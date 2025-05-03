Райан Гарсия — Роландо Ромеро, 3 мая: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Стилистически это противостояние двух контровиков. При этом у Гарсии есть потенциальное преимущество в скорости и технике. Да и в целом он, скажем так, более одаренный боксер, чем Ромеро. Но ментальные особенности Райана, его регулярные специфические выходки не позволяют в полной мере быть уверенными в том, что он покажет свой максимум.

Букмекеры будто по инерции очень верят в Гарсию, хотя разница в котировках кажется чересчур разгромной. Ромеро — вполне качественный и опытный боксер, который может доставить сопернику немало проблем, особенно во второй половине боя, если до неё дойдет.

При этом букмекеры уверены и в досрочном завершении поединка — причём довольно быстром. Мы же рискнем предположить, что боксеры преодолеют экватор, а уже во второй половине боя с высокой вероятностью кто-то из них оформит нокаут (и совсем не факт, что это будет Гарсия).