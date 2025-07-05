Сонай Картал — Анастасия Павлюченкова, 6 июля: прогноз на матч 1/8 финала Уимблдона

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Соперницей Анастасии Павлюченковой в 4-м круге Уимблдона станет Сонай Картал. Девушки соседствуют в мировом рейтинге, а тот факт, что Сонай поддерживают английские болельщики, добавляет вистов сопернице Насти. 3 июля россиянка отметила день рождения и продолжает принимать подарки. Разбираемся в предматчевых раскладах и изучаем котировки букмекерских контор.
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Дата / Время: 06.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени
Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»
Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.
Сонай Картал (23 года, 51-я ракетка мира)
Анастасия Павлюченкова (34 года, 50-я ракетка мира)
Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде. Максимальное место в рейтинге за карьеру - 49. Дальше второго круга в текущем году на турнирах WTA не проходила. На «Ролан Гаррос» вылетела по итогам второго круга. На Australian Open проиграла в первом же матче Джессике Манейро.
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Опытная россиянка четыре года назад была близка к попаданию в первую десятку мирового рейтинга, но выше 11-й строчки подняться так и не смогла. На счету Насти 12 побед в одиночном разряде на турнирах WTA. Олимпийская чемпиона-2020 в миксте. Обладательница Кубка Билли Джин Кинга-2021. На юниорском уровне побеждала в трех турнирах Большого шлема в одиночном и пяти в парном разрядах. Экс-первая ракетка мира в юниорском рейтинге. В нынешнем сезоне провела всего 16 матчей - 8 побед, 8 поражений. На Australian Open дошла до четвертьфинала, в котором в довольно напряженной борьбе проиграла первой ракетке турнира - Арине Соболенко. На «Ролан Гаррос» вылетела в 1-м круге, уступив восьмой ракетке турнира - китаянке Чжэн Циньвэнь.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Раньше соперницам встречаться на кортах не доводилось.
WINLINE предлагает практически идентичные коэффициенты на победу каждой из соперниц. На успех Картал можно поставить за 1.93. Вероятность выигрыша Павлюченковой котируется за 1.87.
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БК WINLINE предлагает коэффициент 1.80 за тотал больше 22.5, а тотал меньше 22.5 идет за 2,00.
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Россиянка гораздо опытней и именитей, но британка играет при своей публике. Обе соперницы уже выбили довольно сильных противников. Обе явно пребывают в приличной форме. Отсюда и равенство в котировках на победу и россиянки, и представительницы Великобритании.
3 июля Настя отметила день рождения и, надо полагать, рассчитывает пройти по турнирной сетке как минимум до четвертьфинала. На своем корте не захочет уступать и Сонай, не избалованная достижениями на турнирах подобного статуса. Шансы примерно равны, так что ждем напряженной борьбы. С такими вводными вероятность третьего сета в матче довольно высока. На этом и остановим свой выбор. Букмекер, если соперницы не уложатся в два сета, умножит номинал ставки на такое развитие событий почти в 2.5 раза. В предыдущем матче Павлюченковой наш прогноз на такой вариант сыграл.