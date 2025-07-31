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30 июля 18:06ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Коко Гауфф — Вероника Кудерметова, 31 июля: прогноз на матч турнира в Монреале

Россиянка против вице-лидера мирового рейтинга
Александр Бокулёв

Веронике Кудерметовой предстоит тяжело испытание в третьем круге хардового турнира WTA 1000 в канадском Монреале. Сумеет ли россиянка сотворить сенсацию и выбить американку Коко Гауфф?

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Дата / Время: 31.07.2025, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: Uniprix Stadium, Центральный корт (Монреаль, Канада)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Турнирная сетка

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Коко Гауфф (21 год, 2-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Даниэль Коллинз (США) — 7:5, 4:6, 7:6 (7:2)

Вероника Кудерметова (28 лет, 42-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Кристина Букша (Испания) — 5:7, 6:2, 7:5
  • 2-й круг: Ольга Данилович (Сербия, 29) — 6:4, 6:2

Победительница этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшей из пары Виктория Мбоко (Канада) — Мари Боузкова (Чехия)

Коко Гауфф

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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде, в том числе семи хардовых, а также US Open 2023 года и последнего «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне на грунте дошла до финала в Мадриде и Риме и четвертьфинала в Штутгарте, на Australian Open вылетела в четвертьфинале, на Уимблдоне — в первом круге. Всего в 2025 году одержала 32 победы при десяти поражениях. На турнире в Монреале с 2021-го по 2023-й доходила до четвертьфинала, в прошлом сезоне вылетела в третьем круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Вероника Кудерметова

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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде и действующая пятая — в парном. Индивидуально выиграла два титула WTA — на грунте и харде. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала в Хобарте (хард) и Хертогенбосе (трава), на Australian Open вылетела в четвертом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — во втором. Всего в 2025 году одержала 25 побед при десяти поражениях. На турнире в Монреале уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне на этих соревнованиях не выступала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы провели три официальных очных матча. На харде они обменялись победами, а единственную встречу на грунте выиграла американка.

Ставки на исход

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Букмекеры считают Гауфф явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,19 на победу американки и 4,70 на успех россиянки.

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Ставки на тоталы

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Все очные матчи спортсменок продлились минимум 21 гейм. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,87 на ТБ (19,5) и 1,93 на ТМ (19,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа ГауффПобеда КудерметовойТБ (19,5)ТМ (19,5)
WINLINE1,194,701,871,93

Прогноз и ставка

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Гауфф после триумфального «Ролан Гаррос» проиграла стартовые матчи в Берлине и на Уимблдоне. Возвращение американки в Монреале получилось трудовым — пришлось вырывать победу над Коллинз на тай-брейке в третьем сете. Вторая ракетка мира допустила аж 23 двойные ошибки, да и в целом её игра далека от идеала. И даже при постепенном возвращении соревновательного тонуса нынешние кондиции Гауфф позволяют верить в Кудерметову.

Россиянка, окрыленная титулом в парном разряде на Уимблдоне, выглядит в Монреале достойно. Да, стартовый матч тоже получился непростым, но затем Кудерметова одержала уверенную победу над сеяной Данилович. Россиянка выглядит устойчивой в психологическом плане, да и история личных встреч с Гауфф может добавить ей уверенности — там всё очень конкурентно, пусть и играли они последний раз в 2023 году.

Резюмируя, видим основания заиграть верховой тотал либо плюсовую фору через Кудерметову. Остановимся на втором варианте.

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