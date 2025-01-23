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23 января 8:16ГлавнаяПрогнозыТеннисAustralian Open

Новак Джокович — Александр Зверев, 24 января: прогноз на полуфинал Australian Open

Легендарный серб побьется за место в финале
Руслан Ипполитов

В пятницу, 24 января, в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису встретятся серб Новак Джокович и подданный Германии Александр Зверев. Два именитых теннисиста поспорят за путевку в финал Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют с победителем пары Синнер - Шелтон.  

Игрок 1

Время начала

Игрок 2

Новак Джокович (Сербия)

24.01.2025, Пт

06:30 МСК

Александр Зверев (Германия)

П1 - 1.63

 

П2 - 2.41

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Дата / Время: 24.01.2025, не ранее 06:30 по московскому времени

Арена: «Мельбурн-Парк», Арена Рода Лейвера (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Новак Джокович (37 лет, 7-я ракетка мира, 7-й номер посева)

  • 1-й круг: Нинеш Басаваредди (США) — 4:6, 6:3, 6:4, 6:2
  • 2-й круг: Жайме Фария (Португалия) — 6:1, 6:7, 6:3, 6:2
  • 3-й круг: Томаш Махач (Чехия) — 6:1, 6:4, 6:4
  • 4-й круг: Иржи Легечка (Чехия) - 6:3, 6:4, 7:6
  • 1/4 финала: Карлос Алькарас (Испания) - 4:6, 6:4, 6:3, 6:4

Александр Зверев (27 лет, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: Люка Пуй (Франция) — 6:4, 6:4, 6:4
  • 2-й круг: Педро Мартинес-Портеро (Испания) — 6:1, 6:4, 6:1
  • 3-й круг: Джейкоб Фирнли (Великобритания) — 6:3, 6:4, 6:4
  • 4-й круг: Уго Умбер (Франция) - 6:1, 2:6, 6:3, 6:2
  • 1/4 финала: Томми Пол (США) - 7:6, 7:6, 2:6, 6:1

Победитель этого матча сыграет в финале с сильнейшим из пары Янник Синнер - Бен Шелтон. 

Новак Джокович

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Победа на Открытом чемпионате Австралии может стать сотой для легендарного серба на турнирах. Действующий олимпийский чемпион является рекордсменом АО по количеству побед, и не отдаст путевку финал без боя. Самый возрастной участник Australian Open наверняка местает в Мельбурне одержат юбилейную победу и сделает для этого все от него зависящее.  

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Александр Зверев

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Второй номер посева на Australian Open давно не побеждал на больших турнирах, но исправно набирает очки в зачет ATP. На его счету победы в 23-х турнирах и в предстоящей встрече именно немца аналитики называют фаворитом на выход в финал. Но ближайший соперник уже успел посрамить экспертов, обыграв Алькараса.  

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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У Новака Джоковича впечатляющий перевес в личных встречах с Александром Зверевым. В последний раз противники встречались в 2023-м году в полуфинале турнира в Цинцинати, и тогда победителем вышел серб. Тот успех в двух сетах стал серьезным испытанием для опытного серба (7:6, 7:5). 

Ставки на исход

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Букмекеры считают Джоковича фаворитом матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,63 на его победу и 2,41 на успех Зверева.

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Ставки на тоталы

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Компания WINLINE дает коэффициенты 1,76 на ТБ (39,5) и 2,17 на ТМ (39,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа ДжоковичПобеда ЗвереваТБ (38,5)ТМ (40,5)
WINLINE1,632,411,652,03

Прогноз и ставка

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3.5 часа понадобилось Новаку Джоковичу для победы в четвертьфинале над Карлосом Алькарасом. Тренер испанца - Симоне Ваньоцци - сказал после встречи, что его подопечному не хватило опыта. Теперь Джоковичу предстоит столкнуться с проблемой отсутствия свежести, уж больно изматывающим получился для него четвертьфинал.

Зверев тоже потратил силы в первых двух четвертьфинальных сетах с Томи Полом, но в итоге ожержал довольно убедительну победу над американцем, отдав в двух заключительных сетах лишь три гейма. Психологическое и физическое преимущество на стороне немца, но мы делаем выбор в пользу Джоковича. Юбилей должен состояться в Мельбурне.

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