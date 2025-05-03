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2 мая 14:55ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваРейтинговые бои по боксу

Райан Гарсия — Роландо Ромеро, 3 мая: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Яркая афиша в США
Александр Бокулёв
Источник: DAZN
Источник: DAZN

В ночь на субботу, 3 мая, по московскому времени в США пройдет крупный боксерский турнир, который возглавит поединок между американцами Райаном Гарсией и Роландо Ромеро в полусреднем весе (до 66,7 кг). Кто окажется сильнее?

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Статистика

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Гарсия

 

Ромеро

США

Страна

США

26

Возраст

29

26

Бои

18

24 (20)

Победы (нокауты)

16 (13)

1 (1)

Поражения (нокауты)

2 (2)

1

Без результата

0

Неактивен

Место в рейтинге BoxRec

43 (первый полусредний вес)

174

Рост (см)

173

178

Размах рук (см)

173

Правша

Стойка

Правша

Райан Гарсия

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Начал заниматься боксом в семь лет, впоследствии стал многократным чемпионом США среди любителей. На профессиональном ринге дебютировал в 2016 году в 17-летнем возрасте. В 2019-м Гарсия завоевал пояс WBC Silver в легком весе, вскоре выиграл временный титул WBC в той же категории. Несколько следующих боев американца сорвались, затем два поединка он провел в первом полусреднем дивизионе. В 2023-м в промежуточном весе потерпел первое поражение в карьере — нокаутом от Джервонты Дэвиса. Закрыл его победой над Оскаром Дуарте. Последний поединок провел в прошлом апреле, провалил взвешивание и не претендовал на титул WBC в первом полусреднем весе. Победил Девина Хэйни по очкам, но затем сдал положительный допинг-тест и получил годичную дисквалификацию, поэтому бой признали несостоявшимся.

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Роландо Ромеро

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На профессиональном ринге выступает с 2016 года. В 2020-м стал временным чемпионом WBA в легком весе. В 2022-м бился за полноценный титул, но уступил Джервонте Дэвису и потерпел первое поражение в карьере. Затем стал чемпионом WBA в первом полусреднем весе, но потерял пояс в первой же защите. В последнем поединке в сентябре победил Мануэля Джеймса единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ГарсииПобеда РомероДосрочное завершениеПолный бой
FONBET1,107,301,135,10

Прогноз на бой

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Стилистически это противостояние двух контровиков. При этом у Гарсии есть потенциальное преимущество в скорости и технике. Да и в целом он, скажем так, более одаренный боксер, чем Ромеро. Но ментальные особенности Райана, его регулярные специфические выходки не позволяют в полной мере быть уверенными в том, что он покажет свой максимум.

Букмекеры будто по инерции очень верят в Гарсию, хотя разница в котировках кажется чересчур разгромной. Ромеро — вполне качественный и опытный боксер, который может доставить сопернику немало проблем, особенно во второй половине боя, если до неё дойдет.

При этом букмекеры уверены и в досрочном завершении поединка — причём довольно быстром. Мы же рискнем предположить, что боксеры преодолеют экватор, а уже во второй половине боя с высокой вероятностью кто-то из них оформит нокаут (и совсем не факт, что это будет Гарсия).

Где смотреть бой Гарсия Ромеро

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Боксерский вечер пройдет на арене «Times Square» в Нью-Йорке (США). Главный бой Гарсия — Ромеро стоит ожидать не ранее 05:00 мск в субботу, 3 мая.

Легальной прямой трансляции в России не предусмотрено.

Полный кард

  • Райан Гарсия (США) — Роландо Ромеро (США). Полусредний вес;
  • Девин Хэйни (США) — Хосе Рамирес (США). Промежуточный вес;
  • Теофимо Лопес (США) — Арнольд Барбоса-младший (США). Первый полусредний вес. Бой за пояс WBO;
  • Реито Цуцуми (Япония) — Леваль Уиттингтон (США). Второй полулегкий вес.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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