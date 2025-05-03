Райан Гарсия — Роландо Ромеро, 3 мая: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В ночь на субботу, 3 мая, по московскому времени в США пройдет крупный боксерский турнир, который возглавит поединок между американцами Райаном Гарсией и Роландо Ромеро в полусреднем весе (до 66,7 кг). Кто окажется сильнее?
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Гарсия
Ромеро
США
Страна
США
26
Возраст
29
26
Бои
18
24 (20)
Победы (нокауты)
16 (13)
1 (1)
Поражения (нокауты)
2 (2)
1
Без результата
0
Неактивен
Место в рейтинге BoxRec
43 (первый полусредний вес)
174
Рост (см)
173
178
Размах рук (см)
173
Правша
Стойка
Правша
Начал заниматься боксом в семь лет, впоследствии стал многократным чемпионом США среди любителей. На профессиональном ринге дебютировал в 2016 году в 17-летнем возрасте. В 2019-м Гарсия завоевал пояс WBC Silver в легком весе, вскоре выиграл временный титул WBC в той же категории. Несколько следующих боев американца сорвались, затем два поединка он провел в первом полусреднем дивизионе. В 2023-м в промежуточном весе потерпел первое поражение в карьере — нокаутом от Джервонты Дэвиса. Закрыл его победой над Оскаром Дуарте. Последний поединок провел в прошлом апреле, провалил взвешивание и не претендовал на титул WBC в первом полусреднем весе. Победил Девина Хэйни по очкам, но затем сдал положительный допинг-тест и получил годичную дисквалификацию, поэтому бой признали несостоявшимся.
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На профессиональном ринге выступает с 2016 года. В 2020-м стал временным чемпионом WBA в легком весе. В 2022-м бился за полноценный титул, но уступил Джервонте Дэвису и потерпел первое поражение в карьере. Затем стал чемпионом WBA в первом полусреднем весе, но потерял пояс в первой же защите. В последнем поединке в сентябре победил Мануэля Джеймса единогласным решением судей.
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Стилистически это противостояние двух контровиков. При этом у Гарсии есть потенциальное преимущество в скорости и технике. Да и в целом он, скажем так, более одаренный боксер, чем Ромеро. Но ментальные особенности Райана, его регулярные специфические выходки не позволяют в полной мере быть уверенными в том, что он покажет свой максимум.
Букмекеры будто по инерции очень верят в Гарсию, хотя разница в котировках кажется чересчур разгромной. Ромеро — вполне качественный и опытный боксер, который может доставить сопернику немало проблем, особенно во второй половине боя, если до неё дойдет.
При этом букмекеры уверены и в досрочном завершении поединка — причём довольно быстром. Мы же рискнем предположить, что боксеры преодолеют экватор, а уже во второй половине боя с высокой вероятностью кто-то из них оформит нокаут (и совсем не факт, что это будет Гарсия).
Боксерский вечер пройдет на арене «Times Square» в Нью-Йорке (США). Главный бой Гарсия — Ромеро стоит ожидать не ранее 05:00 мск в субботу, 3 мая.
Легальной прямой трансляции в России не предусмотрено.
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