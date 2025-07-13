Се Шувэй / Елена Остапенко — Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс, 13 июля: прогноз на финал Уимблдона

У всех участниц финала внушительный опыт выступлений в парном разряде. В обоих дуэтах есть по бывшей первой ракетке мира. Кроме того, некоторые соперницы по предстоящему матчу имеют большой опыт и совместных выступлений, поэтому хорошо знают друг друга.

В нынешнем сезоне Кудерметова и Мертенс чаще играли вместе и дошли до двух финалов на грунте. На одном из тех турниров они одержали победу как раз над Шувэй и Остапенко. Вероятно, это склонило букмекеров к тому, чтобы аккуратно выделить россиянку и бельгийку как фавориток. На самом Уимблдоне оба дуэта выступают классно и выглядит достойными друг друга.

Рискнем предположить, что уже в первом сете завяжется напряженная борьба. Теннисистки вряд ли будут много рисковать, поэтому не ждем, что кто-то уйдет в отрыв. Попробуем ставку на ТБ (9,5) в этом отрезке.