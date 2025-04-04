Анна Калинская — Мэдисон Киз, 4 апреля: прогноз на матч турнира в Чарльстоне

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В ночь на пятницу, 4 апреля, по московскому времени, Анна Калинская поборется за выход в четвертьфинал грунтового турнира WTA 500 в американском Чарльстоне с Мэдисон Киз. Сумеет ли россиянка обыграть представительницу США, которая недавно стала сильнейшей на Australian Open?
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Дата / Время: 04.04.2025, не ранее 00:30 по московскому времени
Арена: «Credit One Stadium» (Чарльстон, штат Южная Каролина, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Анна Калинская (26 лет, 33-я ракетка мира, 14-й номер посева)
Мэдисон Киз (30 лет, 5-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победительница этого матча в четвертьфинале встретится с сильнейшей из пары Дарья Касаткина (Австралия, 5) — София Кенин (США)
Состоит в романтических отношениях с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Титулов на уровне WTA не брала. В нынешнем сезоне дошла до полуфинала в Сингапуре, на Australian Open не выступила из-за проблем со здоровьем. Всего в 2025 году одержала пять побед при семи поражениях. В Чарльстоне выступала только в 2023-м, когда дошла до четвертьфинала.
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Победительница десяти турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе двух грунтовых. В нынешнем сезоне впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема (Australian Open), также взяла титул на харде в Аделаиде. Всего в 2025 году одержала 20 побед при трех поражениях. Турнир в Чарльстоне выигрывала в 2019-м, в прошлом сезоне вылетела во втором круге.
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Соперницы провели один официальный очный матч. В первом круге «Ролан Гаррос» в 2022 году Киз обыграла Калинскую со счетом 6:3, 3:6, 6:4.
Букмекеры считают американку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,29 на её победу и 3,65 на успех россиянки.
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Единственный очный матч спортсменок продлился 28 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициент 1,90 и на ТБ (20,5), и на ТМ (20,5).
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По статусу Киз, разумеется, фаворитка. Однако после паузы по завершении Australian Open она не слишком впечатляла. Калинская же, напротив, приблизилась к оптимальным кондициям, хорошо выглядела в Майами и уверенно стартовала в Чарльстоне. Прямо сейчас она выглядит способной бороться с американкой, тем более что стили их довольно схожи, а грунт нельзя назвать их любимым покрытием.
Полагаем, большую часть матча будет идти примерно равная борьба. Вероятно, за счет общего класса и опыта в ключевые моменты Киз будет сильнее, но удержать фору в 5,5 гейма — вполне посильная задача для Калинской.
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