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14 июня 18:16ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Джамал Хилл — Халил Раунтри-младший, 21 июня: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Бывшие чемпион и претендент на пояс подарят нокаут?
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

В субботу, 21 июня, в Азербайджане впервые пройдет турнир UFC. Возглавит его рейтинговый поединок в полутяжелом весе (до 93 кг) между американцами Джамалом Хиллом и Халилом Раунтри-младшим. Какую ставку выбрать на это противостояние?

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Статистика

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Хилл

 

Раунтри-младший

США

Страна

США

34

Возраст

35

16

Бои

20

12 (7 / 0 / 5)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

13 (9 / 0 / 4)

3 (3 / 0 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

6 (3 / 1 / 2)

1

Без результата

1

4

Место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC

7

193

Рост (см)

185,5

200,5

Размах рук (см)

194,5

110,5

Размах ног (см)

112

Джамал Хилл

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Обладатель коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных MMA выступает с 2017 года. В 2018-м стал чемпионом KOP в полутяжелом весе, в 2019-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В январе 2023 года после трех побед подряд получил титульный шанс и одолел Гловера Тейшейру единогласным решением судей, выиграв пояс в полутяжелой категории. В июле того же года объявил о тяжелой травме ахиллова сухожилия и оставил титул. Вернулся в апреле 2024-го и уступил Перейре нокаутом в первом раунде в чемпионском бою. В последнем поединке в январе проиграл Иржи Прохазке техническим нокаутом в третьем раунде.

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Халил Раунтри-младший

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В профессиональных MMA выступает с 2014 года. В 2016-м проиграл в финале шоу The Ultimate Fighter, но получил контракт с UFC. Под эгидой промоушена одержал девять побед при четырех поражениях и одном поединке без результата. Шел на серии из пяти выигранных боев и получил титульный шанс. В последнем поединке в октябре в противостоянии за пояс уступил Алексу Перейре техническим нокаутом в четвертом раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ХиллаПобеда Раунтри-младшегоТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI2,301,651,951,80

Прогноз на бой

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В промоушене явно желают завершить первый турнир в Азербайджане нокаутом. В клетке сойдутся два ярких ударника, которые не жалуют борьбу. И у Хилла, и у Раунтри высокий нокаутирующий потенциал. У них сильные одиночные удары, а также качественная комбинационная работа. При этом оба далеко не идеальны в обороне, а потому уже сами улетали в нокауты.

Потенциально Хилл может быть более аккуратным в защите, однако вернувшись после травмы, он потерпел два поражения и выглядел тенью самого себя. Раунтри в последнее время гораздо более стабилен и, похоже, держится на своем пике, чего нельзя сказать о его сопернике.

В общем, согласимся с букмекерами, которые считают Халила фаворитом. Однако в поединке, где всё может решить один удар, делать ставку на победителя — вдвойне рискованное занятие. Так что мы всё же остановимся на продолжительности и рискнем заключить пари на то, что бой продлится не более трех раундов. Соответствующая опция появится у букмекеров ближе к турниру.

Полный кард, где смотреть бой Хилл Раунтри-младший

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Турнир UFC on ABC 8 пройдет на арене «Baku Crystal Hall» в Баку (Азербайджан). Шоу стартует в субботу, 21 июня, в 19:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 22:00 мск, поэтому главный бой Хилл Раунтри-младший стоит ожидать около 00:30 мск (22 июня).

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении шоу целиком будут транслировать «Матч! Боец» и «Матч ТВ».

Основной кард

  • Джамал Хилл (США) Халил Раунтри-младший (США). Полутяжелый вес;
  • Рафаэль Физиев (Азербайджан) Игнасио Бахамондес (Чили). Легкий вес;
  • Тофик Мусаев (Азербайджан) — Мыктыбек Оролбай (Кыргызстан). Легкий вес;
  • Кёртис Блейдс (США) — Ризван Куниев (Россия). Тяжелый вес;
  • Назим Садыхов (Азербайджан) — Николас Мотта (Бразилия). Легкий вес;
  • Мухаммад Наимов (Таджикистан) — Богдан Град (Австрия). Полулегкий вес;

Прелимы

  • Тагир Уланбеков (Россия) — Азат Максум (Казахстан). Наилегчайший вес;
  • Исмаил Наурдиев (Марокко) — Юн Енг Пак (Южная Корея). Средний вес;
  • Мелисса Муллинс (Англия) — Дарья Железнякова (Россия). Женский легчайший вес;
  • Хамди Абделвахаб (Египет) — Мухаммед Усман (Нигерия). Тяжелый вес;
  • Сок Хен Ко (Южная Корея) — Обан Эллиотт (Уэльс). Полусредний вес;
  • Ирина Алексеева (Россия) — Клаудия Сигула (Польша). Женский легчайший вес.

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