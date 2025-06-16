Джамал Хилл — Халил Раунтри-младший, 21 июня: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

В промоушене явно желают завершить первый турнир в Азербайджане нокаутом. В клетке сойдутся два ярких ударника, которые не жалуют борьбу. И у Хилла, и у Раунтри высокий нокаутирующий потенциал. У них сильные одиночные удары, а также качественная комбинационная работа. При этом оба далеко не идеальны в обороне, а потому уже сами улетали в нокауты.

Потенциально Хилл может быть более аккуратным в защите, однако вернувшись после травмы, он потерпел два поражения и выглядел тенью самого себя. Раунтри в последнее время гораздо более стабилен и, похоже, держится на своем пике, чего нельзя сказать о его сопернике.

В общем, согласимся с букмекерами, которые считают Халила фаворитом. Однако в поединке, где всё может решить один удар, делать ставку на победителя — вдвойне рискованное занятие. Так что мы всё же остановимся на продолжительности и рискнем заключить пари на то, что бой продлится не более трех раундов. Соответствующая опция появится у букмекеров ближе к турниру.