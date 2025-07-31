Коко Гауфф — Вероника Кудерметова, 31 июля: прогноз на матч турнира в Монреале

Гауфф после триумфального «Ролан Гаррос» проиграла стартовые матчи в Берлине и на Уимблдоне. Возвращение американки в Монреале получилось трудовым — пришлось вырывать победу над Коллинз на тай-брейке в третьем сете. Вторая ракетка мира допустила аж 23 двойные ошибки, да и в целом её игра далека от идеала. И даже при постепенном возвращении соревновательного тонуса нынешние кондиции Гауфф позволяют верить в Кудерметову.

Россиянка, окрыленная титулом в парном разряде на Уимблдоне, выглядит в Монреале достойно. Да, стартовый матч тоже получился непростым, но затем Кудерметова одержала уверенную победу над сеяной Данилович. Россиянка выглядит устойчивой в психологическом плане, да и история личных встреч с Гауфф может добавить ей уверенности — там всё очень конкурентно, пусть и играли они последний раз в 2023 году.

Резюмируя, видим основания заиграть верховой тотал либо плюсовую фору через Кудерметову. Остановимся на втором варианте.