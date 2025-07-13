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12 июля 20:06ГлавнаяПрогнозыТеннисУимблдон

Се Шувэй / Елена Остапенко — Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс, 13 июля: прогноз на финал Уимблдона

Россиянка в шаге от первого титула на турнире Большого шлема
Александр Бокулёв
Источник: WTA
Источник: WTA

В воскресенье, 13 июля, в финале Уимблдона в парном разряде выступит россиянка Вероника Кудерметова. В дуэте с бельгийкой Элизе Мертенс она оспорит трофей с представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй и латвийкой Еленой Остапенко. Кто возьмет титул на единственном травяном турнире Большого шлема?

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Дата / Время: 13.07.2025, не ранее 15:00 по московскому времени

Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, Центральный корт (Лондон, Великобритания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Се / Остапенко (39 / 28 лет, 15-я / 6-я ракетка мира, 4-й номер посева)

  • 1-й круг: Оксана Калашникова / Елена Приданкина (Грузия / Россия) — 6:2, 6:3
  • 2-й круг: Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе (Украина / Румыния) — 5:7, 6:2, 6:2
  • 3-й круг: Екатерина Александрова / Чжан Шуай (Россия / Китай, 14) — 6:4, 6:0
  • 1/4 финала: Сорана Кырстя / Анна Калинская (Румыния / Россия) — 6:7 (4:7), 6:3, 6:2
  • 1/2 финала: Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд (Чехия / США, 1) — 7:5, 6:4

Кудерметова / Мертенс (28 / 29 лет, 11-я / 19-я ракетка мира, 8-й номер посева)

  • 1-й круг: Ханна Клагмен / Мика Стойсавлевич (Великобритания) — 6:2, 6:2
  • 2-й круг: Мари Боузкова / Анна Данилина (Чехия / Казахстан) — 6:2, 6:4
  • 3-й круг: Беатрис Хаддад-Майя / Лаура Зигемунд (Бразилия / Германия, 11) — отказ
  • 1/4 финала: Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф (Канада / Новая Зеландия, 2) — 7:5, 7:6 (7:4)
  • 1/2 финала: Оливия Гадецки / Дезире Кравчик (Австралия / США) — 3:6, 6:0, 6:3

Се / Остапенко

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Шувэй выиграла 35 титулов уровня WTA в женском парном разряде, в том числе семь турниров Большого шлема (еще два мэйджора взяла в миксте). Была первой ракеткой мира. Остапенко выиграла 11 титулов, в том числе один турнир Большого шлема. В нынешнем сезоне латвийка победила на двух соревнованиях в женском парном разряде, представительница Китайского Тайбэя — ни на одном. Вместе они титулов не брали.

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Кудерметова / Мертенс

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Кудерметова за карьеру выиграла восемь титулов WTA в женском парном разряде и второй раз дошла до финала турнира Большого шлема. Мертенс взяла 21 титул, в том числе на четырех мэйджорах. В нынешнем сезоне спортсменки в парном разряде трофеев не брали. Вместе они выиграли три титула WTA — в Стамбуле-2021 (грунт), Дубае-2022 и на Итоговом турнире — 2022 (оба — хард). В мировом рейтинге Кудерметова не поднималась выше второй позиции, а Мертенс была лидером.

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Личные встречи

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Соперницы в таком составе встретились во втором круге грунтового турнира в Риме в нынешнем сезоне. Тогда Кудерметова и Мертенс выиграли со счетом 7:5, 6:2.

Ставки на исход

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Букмекеры считают россиянку и бельгийку фаворитками финала. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,78 на их победу и 2,04 на успех представительницы Китайского Тайбэя и латвийки.

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Ставки на тоталы

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Букмекерская компания PARI дает коэффициенты 1,95 на ТБ (22,5) и 1,85 на ТМ (22,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ PARI

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа Се / ОстапенкоПобеда Кудерметовой / МертенсТБ (22,5)ТМ (22,5)
PARI2,041,781,951,85

Прогноз и ставка

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У всех участниц финала внушительный опыт выступлений в парном разряде. В обоих дуэтах есть по бывшей первой ракетке мира. Кроме того, некоторые соперницы по предстоящему матчу имеют большой опыт и совместных выступлений, поэтому хорошо знают друг друга.

В нынешнем сезоне Кудерметова и Мертенс чаще играли вместе и дошли до двух финалов на грунте. На одном из тех турниров они одержали победу как раз над Шувэй и Остапенко. Вероятно, это склонило букмекеров к тому, чтобы аккуратно выделить россиянку и бельгийку как фавориток. На самом Уимблдоне оба дуэта выступают классно и выглядит достойными друг друга.

Рискнем предположить, что уже в первом сете завяжется напряженная борьба. Теннисистки вряд ли будут много рисковать, поэтому не ждем, что кто-то уйдет в отрыв. Попробуем ставку на ТБ (9,5) в этом отрезке.

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