Сонай Картал — Анастасия Павлюченкова, 6 июля: прогноз на матч 1/8 финала Уимблдона

Соперницей Анастасии Павлюченковой в 4-м круге Уимблдона станет Сонай Картал. Девушки соседствуют в мировом рейтинге, а тот факт, что Сонай поддерживают английские болельщики, добавляет вистов сопернице Насти. 3 июля россиянка отметила день рождения и продолжает принимать подарки. Разбираемся в предматчевых раскладах и изучаем котировки букмекерских контор.

Дата / Время: 06.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Сонай Картал (23 года, 51-я ракетка мира)

1-й круг: Елена Остапенко (Латвия, 21) — 7:5, 2:6, 6:2

2-й круг: Виктория Томова (Болгария, 60) — 6:3, 6:2

3-й круг: Диан Парри (Франция, 105) — 6:4, 6:2

Анастасия Павлюченкова (34 года, 50-я ракетка мира)