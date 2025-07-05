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4 июля 12:04ГлавнаяПрогнозыТеннисУимблдон

Миомир Кецманович — Новак Джокович, 5 июля: прогноз на матч 3-го круга Уимблдона

Сербское дерби
Руслан Ипполитов

В третьем круге мужского одиночного турнира Уимблдона встретятся сербы Миомир Кецманович и Новак Джокович. 6-я ракетка мира и в свои 38 выглядит на корте превосходно. Что сможет противопоставить соотечественник, который моложе соперника на 13 лет? Раньше Миомиру побеждать именитого земляка не доводилось.

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Дата / Время: 05.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров. 

Турнирная сетка

Миомир Кецманович (25 лет, 49-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Алекс Михельсен (США, 33) — 6:2, 3:6, 6:3, 3:6, 7:6
  • 2-й круг: Йеспер де Йонг (Нидерланды, 87) — 1:6, 6:3, 6:2, 6:4

Новак Джокович (38 лет, 6-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Александр Мюллер (Франция, 40) — 6:1, 6:7, 6:2, 6:2
  • 2-й круг: Даниэль Эванс (Великобритания, 215) — 6:3, 6:2, 6:0

Миомир Кецманович (Сербия)

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Финалист юниорского US Open-2016. Победитель двух турниров АТР в одиночном разряде. Наивысшее место в мировом рейтинге в карьере - 27. В 2025 году сыграл 32 матча, из которых 16 выиграл, а 16 проиграл. Победитель турнира в Делрэй-Бич (хард). Полуфиналист турнира в Аделаиде (хард). На «Ролан Гаррос» вылетел во втором круге. На Australian Open дошел до третьего круга.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Новак Джокович (Сербия)

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Экс-первая ракетка мира. Рекордсмен по количеству выигранных титулов на турнирах Большого шлема - 24. 40 побед на турнирах серии Мастерс. 7 побед на итоговых турнирах АТР. Победитель 100 турниров АТР в одиночном разряде. Один из лучших игроков в истории мирового тенниса.

В 2025 году провел 31 матч: 23 победы против 8 поражений. Победитель турнира в Женеве (грунт). Финалист турнира в Майами (хард). На «Ролан Гаррос» в полуфинале уступил Яннику Синнеру.  На Australian Open в полуфинале проиграл Александру Звереву.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники встречались ранее трижды, и во всех трех матчах побеждал Джокович. Все, чего удалось добиться Кецмановичу - взять один сет в одной из встреч. Последний раз пути земляков пересекались 3 года назад. Тогда в 3-м круге Уимблдона Новак был сильнее в трех сетах.

Ставки на исход

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Вполне обоснованно эксперты WINLINE отдают в котировках предпочтение Джоковичу. Коэффициент на победу Новака - символические 1.02. Вероятность победы Кецмановича котируется за солидные 14.00.

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Ставки на тоталы

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БК WINLINE предлагает коэффициент 1.88 за тотал больше 30.5. На то, что в матче будет сыграно меньше 31 гейма (ТМ 30.5) можно заключить пари за 1,92.

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Коэффициенты букмекеров

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 Победа КецмановичаПобеда ДжоковичаТБ (30,5)ТМ (30,5)
WINLINE14.001.021.881.92

Прогноз и ставка

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Кецманович не скрывает, что в детстве его кумиром был Новак Джокович, а любимым турниром Миомира является Уимблдон. Можно не сомневаться, что в предстоящем матче 25-летний теннисист выложится полностью. Поможет ли это в борьбе с записным фаворитом? Не факт, но скучно быть не должно.

Оценивая свою игровую форму и физическую готовность, Джокович поставил довольно высокий балл. Теннисист сравнил собственное состояние с прошлогодним. Год назад на Уимблдоне Новаку мешала играть травма колена. Сейчас серьезных проблем со здоровьем у легенды спорта нет.

На бумаге все очевидно. Джокович должен побеждать в трех сетах. А вот сколько геймов потребуется Новаку на победу - вопрос. Пока на турнире серб дал сбой лишь однажды, когда отдал в первом круге второй сет Александру Мюллеру, которого в итоге обыграл очень уверенно. Не забываем, что встречаться Джоковичу предстоит со своим фанатом, который из кожи вон вылезет, чтобы проявить себя. Наш выбор - тотал меньше 30.5.

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