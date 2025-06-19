Томас Мартин Этчеверри — Карен Хачанов, 20 июня: прогноз на четвертьфинал турнира в Галле

Ожидаемого российского четвертьфинала Хачанов - Рублев в Галле не случится. За путевку в полуфинал Карен поспорит с Томасом Мартином Этчеверри, довольно неожиданно выбившего на предыдущей стадии посеянного на турнире в Галле под четвертым номером Рублева. Хватит ли сил у аргентинца еще на один подвиг на травяных кортах Германии?

Дата / Время: 20.06.2025, не ранее 17:30 по московскому времени

Арена: «Герри Вебер Штадион» (Галле, Германия)

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