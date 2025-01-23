Новак Джокович — Александр Зверев, 24 января: прогноз на полуфинал Australian Open

В пятницу, 24 января, в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису встретятся серб Новак Джокович и подданный Германии Александр Зверев. Два именитых теннисиста поспорят за путевку в финал Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют с победителем пары Синнер - Шелтон.

Игрок 1 Время начала Игрок 2 Новак Джокович (Сербия) 24.01.2025, Пт 06:30 МСК Александр Зверев (Германия) П1 - 1.63 П2 - 2.41

Дата / Время: 24.01.2025, не ранее 06:30 по московскому времени

Арена: «Мельбурн-Парк», Арена Рода Лейвера (Мельбурн, Австралия)