Новак Джокович — Александр Зверев, 24 января: прогноз на полуфинал Australian Open

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В пятницу, 24 января, в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису встретятся серб Новак Джокович и подданный Германии Александр Зверев. Два именитых теннисиста поспорят за путевку в финал Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют с победителем пары Синнер - Шелтон.
|Игрок 1
Время начала
Игрок 2
|Новак Джокович (Сербия)
24.01.2025, Пт
06:30 МСК
Александр Зверев (Германия)
|П1 - 1.63
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Дата / Время: 24.01.2025, не ранее 06:30 по московскому времени
Арена: «Мельбурн-Парк», Арена Рода Лейвера (Мельбурн, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Новак Джокович (37 лет, 7-я ракетка мира, 7-й номер посева)
Александр Зверев (27 лет, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победитель этого матча сыграет в финале с сильнейшим из пары Янник Синнер - Бен Шелтон.
Победа на Открытом чемпионате Австралии может стать сотой для легендарного серба на турнирах. Действующий олимпийский чемпион является рекордсменом АО по количеству побед, и не отдаст путевку финал без боя. Самый возрастной участник Australian Open наверняка местает в Мельбурне одержат юбилейную победу и сделает для этого все от него зависящее.
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Второй номер посева на Australian Open давно не побеждал на больших турнирах, но исправно набирает очки в зачет ATP. На его счету победы в 23-х турнирах и в предстоящей встрече именно немца аналитики называют фаворитом на выход в финал. Но ближайший соперник уже успел посрамить экспертов, обыграв Алькараса.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
У Новака Джоковича впечатляющий перевес в личных встречах с Александром Зверевым. В последний раз противники встречались в 2023-м году в полуфинале турнира в Цинцинати, и тогда победителем вышел серб. Тот успех в двух сетах стал серьезным испытанием для опытного серба (7:6, 7:5).
Букмекеры считают Джоковича фаворитом матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,63 на его победу и 2,41 на успех Зверева.
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Компания WINLINE дает коэффициенты 1,76 на ТБ (39,5) и 2,17 на ТМ (39,5).
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3.5 часа понадобилось Новаку Джоковичу для победы в четвертьфинале над Карлосом Алькарасом. Тренер испанца - Симоне Ваньоцци - сказал после встречи, что его подопечному не хватило опыта. Теперь Джоковичу предстоит столкнуться с проблемой отсутствия свежести, уж больно изматывающим получился для него четвертьфинал.
Зверев тоже потратил силы в первых двух четвертьфинальных сетах с Томи Полом, но в итоге ожержал довольно убедительну победу над американцем, отдав в двух заключительных сетах лишь три гейма. Психологическое и физическое преимущество на стороне немца, но мы делаем выбор в пользу Джоковича. Юбилей должен состояться в Мельбурне.
Партнерский проект