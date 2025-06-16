Джамал Хилл — Халил Раунтри-младший, 21 июня: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

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В субботу, 21 июня, в Азербайджане впервые пройдет турнир UFC. Возглавит его рейтинговый поединок в полутяжелом весе (до 93 кг) между американцами Джамалом Хиллом и Халилом Раунтри-младшим. Какую ставку выбрать на это противостояние?
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Хилл
Раунтри-младший
США
Страна
США
34
Возраст
35
16
Бои
20
12 (7 / 0 / 5)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
13 (9 / 0 / 4)
3 (3 / 0 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
6 (3 / 1 / 2)
1
Без результата
1
4
Место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC
7
193
Рост (см)
185,5
200,5
Размах рук (см)
194,5
110,5
Размах ног (см)
112
Обладатель коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных MMA выступает с 2017 года. В 2018-м стал чемпионом KOP в полутяжелом весе, в 2019-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В январе 2023 года после трех побед подряд получил титульный шанс и одолел Гловера Тейшейру единогласным решением судей, выиграв пояс в полутяжелой категории. В июле того же года объявил о тяжелой травме ахиллова сухожилия и оставил титул. Вернулся в апреле 2024-го и уступил Перейре нокаутом в первом раунде в чемпионском бою. В последнем поединке в январе проиграл Иржи Прохазке техническим нокаутом в третьем раунде.
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В профессиональных MMA выступает с 2014 года. В 2016-м проиграл в финале шоу The Ultimate Fighter, но получил контракт с UFC. Под эгидой промоушена одержал девять побед при четырех поражениях и одном поединке без результата. Шел на серии из пяти выигранных боев и получил титульный шанс. В последнем поединке в октябре в противостоянии за пояс уступил Алексу Перейре техническим нокаутом в четвертом раунде.
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В промоушене явно желают завершить первый турнир в Азербайджане нокаутом. В клетке сойдутся два ярких ударника, которые не жалуют борьбу. И у Хилла, и у Раунтри высокий нокаутирующий потенциал. У них сильные одиночные удары, а также качественная комбинационная работа. При этом оба далеко не идеальны в обороне, а потому уже сами улетали в нокауты.
Потенциально Хилл может быть более аккуратным в защите, однако вернувшись после травмы, он потерпел два поражения и выглядел тенью самого себя. Раунтри в последнее время гораздо более стабилен и, похоже, держится на своем пике, чего нельзя сказать о его сопернике.
В общем, согласимся с букмекерами, которые считают Халила фаворитом. Однако в поединке, где всё может решить один удар, делать ставку на победителя — вдвойне рискованное занятие. Так что мы всё же остановимся на продолжительности и рискнем заключить пари на то, что бой продлится не более трех раундов. Соответствующая опция появится у букмекеров ближе к турниру.
Турнир UFC on ABC 8 пройдет на арене «Baku Crystal Hall» в Баку (Азербайджан). Шоу стартует в субботу, 21 июня, в 19:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 22:00 мск, поэтому главный бой Хилл — Раунтри-младший стоит ожидать около 00:30 мск (22 июня).
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении шоу целиком будут транслировать «Матч! Боец» и «Матч ТВ».
Основной кард
Прелимы