Джек Дрэйпер — Андрей Рублев, 22 февраля: прогноз на финал турнира в Дохе

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В субботу, 22 февраля, на хардовом турнире ATP 500 в Дохе россиянин Андрей Рублёв сыграет в финале с британцем Джеком Дрэйпером. Сумеет ли вторая ракетка страны взять очередной титул?
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Дата / Время: 22.02.2025, не ранее 18:00 по московскому времени
Арена: «Khalifa International Tennis and Squash Complex», Центральный корт (Доха, Катар)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Джек Дрэйпер (23 года, 16-я ракетка мира, 8-й номер посева)
Андрей Рублёв (27 лет, 10-я ракетка мира, 5-й номер посева)
В прошлом году взял первые два титула на уровне ATP, один из них — на харде. В нынешнем сезоне ранее выступил только на Australian Open, где дошел до четвертого круга. Всего в 2025 году одержал семь побед при одном поражении. В турнире в Дохе принимает участие впервые.
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Олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте. За карьеру взял 16 титулов ATP, в том числе 10 — на харде. В нынешнем сезоне дошел до полуфинала в Монпелье, на Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал восемь побед при четырех поражениях. Турнир в Дохе выигрывал в 2020-м, когда у этих соревнований была категория ATP 250.
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Соперники провели три официальных очных матча: два — на харде, один — на грунте. Во всех сильнее был Рублёв.
Букмекеры ожидают конкурентный финал, но считают фаворитом Дрэйпера. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,83 на его победу и 2,07 на успех Рублёва.
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Все очные матчи спортсменов продлились минимум 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 2,02 на ТБ (23,5) и 1,87 на ТМ (23,5).
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Рублёв всё ближе к своим идеальным кондициям. Проблем ещё хватает, что отражается, например, в большом количестве нереализованных матчболов. Но всё же россиянин вернул уверенность в себе, очень мобильно работает на корте и относительно успешно контролирует эмоции.
Всё это надо вывести на максимум в предстоящем финале. Дрэйпер — очень аккуратный теннисист, который умеет работать в ровном темпе и пользоваться ошибками соперников. Вдобавок у британца качественная подача, поэтому вряд ли мы увидим большое количество брейков. К слову, Дрэйпер заметно прогрессирует, поэтому уверенное преимущество Рублёва по личным встречам не должно излишне повышать котировки россиянина — последний из таких матчей был полтора года назад.
Ждем, что предстоящий финал будет упорным, а борьба завяжется уже в первом сете. Полагаем, на этом отрезке нас ждет минимум десять геймов.
Партнерский проект