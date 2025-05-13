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13 мая 16:21ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Джек Дрэйпер — Карлос Алькарас, 14 мая: прогноз на четвертьфинал турнира в Риме

Пятая и третья ракетки мира
Александр Бокулёв

В четвертьфинале грунтового турнира ATP 1000 в Риме встретятся британец Джек Дрэйпер и испанец Карлос Алькарас. Кто окажется сильнее и заберет титул? Анализируем линию букмекеров и ищем высокие коэффициенты.

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Дата / Время: 14.05.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Foro Italico», Корт Campo Centrale (Рим, Италия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline и BetBoom

Турнирная сетка

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Джек Дрэйпер (23 года, 5-я ракетка мира, 5-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Лучано Дардери (Италия) — 6:1, 6:4
  • 3-й круг: Вит Коприва (Чехия) — 6:4, 6:3
  • 4-й круг: Корентен Муте (Франция) — 1:6, 6:4, 6:3

Карлос Алькарас (21 год, 3-я ракетка мира, 3-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Душан Лайович (Сербия) — 6:3, 6:3
  • 3-й круг: Ласло Джере (Сербия) — 7:6 (7:2), 6:2
  • 4-й круг: Карен Хачанов (Россия, 23) — 6:3, 3:6, 7:5

Джек Дрэйпер

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В прошлом году взял первые два титула на уровне ATP, один из них — на харде. В нынешнем сезоне на этом же покрытии стал чемпионом в Индиан-Уэллсе, дошел до финала в Дохе (хард) и Монте-Карло (грунт), на Australian Open вылетел в четвертом круге. Всего в 2025 году одержал 22 победы при пяти поражениях. Ранее на турнире в Риме выступал только в 2024-м, когда вылетел во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Карлос Алькарас

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Бывшая первая ракетка мира. Серебряный призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Победитель 14 турниров ATP, в том числе восьми грунтовых. Также выиграл четыре мэйджора: два Уимблдона, по одному US Open и «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне взял трофеи в Роттердаме (хард) и Монте-Карло (грунт), дошел до финала в Барселона, полуфинала в Индиан-Уэллсе, четвертьфинала Australian Open. Всего в 2025 году одержал 27 побед при пяти поражениях. Ранее на турнире в Риме выступал только в 2023-м, когда вылетел в третьем круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники провели пять официальных очных матчей. На харде Алькарас одержал три победы, Дрэйпер — одну. Также британец выиграл единственную встречу на траве.

Ставки на исход

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Букмекеры считают испанца явным фаворитом предстоящего матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,39 на его победу и 3,00 на успех британца.

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Ставки на тоталы

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Последний очный матч спортсменов продлился 23 гейма. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,97 на ТБ (22,5) и 1,84 на ТМ (22,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа ДрэйпераПобеда АлькарасаТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE3,001,391,971,84

Прогноз и ставка

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Дрэйпер продолжает зажигать по ходу прорывного сезона. Прямо сейчас он выглядит вполне солидным конкурентом для Алькараса на грунте. Да, испанец явно жаждет реванша за поражение на домашнем турнире в Барселоне, но британец стал гораздо устойчивее психологически.

Что касается нынешних кондиций, то оба спортсмена в последних матчах проиграли по сету. В очной встрече наверняка они будут давать друг другу меньше шансов, и мы с высокой вероятностью увидим борьбу в каждом сете. 

Попробуем заиграть индивидуальный тотал Алькараса. Вряд ли Дрэйпер пока готов зачехлить испанца в двух сетах, поэтому верим в то, что третья ракетка мира заберет минимум одну партию. Но даже если Алькарас справится в двух сетах, то с высокой вероятностью хотя бы в одном зайдет на седьмой гейм.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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