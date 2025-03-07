Варвара Грачева — Мирра Андреева, 8 марта: прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллсе

Базово уровень соперниц на данный момент едва ли стоит сравнивать. Андреева играет как представительница топовой десятки, что подтверждается продвижением в рейтинге. Грачёва же пока в этом сезоне видимого прогресса не добилась и показывает довольно скромные результаты.

Победу француженки над Петрой Квитовой в первом круге не стоит переоценивать, ведь именитая чешка вернулась после долгой соревновательной паузы за счет wild card. При этом проблемы у Грачёвой возникли, и ей пришлось отыгрываться после поражения в первом сете.

Андреева же вылетела в парном разряде и теперь может полностью сосредоточиться на индивидуальном выступлении. Полагаем, что его она начнет с довольной уверенной победы.