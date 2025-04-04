Анна Калинская — Мэдисон Киз, 4 апреля: прогноз на матч турнира в Чарльстоне

В ночь на пятницу, 4 апреля, по московскому времени, Анна Калинская поборется за выход в четвертьфинал грунтового турнира WTA 500 в американском Чарльстоне с Мэдисон Киз. Сумеет ли россиянка обыграть представительницу США, которая недавно стала сильнейшей на Australian Open?

Дата / Время: 04.04.2025, не ранее 00:30 по московскому времени

Арена: «Credit One Stadium» (Чарльстон, штат Южная Каролина, США)