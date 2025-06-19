Томас Мартин Этчеверри — Карен Хачанов, 20 июня: прогноз на четвертьфинал турнира в Галле

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Ожидаемого российского четвертьфинала Хачанов - Рублев в Галле не случится. За путевку в полуфинал Карен поспорит с Томасом Мартином Этчеверри, довольно неожиданно выбившего на предыдущей стадии посеянного на турнире в Галле под четвертым номером Рублева. Хватит ли сил у аргентинца еще на один подвиг на травяных кортах Германии?
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Дата / Время: 20.06.2025, не ранее 17:30 по московскому времени
Арена: «Герри Вебер Штадион» (Галле, Германия)
Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на ресурсах некоторых официальных букмекеров. Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ.
Карен Хачанов (29 лет, 22-я ракетка мира)
Томас Мартин Этчеверри (25 лет, 63-я ракетка мира)
22-я ракетка мира за 12 лет в большом теннисе одержал 7 побед на турнирах АТР в одиночном разряде. Серебряный призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде. В этом году у Хачанова практически равный баланс побед и поражений - 15/14. В текущем сезоне самыми успешными для Карена стали турниры в Барселоне (хард) и Женеве (грунт), где спортсмен добрался до стадий полуфинала и четвертьфинала соответственно. В парном разряде Хачанов вместе с Андреем Рублевым выходил в финал в Гонконге (хард). На «Ролан Гаррос» теннисист сошел с турнирной дистанции на стадии 3-го круга. На Australian Open был достигнут такой же результат.
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К 25-ти годам аргентинец не выиграл ни одного турнира АТР и не поднимался в рейтинге выше 27-й строчки. Но озарения в игре Этчеверри случаются. Нечто подобное с ним произошло на предыдущей стадии в Галле, когда он в крайне напряженном матче сумел заставить зачехлить ракетку Андрея Рублева, поставив крест на надеждах болельщиков о российском четвертьфинале. Баланс побед и поражений Томаса Мартина в текущем сезоне 12 против 17. Он крайне редко проходил на турнирах в 2025 году дальше первого-второго кругов на турнирах. Был четвертьфинал в Сантьяго (хард) и полуфинал в Гамбурге (грунт).
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Аргентинец и россиянин пока провели всего один матч. Случился он во втором круге турнира в Майами (хард). В трех сетах сильнее был Хачанов (6:1, 3:6, 6:3).
Эксперты фаворитом называют россиянина. WINLINE предлагает коэффициент на победу Карена 1,38. Номинал сыгравшей ставки на аргентинца будет рассчитан по кэфу 3.25.
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WINLINE предлагает 2,04 за ТБ 23,5 и 1,84 за ТМ 23,5.
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Сколько сил оставил Этчеверри в матче с Рублевым, покажет лишь предстоящий матч, но потратился в нем аргентинец и физически, и морально очень прилично. Выбив четвертый номер посева, Томас Мартин совершил если не чудо, то маленький спортивный подвиг. Впрочем, его статусный соперник тоже помогал, допустив непростительное количество ошибок. Шансы на повторение успеха во встрече с еще одним россиянином не много, но на кураже андердоги способны на многое.
Выйдя в четвертьфинал, Карен уже установил одно интересное статистическое достижение. Хачанов добрался до этой стадии турнира в Галле уже в пятый раз в карьере, чем до этого могли похвастать всего пять теннисистов, не имеющих германского гражданства. Останавливаться, надо полагать, россиянин на этом не намерен, а в предстоящем поединке именно он будет фаворитом. В предыдущем раунде сыграл наш прогноз на 3 сета в матче Хачанова с Феликсом Оже-Альяссимом, вероятность чего букмекер оценивал коэффициентом 2.24. Попытаемся повторить, ведь Этчеверри явно не прост. Выбор редакции - 3 сета в предстоящем матче. Кэф вновь приятный.