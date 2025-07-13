Се Шувэй / Елена Остапенко — Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс, 13 июля: прогноз на финал Уимблдона

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В воскресенье, 13 июля, в финале Уимблдона в парном разряде выступит россиянка Вероника Кудерметова. В дуэте с бельгийкой Элизе Мертенс она оспорит трофей с представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй и латвийкой Еленой Остапенко. Кто возьмет титул на единственном травяном турнире Большого шлема?
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Дата / Время: 13.07.2025, не ранее 15:00 по московскому времени
Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, Центральный корт (Лондон, Великобритания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Се / Остапенко (39 / 28 лет, 15-я / 6-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Кудерметова / Мертенс (28 / 29 лет, 11-я / 19-я ракетка мира, 8-й номер посева)
Шувэй выиграла 35 титулов уровня WTA в женском парном разряде, в том числе семь турниров Большого шлема (еще два мэйджора взяла в миксте). Была первой ракеткой мира. Остапенко выиграла 11 титулов, в том числе один турнир Большого шлема. В нынешнем сезоне латвийка победила на двух соревнованиях в женском парном разряде, представительница Китайского Тайбэя — ни на одном. Вместе они титулов не брали.
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Кудерметова за карьеру выиграла восемь титулов WTA в женском парном разряде и второй раз дошла до финала турнира Большого шлема. Мертенс взяла 21 титул, в том числе на четырех мэйджорах. В нынешнем сезоне спортсменки в парном разряде трофеев не брали. Вместе они выиграли три титула WTA — в Стамбуле-2021 (грунт), Дубае-2022 и на Итоговом турнире — 2022 (оба — хард). В мировом рейтинге Кудерметова не поднималась выше второй позиции, а Мертенс была лидером.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперницы в таком составе встретились во втором круге грунтового турнира в Риме в нынешнем сезоне. Тогда Кудерметова и Мертенс выиграли со счетом 7:5, 6:2.
Букмекеры считают россиянку и бельгийку фаворитками финала. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,78 на их победу и 2,04 на успех представительницы Китайского Тайбэя и латвийки.
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Букмекерская компания PARI дает коэффициенты 1,95 на ТБ (22,5) и 1,85 на ТМ (22,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ PARI
У всех участниц финала внушительный опыт выступлений в парном разряде. В обоих дуэтах есть по бывшей первой ракетке мира. Кроме того, некоторые соперницы по предстоящему матчу имеют большой опыт и совместных выступлений, поэтому хорошо знают друг друга.
В нынешнем сезоне Кудерметова и Мертенс чаще играли вместе и дошли до двух финалов на грунте. На одном из тех турниров они одержали победу как раз над Шувэй и Остапенко. Вероятно, это склонило букмекеров к тому, чтобы аккуратно выделить россиянку и бельгийку как фавориток. На самом Уимблдоне оба дуэта выступают классно и выглядит достойными друг друга.
Рискнем предположить, что уже в первом сете завяжется напряженная борьба. Теннисистки вряд ли будут много рисковать, поэтому не ждем, что кто-то уйдет в отрыв. Попробуем ставку на ТБ (9,5) в этом отрезке.