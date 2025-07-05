Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



4 июля 16:12ГлавнаяПрогнозыТеннисУимблдон

Сонай Картал — Анастасия Павлюченкова, 6 июля: прогноз на матч 1/8 финала Уимблдона

Что получит на день рождения Павлюченкова на Уимблдоне?
Руслан Ипполитов

Соперницей Анастасии Павлюченковой в 4-м круге Уимблдона станет Сонай Картал. Девушки соседствуют в мировом рейтинге, а тот факт, что Сонай поддерживают английские болельщики, добавляет вистов сопернице Насти. 3 июля россиянка отметила день рождения и продолжает принимать подарки. Разбираемся в предматчевых раскладах и изучаем котировки букмекерских контор.

ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE

Дата / Время: 06.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров. 

Турнирная сетка

Сонай Картал (23 года, 51-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Елена Остапенко (Латвия, 21) — 7:5, 2:6, 6:2
  • 2-й круг: Виктория Томова (Болгария, 60) — 6:3, 6:2
  • 3-й круг: Диан Парри (Франция, 105) — 6:4, 6:2

Анастасия Павлюченкова (34 года, 50-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Айла Томлянович (Австралия, 79) — 4:6, 6:3, 6:2
  • 2-й круг: Эшлин Крюгер (США, 37) — 7:6, 6:4
  • 3-й круг: Наоми Осака (Япония, 49) — 3:6, 6:4, 6:4

Сонай Картал (Великобритания)

Свернуть

Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде. Максимальное место в рейтинге за карьеру - 49. Дальше второго круга в текущем году на турнирах WTA не проходила. На «Ролан Гаррос» вылетела по итогам второго круга. На Australian Open проиграла в первом же матче Джессике Манейро.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Анастасия Павлюченкова (Россия)

Свернуть

Опытная россиянка четыре года назад была близка к попаданию в первую десятку мирового рейтинга, но выше 11-й строчки подняться так и не смогла. На счету Насти 12 побед в одиночном разряде на турнирах WTA. Олимпийская чемпиона-2020 в миксте. Обладательница Кубка Билли Джин Кинга-2021. На юниорском уровне побеждала в трех турнирах Большого шлема в одиночном и пяти в парном разрядах. Экс-первая ракетка мира в юниорском рейтинге. В нынешнем сезоне провела всего 16 матчей - 8 побед, 8 поражений. На Australian Open дошла до четвертьфинала, в котором в довольно напряженной борьбе проиграла первой ракетке турнира - Арине Соболенко. На «Ролан Гаррос» вылетела в 1-м круге, уступив восьмой ракетке турнира - китаянке Чжэн Циньвэнь.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Раньше соперницам встречаться на кортах не доводилось.

Ставки на исход

Свернуть

WINLINE предлагает практически идентичные коэффициенты на победу каждой из соперниц. На успех Картал можно поставить за 1.93. Вероятность выигрыша Павлюченковой котируется за 1.87.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE

Ставки на тоталы

Свернуть

БК WINLINE предлагает коэффициент 1.80 за тотал больше 22.5, а тотал меньше 22.5 идет за 2,00.

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

 

Победа Картал

Победа Павлюченковой

ТБ (22,5)

ТМ (22,5)

WINLINE

1.93

1.87

1.80

2.00

Прогноз и ставка

Свернуть

Россиянка гораздо опытней и именитей, но британка играет при своей публике. Обе соперницы уже выбили довольно сильных противников. Обе явно пребывают в приличной форме. Отсюда и равенство в котировках на победу и россиянки, и представительницы Великобритании.

3 июля Настя отметила день рождения и, надо полагать, рассчитывает пройти по турнирной сетке как минимум до четвертьфинала. На своем корте не захочет уступать и Сонай, не избалованная достижениями на турнирах подобного статуса. Шансы примерно равны, так что ждем напряженной борьбы. С такими вводными вероятность третьего сета в матче довольно высока. На этом и остановим свой выбор. Букмекер, если соперницы не уложатся в два сета, умножит номинал ставки на такое развитие событий почти в 2.5 раза. В предыдущем матче Павлюченковой наш прогноз на такой вариант сыграл.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублей. / Реклама 18+ Рекламодатель: www.pari.ruhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей. / Реклама 18+ Рекламодатель: www.pari.ru
Реклама / ООО «БК «ПАРИ» 18+
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Акция Море фрибетов от Винлайнhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 500 000 ₽
Акция Море фрибетов от Винлайн
Получить бонусПодробнее
bonus timer0 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer209 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer543 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer178 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer178 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer164 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer178 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer178 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betboom_freebet_cd0924ba51.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer178 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer543 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть всё