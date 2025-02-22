Джек Дрэйпер — Андрей Рублев, 22 февраля: прогноз на финал турнира в Дохе

Рублёв всё ближе к своим идеальным кондициям. Проблем ещё хватает, что отражается, например, в большом количестве нереализованных матчболов. Но всё же россиянин вернул уверенность в себе, очень мобильно работает на корте и относительно успешно контролирует эмоции.

Всё это надо вывести на максимум в предстоящем финале. Дрэйпер — очень аккуратный теннисист, который умеет работать в ровном темпе и пользоваться ошибками соперников. Вдобавок у британца качественная подача, поэтому вряд ли мы увидим большое количество брейков. К слову, Дрэйпер заметно прогрессирует, поэтому уверенное преимущество Рублёва по личным встречам не должно излишне повышать котировки россиянина — последний из таких матчей был полтора года назад.

Ждем, что предстоящий финал будет упорным, а борьба завяжется уже в первом сете. Полагаем, на этом отрезке нас ждет минимум десять геймов.