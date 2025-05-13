Джек Дрэйпер — Карлос Алькарас, 14 мая: прогноз на четвертьфинал турнира в Риме

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В четвертьфинале грунтового турнира ATP 1000 в Риме встретятся британец Джек Дрэйпер и испанец Карлос Алькарас. Кто окажется сильнее и заберет титул? Анализируем линию букмекеров и ищем высокие коэффициенты.
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Дата / Время: 14.05.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Foro Italico», Корт Campo Centrale (Рим, Италия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline и BetBoom
Джек Дрэйпер (23 года, 5-я ракетка мира, 5-й номер посева)
Карлос Алькарас (21 год, 3-я ракетка мира, 3-й номер посева)
В прошлом году взял первые два титула на уровне ATP, один из них — на харде. В нынешнем сезоне на этом же покрытии стал чемпионом в Индиан-Уэллсе, дошел до финала в Дохе (хард) и Монте-Карло (грунт), на Australian Open вылетел в четвертом круге. Всего в 2025 году одержал 22 победы при пяти поражениях. Ранее на турнире в Риме выступал только в 2024-м, когда вылетел во втором круге.
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Бывшая первая ракетка мира. Серебряный призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Победитель 14 турниров ATP, в том числе восьми грунтовых. Также выиграл четыре мэйджора: два Уимблдона, по одному US Open и «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне взял трофеи в Роттердаме (хард) и Монте-Карло (грунт), дошел до финала в Барселона, полуфинала в Индиан-Уэллсе, четвертьфинала Australian Open. Всего в 2025 году одержал 27 побед при пяти поражениях. Ранее на турнире в Риме выступал только в 2023-м, когда вылетел в третьем круге.
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Соперники провели пять официальных очных матчей. На харде Алькарас одержал три победы, Дрэйпер — одну. Также британец выиграл единственную встречу на траве.
Букмекеры считают испанца явным фаворитом предстоящего матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,39 на его победу и 3,00 на успех британца.
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Последний очный матч спортсменов продлился 23 гейма. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,97 на ТБ (22,5) и 1,84 на ТМ (22,5).
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Дрэйпер продолжает зажигать по ходу прорывного сезона. Прямо сейчас он выглядит вполне солидным конкурентом для Алькараса на грунте. Да, испанец явно жаждет реванша за поражение на домашнем турнире в Барселоне, но британец стал гораздо устойчивее психологически.
Что касается нынешних кондиций, то оба спортсмена в последних матчах проиграли по сету. В очной встрече наверняка они будут давать друг другу меньше шансов, и мы с высокой вероятностью увидим борьбу в каждом сете.
Попробуем заиграть индивидуальный тотал Алькараса. Вряд ли Дрэйпер пока готов зачехлить испанца в двух сетах, поэтому верим в то, что третья ракетка мира заберет минимум одну партию. Но даже если Алькарас справится в двух сетах, то с высокой вероятностью хотя бы в одном зайдет на седьмой гейм.
Партнерский проект