. Всего в 2025 году одержал 19 побед при девяти поражениях. В Барселоне лучший результат показал в 2023-м, когда дошел до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетел в третьем круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Андрей Рублёв

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Олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте. За карьеру взял 17 титулов ATP, в том числе шесть — на грунте. В нынешнем сезоне победил на хардовых соревнованиях в Дохе, дошел до полуфинала в Монпелье, на Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал 11 побед при восьми поражениях. В Барселоне лучший результат показал в 2021-м, когда дошел до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетел во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники ранее провели пять официальных очных матчей — три на грунте и два на харде. Рублёв выиграл во всех встречах.

Ставки на исход

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Букмекеры ожидают конкурентный матч, но считают россиянина фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,83 на его победу и 1,99 на успех испанца.

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Ставки на тоталы

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Все очные матчи спортсменов продлились минимум 22 гейма. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,85 на ТБ (22,5) и 1,96 на ТМ (22,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа Давидовича-ФокиныПобеда РублёваТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE1,991,831,851,96

Прогноз и ставка

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На бумаге очень тяжелый вызов для Рублёва. Давидович-Фокина периодически показывает топ-уровень на грунте, и сейчас в целом такой период. Испанец здорово выступил в Монте-Карло и заработал существенное повышение в рейтинге, а на старте в Барселоне размялся на ветеране Вавринке и отдал тому лишь пять геймов. Да, и Рублёв в первом круге проиграл только четыре гейма, однако в нынешнем сезоне россиянин слишком нестабилен, чтобы делать уверенные выводы о его кондициях.

Зато точно можно говорить о регулярно конкурентных противостояниях между этими спортсменами. Давидович-Фокина ни разу не обыграл Рублёва (и потенциально это своеобразный психологический блок), но все их матчи продлились минимум 22 гейма. И сейчас испанцу явно по силам вновь доставить проблем россиянину.

Ждем, что борьба будет уже в первом сете. Ставим на то, что этот отрезок продлится не меньше десяти геймов. К слову, такое пари выиграло во всех матчах между Давидовичем-Фокиной и Рублёвым на грунте.

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