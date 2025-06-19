Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



19 июня 18:14ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Томас Мартин Этчеверри — Карен Хачанов, 20 июня: прогноз на четвертьфинал турнира в Галле

Карен отомстит аргентинцу за Рублева
Руслан Ипполитов

Ожидаемого российского четвертьфинала Хачанов - Рублев в Галле не случится. За путевку в полуфинал Карен поспорит с Томасом Мартином Этчеверри, довольно неожиданно выбившего на предыдущей стадии посеянного на турнире в Галле под четвертым номером Рублева. Хватит ли сил у аргентинца еще на один подвиг на травяных кортах Германии?

ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE

Дата / Время: 20.06.2025, не ранее 17:30 по московскому времени

Арена: «Герри Вебер Штадион» (Галле, Германия)

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на ресурсах некоторых официальных букмекеров. Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ.

Турнирная сетка

Свернуть

Карен Хачанов (29 лет, 22-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Зизу Бергс (Бельгия, 49) — 7:5, 6:3
  • 2-й круг: Феликс Оже-Альяссим (Канада, 30) — 6:3, 1:6, 6:3

Томас Мартин Этчеверри (25 лет, 63-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Педро Мартинес Портеро (Испания, 48) — 6:1, 6:3
  • 2-й круг: Андрей Рублев (Россия, 17) — 6:3, 6:7, 7:6

Карен Хачанов

Свернуть

22-я ракетка мира за 12 лет в большом теннисе одержал 7 побед на турнирах АТР в одиночном разряде. Серебряный призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде. В этом году у Хачанова практически равный баланс побед и поражений - 15/14. В текущем сезоне самыми успешными для Карена стали турниры в Барселоне (хард) и Женеве (грунт), где спортсмен добрался до стадий полуфинала и четвертьфинала соответственно. В парном разряде Хачанов вместе с Андреем Рублевым выходил в финал в Гонконге (хард). На «Ролан Гаррос» теннисист сошел с турнирной дистанции на стадии 3-го круга. На Australian Open был достигнут такой же результат. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Томас Мартин Этчеверри

Свернуть

К 25-ти годам аргентинец не выиграл ни одного турнира АТР и не поднимался в рейтинге выше 27-й строчки. Но озарения в игре Этчеверри случаются. Нечто подобное с ним произошло на предыдущей стадии в Галле, когда он в крайне напряженном матче сумел заставить зачехлить ракетку Андрея Рублева, поставив крест на надеждах болельщиков о российском четвертьфинале. Баланс побед и поражений Томаса Мартина в текущем сезоне 12 против 17. Он крайне редко проходил на турнирах в 2025 году дальше первого-второго кругов на турнирах. Был четвертьфинал в Сантьяго (хард) и полуфинал в Гамбурге (грунт).  

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Аргентинец и россиянин пока провели всего один матч. Случился он во втором круге турнира в Майами (хард). В трех сетах сильнее был Хачанов (6:1, 3:6, 6:3). 

Ставки на исход

Свернуть

Эксперты фаворитом называют россиянина. WINLINE предлагает коэффициент на победу Карена 1,38. Номинал сыгравшей ставки на аргентинца будет рассчитан по кэфу 3.25.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE

Ставки на тоталы

Свернуть

WINLINE предлагает 2,04 за ТБ 23,5 и 1,84 за ТМ 23,5.

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Коэффициенты букмекеров

Свернуть
 Победа ЭтчеверриПобеда ХачановаТБ (23,5)ТМ (23,5)
WINLINE3.251.382.041.84

Прогноз и ставка

Свернуть

Сколько сил оставил Этчеверри в матче с Рублевым, покажет лишь предстоящий матч, но потратился в нем аргентинец и физически, и морально очень прилично. Выбив четвертый номер посева, Томас Мартин совершил если не чудо, то маленький спортивный подвиг. Впрочем, его статусный соперник тоже помогал, допустив непростительное количество ошибок. Шансы на повторение успеха во встрече с еще одним россиянином не много, но на кураже андердоги способны на многое.

Выйдя в четвертьфинал, Карен уже установил одно интересное статистическое достижение. Хачанов добрался до этой стадии турнира в Галле уже в пятый раз в карьере, чем до этого могли похвастать всего пять теннисистов, не имеющих германского гражданства. Останавливаться, надо полагать, россиянин на этом не намерен, а в предстоящем поединке именно он будет фаворитом. В предыдущем раунде сыграл наш прогноз на 3 сета в матче Хачанова с Феликсом Оже-Альяссимом, вероятность чего букмекер оценивал коэффициентом 2.24. Попытаемся повторить, ведь Этчеверри явно не прост. Выбор редакции - 3 сета в предстоящем матче. Кэф вновь приятный.      

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Море фрибетов от БК Winline: бонусы до 500 000 рублей за депозит и приглашенных друзейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 500 000 ₽
Море фрибетов от БК Winline: бонусы до 500 000 рублей за депозит и приглашенных друзей
Получить бонусПодробнее
bonus timer16 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer225 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer559 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer194 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer194 дней 23 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer180 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer194 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer194 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betboom_freebet_cd0924ba51.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer194 дней 23 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer559 дней 23 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть всё