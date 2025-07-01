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30 июня 13:05ГлавнаяПрогнозыТеннисУимблдон

Майя Джойнт — Людмила Самсонова, 01 июля: прогноз на матч 1-го круга Уимблдона

Молодая австралийка - темная лошадка
Руслан Ипполитов

Во вторник, 1 июля, турнирный путь на Уимблдоне начнется для Людмилы Самсоновой. Первой соперницей россиянки на травяных кортах станет Майя Джойнт из Австралии. Это будет первая встреча девушек на корте друг с другом. Оцениваем шансы спортсменок и заманчивые котировки в линиях букмекеров.

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Дата / Время: 01.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров. 

Майя Джойнт (19 лет, Австралия, 41-я ракетка мира)

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На счету Джойнт имеются две победы на турнирах WTA в одиночном разряде. На данный момент австралийка уже успела провести в сезоне 54 матча, из которых 38 выиграла, а 16 проиграла. Нынешнее место в мировом рейтинге - наивысшее за карьеру. Победительница недавнего турнира в Истбурне (трава) и Рабате (грунт). Четвертьфиналистка турнира в Мериде (хард). Полуфиналистка турнира в Хобарте (хард). На «Ролан Гаррос» и на Australian Open проигрывала в первых же раундах.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Людмила Самсонова (26 лет, Россия, 19-я ракетка мира )

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Чемпионка семи турниров WTA (из которых пять — в одиночном разряде). Победительница Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России (2021). Наивысшее место в мировом рейтинге - 12. В текущем сезоне выиграла 20 матчей при 15 проигрышах. Полуфиналистка турнира в Берлине (трава). Финалистка турнира в Страсбурге (грунт). Четвертьфиналистка Индиан-Уэллса (хард). Полуфиналистка турнира в Аделаиде (хард). На «Ролан Гаррос» дошла до четвертого круга, в котором уступила Чжэн Циньвэнь.  На Australian Open сошла с турнирной дистанции по итогам второго круга.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Спортсменки впервые встретятся на корте.

Ставки на исход

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Компания WINLINE отдает в котировках предпочтение россиянке. Поставить на победу Самсоновой можно с коэффициентом 1,53. Вероятность выигрыша Джойнт котируется за весомые 2.50.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE

Ставки на тоталы

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БК WINLINE установила коэффициент 1.92 за тотал больше 21.5, а тотал меньше 21.5 можно взять за 1,88.

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Коэффициенты букмекеров

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 Победа ДжойнтПобеда СамсоновойТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE2.501.531.921.88

Прогноз и ставка

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Австралийка хорошо проявила себя сразу на нескольких турнирах в году, пусть турниры эти были и не самые крупные. Всего пару дней назад девушка стала победительницей травяного турнира в британском Истбурне, в полуфинале которого одолела Анастасию Павлюченкову. Пусть опыт и рейтинг на стороне россиянки, легкой прогулки Людмиле ждать не стоит.

Самсонова провела хороший турнира на траве в Берлине, где дошла до полуфинала. Титул Люде не покорился, но зато в Германии была запоминающаяся победа над третьей ракеткой мира - Джессикой Пегулой. Если россиянку и станут называть фавориткой предстоящей встречи, то вовсе не безусловной. Джойнт вполне способна показать зубы и побороться за путевку в следующую стадию.

Но ставить против Люды мы не станем. Остановимся на победе россиянки, но отдадим австралийке ровно один сет. За подобное развитие событий букмекер предлагает довольно вкусный коэффициент.  

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