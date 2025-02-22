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22 февраля 11:31ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Джек Дрэйпер — Андрей Рублев, 22 февраля: прогноз на финал турнира в Дохе

Россиянин в шаге от титула
Александр Бокулёв

В субботу, 22 февраля, на хардовом турнире ATP 500 в Дохе россиянин Андрей Рублёв сыграет в финале с британцем Джеком Дрэйпером. Сумеет ли вторая ракетка страны взять очередной титул?

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Дата / Время: 22.02.2025, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: «Khalifa International Tennis and Squash Complex», Центральный корт (Доха, Катар)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Джек Дрэйпер (23 года, 16-я ракетка мира, 8-й номер посева)

  • 1-й круг: Алексей Попырин (Австралия) — 6:2, 7:6 (7:4)
  • 2-й круг: Кристофер О'Коннелл (Австралия) — 6:2, 6:1
  • 1/4 финала: Маттео Берреттини (Италия) — 4:6, 6:4, 6:3
  • 1/2 финала: Иржи Легечка (Чехия) — 3:6, 7:6 (7:2), 6:3

Андрей Рублёв (27 лет, 10-я ракетка мира, 5-й номер посева)

  • 1-й круг: Александр Бублик (Казахстан) — 6:3, 6:4
  • 2-й круг: Нуну Боржеш (Португалия) — 6:3, 6:4
  • 1/4 финала: Алекс де Минаур (Австралия, 2) — 6:1, 3:6, 7:6 (10:8)
  • 1/2 финала: Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 7:5, 4:6, 7:6 (7:5)

Джек Дрэйпер

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В прошлом году взял первые два титула на уровне ATP, один из них — на харде. В нынешнем сезоне ранее выступил только на Australian Open, где дошел до четвертого круга. Всего в 2025 году одержал семь побед при одном поражении. В турнире в Дохе принимает участие впервые.

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Андрей Рублёв

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Олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте. За карьеру взял 16 титулов ATP, в том числе 10 — на харде. В нынешнем сезоне дошел до полуфинала в Монпелье, на Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал восемь побед при четырех поражениях. Турнир в Дохе выигрывал в 2020-м, когда у этих соревнований была категория ATP 250.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники провели три официальных очных матча: два — на харде, один — на грунте. Во всех сильнее был Рублёв.

Ставки на исход

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Букмекеры ожидают конкурентный финал, но считают фаворитом Дрэйпера. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,83 на его победу и 2,07 на успех Рублёва.

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Ставки на тоталы

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Все очные матчи спортсменов продлились минимум 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 2,02 на ТБ (23,5) и 1,87 на ТМ (23,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа ДрэйпераПобеда РублёваТБ (23,5)ТМ (23,5)
WINLINE1,832,072,021,87

Прогноз и ставка

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Рублёв всё ближе к своим идеальным кондициям. Проблем ещё хватает, что отражается, например, в большом количестве нереализованных матчболов. Но всё же россиянин вернул уверенность в себе, очень мобильно работает на корте и относительно успешно контролирует эмоции.

Всё это надо вывести на максимум в предстоящем финале. Дрэйпер — очень аккуратный теннисист, который умеет работать в ровном темпе и пользоваться ошибками соперников. Вдобавок у британца качественная подача, поэтому вряд ли мы увидим большое количество брейков. К слову, Дрэйпер заметно прогрессирует, поэтому уверенное преимущество Рублёва по личным встречам не должно излишне повышать котировки россиянина — последний из таких матчей был полтора года назад.

Ждем, что предстоящий финал будет упорным, а борьба завяжется уже в первом сете. Полагаем, на этом отрезке нас ждет минимум десять геймов.

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