Варвара Грачева — Мирра Андреева, 8 марта: прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллсе

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Ранним утром субботы, 8 марта, по московскому времени Мирра Андреева начнет выступление на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе в одиночном разряде. Сумеет ли первая ракетка России одолеть бывшую соотечественницу Варвару Грачёву, которая теперь представляет Францию?
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Дата / Время: 08.03.2025, не ранее 05:00 по московскому времени
Арена: «Indian Wells Tennis Garden», Stadium №2 (Индиан-Уэллс, штат Калифорния, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Варвара Грачёва (24 года, 70-я ракетка мира)
Мирра Андреева (17 лет, 11-я ракетка мира, 9-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в третьем круге с сильнейшей из пары Клара Таусон (Дания, 22) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия)
До июня 2023 года представляла Россию, теперь выступает за Францию. Не брала титулов на уровне WTA. В нынешнем сезоне не доходила до высоких стадий на турнирах, на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в 2025 году одержала четыре победы при пяти поражениях. На турнире в Индиан-Уэллсе лучший результат показала в 2023-м, когда дошла до четвертого круга. В прошлом сезоне вылетела на старте.
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Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В прошлом сезоне взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В 2025 году выиграла хардовые соревнования в Дубае, а также дошла до полуфинала в Брисбене. На Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 13 побед при трех поражениях. На турнире в Индиан-Уэллсе ранее выступила только в прошлом году и вылетела в первом круге.
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Соперницы провели один официальный очный матч. На «Ролан Гаррос» в прошлом сезоне Андреева обыграла Грачёву со счетом 7:5, 6:2.
Букмекеры считают россиянку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,12 на её победу и 6,20 на успех Грачёвой.
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Единственный очный матч спортсменок продлился 20 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,84 на ТБ (18,5) и 1,97 на ТМ (18,5).
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Базово уровень соперниц на данный момент едва ли стоит сравнивать. Андреева играет как представительница топовой десятки, что подтверждается продвижением в рейтинге. Грачёва же пока в этом сезоне видимого прогресса не добилась и показывает довольно скромные результаты.
Победу француженки над Петрой Квитовой в первом круге не стоит переоценивать, ведь именитая чешка вернулась после долгой соревновательной паузы за счет wild card. При этом проблемы у Грачёвой возникли, и ей пришлось отыгрываться после поражения в первом сете.
Андреева же вылетела в парном разряде и теперь может полностью сосредоточиться на индивидуальном выступлении. Полагаем, что его она начнет с довольной уверенной победы.
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