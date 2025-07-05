Миомир Кецманович — Новак Джокович, 5 июля: прогноз на матч 3-го круга Уимблдона

В третьем круге мужского одиночного турнира Уимблдона встретятся сербы Миомир Кецманович и Новак Джокович. 6-я ракетка мира и в свои 38 выглядит на корте превосходно. Что сможет противопоставить соотечественник, который моложе соперника на 13 лет? Раньше Миомиру побеждать именитого земляка не доводилось.

Дата / Время: 05.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Миомир Кецманович (25 лет, 49-я ракетка мира)

1-й круг: Алекс Михельсен (США, 33) — 6:2, 3:6, 6:3, 3:6, 7:6

2-й круг: Йеспер де Йонг (Нидерланды, 87) — 1:6, 6:3, 6:2, 6:4

Новак Джокович (38 лет, 6-я ракетка мира)