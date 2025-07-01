Майя Джойнт — Людмила Самсонова, 01 июля: прогноз на матч 1-го круга Уимблдона

Во вторник, 1 июля, турнирный путь на Уимблдоне начнется для Людмилы Самсоновой. Первой соперницей россиянки на травяных кортах станет Майя Джойнт из Австралии. Это будет первая встреча девушек на корте друг с другом. Оцениваем шансы спортсменок и заманчивые котировки в линиях букмекеров.

Дата / Время: 01.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.