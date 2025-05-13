Джек Дрэйпер — Карлос Алькарас, 14 мая: прогноз на четвертьфинал турнира в Риме

Дрэйпер продолжает зажигать по ходу прорывного сезона. Прямо сейчас он выглядит вполне солидным конкурентом для Алькараса на грунте. Да, испанец явно жаждет реванша за поражение на домашнем турнире в Барселоне, но британец стал гораздо устойчивее психологически.

Что касается нынешних кондиций, то оба спортсмена в последних матчах проиграли по сету. В очной встрече наверняка они будут давать друг другу меньше шансов, и мы с высокой вероятностью увидим борьбу в каждом сете.

Попробуем заиграть индивидуальный тотал Алькараса. Вряд ли Дрэйпер пока готов зачехлить испанца в двух сетах, поэтому верим в то, что третья ракетка мира заберет минимум одну партию. Но даже если Алькарас справится в двух сетах, то с высокой вероятностью хотя бы в одном зайдет на седьмой гейм.